Monaco, objectif 3 points face à Lorient

Le club de la Principauté, deuxième l'an passé, reçoit les Merlus dans le but de démarrer de belle manière une saison qui s'annonce éprouvante mais pleine d'objectifs. Les Lorientais, eux, joueront les places d'honneur à l'image de l'an dernier et de leur 8ème place. Ce premier match s'annonce intéressant malgré la supériorité des joueurs de Leonardo Jardim.

Monaco : un cran au-dessus

Cette équipe de Monaco fait peur aux autres écuries du championnat, y compris au PSG. Leur deuxième place de l'an dernier a, en effet, montré le renouveau et la nouvelle dimension prise par le club. Malgré le départ de James Rodriguez au Real de Madrid, cette équipe reste très compétitif à tous les postes. Une défense qui allie expérience et jeunesse, avec Ricardo Carvalho (36 ans) et Layvin Kurzawa par exemple. Le milieu est également très complet, à l'image de Joao Moutinho, Lucas Ocampos ou encore Yannick Ferreira Carrasco. Et que dire de l'attaque, entre Radamel Falcao qui a fait son retour après sa grave blessure et qui devrait rester au club et Dimitar Berbatov qui a pris de belle manière son relais la saison dernière avec neuf buts en 15 matchs. L'arrivée de Leonardo Jardim va installer un vent nouveau sur la Principauté, même si l'équipe semble moins fringuante sans James Rodriguez. Les pronostics sont en faveur des coéquipiers de Falcao, qui ont toutes les cartes en main pour s'imposer ce dimanche et prendre leurs trois premiers points.

Lorient dans le doute

Au moment d'aborder cette saison 2014-2015 de Ligue 1, les Merlus ne sont pas en grande confiance. En effet, la mauvaise préparation (une seule victoire pour trois nuls et une défaite) a plongé l'équipe bretonne dans une mauvaise dynamique. Sylvain Ripoll, le nouvel entraîneur qui a remplacé Christian Gourcuff espérait un meilleur départ. Lorient qui a terminé 8ème l'an passé aura à coeur de réediter cette superbe performance, mais cela passera forcément par un bon résultat, ce dimanche, face à Monaco à Louis II. La perte de Jérémy Alliadère n'a pas non plus arrangé les choses, le buteur qui s'est engagé avec Umm-Salal avait permis entre autres, les bonnes performances de la saison dernière. Pour pallier ce départ les dirigeants lorientais ont décidé d'engager, pour quatre ans, Jordan Ayew. L'ancien marseillais (prêté l'an dernier à Sochaux) a réalisé une bonne saison avec les Sochaliens. En attendant les Oranges n'auront rien à perdre et un résultat positif ce dimanche pourrait écarter les doutes du début.

Les compositions d'équipes probables :

Lorient : Lecomte - Pedrinho, L. Koné, Wachter, Guerreiro - Jouffre, Coutadeur, Abdullah, B. Pelé - Sad. Diallo, Aboubakar.

Monaco : Subasic - Fabinho, Carvalho, Abdennour, Kurzawa - Moutinho, Toulalan, Kondogbia - Ferreira Carrasco, Falcao, Martial (ou Ocampos).