Live Ligue 1 : Stade de Reims - Paris Saint-Germain en direct

C'est après ce très bon match que je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain pour la suite de la 1ère journée !

Fin du match ! Ce Reims - PSG aura été un très bon match pour le retour de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain peut regretter les occasions manquées, alors que Reims sourient d'avoir gagné le point du match nul !

93' Encore Aissa Mandi qui sauve une tête d'Ibrahimovic !

93' Le sauvetage de Aissa Mandi ! Clément Chantome reprend un centre en retrait de Cavani dans la surface, mais Aissa Mandi sauve sur la ligne !

92' Bonne prise de balle devant Ibrahimovic sur un long ballon parisien !

89' Cavani ! Il coupe la trajectoire du corner de Thiago Motta, mais sa tête passe dans le petit filet de Placide !

88' Frappe trop écrasée d'Antoine Devaux, qui passe loin du cadre parisien !

87' Carton jaune pour Bahebeck après une semelle sur Franck Signorino.

86' Sortie de Marco Verratti, sérieux ce soir, entrée de Clément Chantôme, annoncé sur le départ.

84' Duel rugueux entre Johny Placide et Ibrahimovic !

82' Diego pris par les crampes sort pour Glombard !

77' Reims dégage mal le ballon de la surface, Edison Cavani reprend et tente sa chance juste devant la surface, mais Placide est dessus !

76' L'une des rares occasions de Reims à l'initiative de Odair Fortes, mais sa frappe est trop écrasée et file en sortie !

75' En forme ce soir, Pastore tente une frappe à 25 mètres, mais son ballon passe bien trop haut !

74' Le Paris Saint-Germain veut la victoire, Cavani sur le côté gauche centre en dans la surface, mais personne n'est sur le ballon, et Reims peut dégager !

73' Marco Verratti prend un carton jaune, après une faute d'anti-jeu sur un contre rémois.

71' Jean Christophe Bahebeck entre à la place de Lucas Moura, encore très imprécis !

71' Javier Pastore, encore lui combine bien avec Verratti et Cavani, mais son centre côté gauche ne trouve personne !

70' Les Rémois cherchent le second souffle, alors que l'idée d'un match nul ne leur serait pas défavorable.

68' Javier Pastore ! Beau mouvement du club de la capitale, avec un nouveau centre de Van der Wiel, Javier Pastore s'élève plus haut que tout le monde, mais sa tête passe à côté !

A noter que la LFP a donné le but marqué par le deuxième but du PSG à Ibrahimovic

66' Premiers changements côté rémois : Gaëtan Courtet rentre pour la sortie de Gaetan Charbonnier, tandis que Bocundji Ca entre pour Albaek.

66' Ibrahimovic revient dans son match, avec ce but, mais son coup-franc passe un poil trop haut !

64' Placide peut être déçu par ce but encaissé. Auteur d'une grosse prestation jusqu'à maintenant, le gardien rémois a lâché !

62' Egalisation parisienne ! Ibrahimovic loupe son piqué, après un bel appel de Zlatan, mais c'est plutôt Placide qui dégage mal le ballon !

60' Placide récupère un ballon dangereux, mal dégagé par sa défense !

59' Cavani loupe le ballon, sur un centre de Lucas !

58' Le Paris Saint-Germain manque de joueurs en mouvement !

55' Le match s'enflamme en termes de fautes !

51' L'arrêt de Sirigu ! Diego a l'opportunité de creuser l'écart pour Reims, mais son extérieur du pied, légèrement contré par Marquinhos ne trompe pas le gardien italien, qui s'envole !

50' Bonne occasion du PSG, avec Pastore, qui dévie pour Digne qui centre pour Cavani, mais Oniangue dégage en corner !

49' La stratégie de Reims est donc de laisser le ballon aux Parisiens.

47' Cavani reçoit un bon ballon de Pastore, mais l'attaquant parisien est en position de hors-jeu

45' Pas de changements de part et d'autre

C'est reparti pour cette deuxième période !

Que peut faire le Stade de Reims pour garder le score avantageux ? Continuer à attaquer ou souffrir pour garder le score ?

Mi-temps ! Reims réalise l'exploit pour le moment (2-1). Les Parisiens étaient tout près de mettre K-O cette équipe, mais Reims en a profité juste après ! La deuxième période s'annonce palpitante !

43' Placide loupe sa prise de balle sur un centre de Van der Wiel, Cavani reprend le ballon, mais la défense dégage !

41' Le PSG n'avance plus vraiment, pas aidé par une défense totalement apathique !

38' La confiance est pour les locaux depuis le deuxième but !

36' Lucas Moura se met en situation, après une remise difficile d'Ibrahimovic pour le Brésilien, mais la frappe à 18 mètres de Lucas passe au-dessus !

34' Après avoir été près du K-O, le Stade de Reims est désormais devant !

BUT pour Reims ! Antoine Devaux ! 2-1 pour Reims ! Quel beau mouvement rémois ! Antoine Devaux offre le ballon à droite de la surface sur Charbonnier, qui remise en retrait sur Devaux, qui n'a plus qu'à ajuster Sirigu !

32' Depuis le penalty raté, Ibrahimovic a du mal à revenir dans la partie.

Javier Pastore, d'ailleurs, est annoncé un peu partout, notamment en Espagne et en Italie. Mais, avec l'arrêt des négociations pour Di Maria, Javier Pastore pourrait bien rester à Paris, cette saison !

28' La satisfaction côté parisien, c'est Javier Pastore, bien en jambes depuis le début du match !

27' La défense rémoise est fébrile, à l'image d'une mésentente entre Placide et un défense de Reims !

26' Ballon crevé, on change donc de ballon ! Ca fera plaisir à l'heureux gagnant du ballon crevé!

25' Edison Cavani loupe encore la faille : Nouveau ballon de Pastore pour l'Uruguayen, qui tire à côté du côté droit de Placide !

24' Pour le retour de la Ligue 1, les 25 premières minutes sont de haut-niveau !

22' Il y a quelques minutes, le Stade de Reims était tout près de prendre l'eau, désormais, le Stade de Reims est revenu au score !

21' EGALISATION REMOISE ! Premier coup de pied arrêté côté gauche, Oniangue pousse le ballon au fond !

20' Le début de match est spectaculaire, même si les Rémois auraient largement pu prendre un ou deux buts sur leurs lacunes défensives!

19' Placide fait l'arrêt devant le géant suédois ! Il part bien sur son poteau gauche, avant que le ballon soit sorti par un joueur parisien !

18' PENALTY POUR LE PSG ! Tacalfred tacle sur Ibrahimovic, l'arbitre signe sans hésitation !

17' Quel loupé d'Ibrahimovic ! Marco Verratti s'avance vers Placide, et passe à Ibrahimovic, seul devant le but mais sa frappe heurte le poteau. Le K-O n'est pas loin.

16' Lucas Moura ! Il récupère un ballon perdu par Bourillon, mais se voit arrêter par Placide, qui plonge dans ses pieds !

14' Lucas Digne et Javier Pastore font un bon début de rencontre, à l'image d'une passe pour Lucas Digne, qui centre mais ça file en corner !

11' Sur le contre suivant, le Paris Saint-Germain par Cavani centre pour Lucas Moura, qui ne peut pas toucher la balle dans la surface !

10' Les Rémois se réveillent avec une opportunité dans la surface, mais la frappe rémoise est contrée par la défense !

C'est déjà son troisième but, cette saison en compétition officielle, après son doublé en Trophée des Champions

BUT ! Ibrahimovic ! Parfaitement servi par Javier Pastore, après une perte de balle dans le milieu du terrain, l'Argentin offre un ballon vers Ibrahimovic, qui pousse le ballon entre les jambes de Placide ! C'est le premier but de cette Ligue 1 2014-2015 ! (7ème)

6' Cavani ! Premier tir de l'Uruguayen, après une passe sur le côté gauche d'Ibrahimovic, pour Edison Cavani, qui se retrouve en position de tir, mais son tir, trop croisé passe loin des buts de Placide.

5' Le rythme s'accélère un peu, avec des Rémois bien en place.

3' Lucas Moura se retrouve dans la surface, après un long centre de Lucas Digne, mais le Brésilien loupe son dribble !

2' Premier jaillissement du Stade de Reims avec Oniange, mais la défense parisienne se dégage !

2' Le ballon est parisien. On fait circuler dans l'entrejeu parisien.

1' Déjà une première faute sur Edison Cavani à 30 mètres de ses buts.

C'est parti ! La saison 2014-2015 de Ligue 1 commence !

Les joueurs entrent sur la pelouse sous la pluie battante !

Les joueurs sont dans les couloirs !

La pluie tombe sur le stade rémois !

Belle image : Zlatan Ibrahimovic rentre aux vestiaires alors que les enfants dans le couloir l'acclament.

Les Rémois quittent leur échauffement, pour le PSG, l'échauffement se poursuit !

David Luiz donne son pronostic pour le match de ce soir : logiquement, victoire de Paris !

Et voilà les Parisiens, sifflés par le stade, qui débutent leur échauffement.

Le Stade de Reims débute son échauffement !

Laurent Blanc n'a pas donné sa confiance à Bahebeck, pourtant auteur de matchs de pré-saison intéressants.

Le Stade de Reims a sa composition : Placide, Mandi, Tacalfred, Bourillon, Signorino, Devaux, Albaek, Oniangue, Fortes, Charbonnier, Diego

Pas de surprises dans l'effectif parisien, notamment avec les absences de David Luiz, Lavezzi, Cabaye et Matuidi, ainsi que l'absence de Maxwell.

Les premières composition de Ligue 1 sont tombées : du côté du PSG tout d'abord : Sirigu - Van der Wiel, Thiago Silva, Marquinhos, Digne - Verratti, Motta, Pastore - Lucas, Ibrahimovic, Cavani

Auteur de 26 buts, l'an passé en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic sera t-il en mesure de battre son total de la saison dernière ?

Antoine Devaux, le milieu de terrain de Reims, espère sur Twitter "une victoire et du "spectacle" pour ce match !

Le Stade Auguste-Delaune voit les premiers supporters arriver !

Les joueurs des deux équipes sont sur la pelouse, pour la première reconnaissance de la pelouse de Ligue 1 2014-2015 !

Rien n'échappera à VAVEL France pour cette saison 2014-2015 de Ligue 1, qui commence dans un peu plus d'une heure !

Les joueurs parisiens viennent d'arriver au stade, il y a quinze minutes !

Ce premier match de Ligue 1 sera scruté dans les quatres coins du monde. Les chaînes de télévision du monde entier couvriront cette rencontre !

Pendant que le PSG prend une envergure sportif international, de nombreuses stars soutiennent le club parisien, dont Patrick Bruel, supporter depuis toujours du club de la capitale. Le chanteur a tweeté un message à l'équipe : Welcome to @Psg_inside @David Luiz_4 ! All the best for this season, go for the #ChampionsLeague ! First game : #PSGSR ! Ce soir..!

Avec le fair-play financier imposé au PSG, le mercato sera moins fructueux que celui des deux années précédentes.

Hier, le Paris Saint-Germain a officialisé l'abandon de la piste Angel Di Maria, jugé "trop cher" par le Paris Saint-Germain.

Au rayon des mouvements à Reims, le mercato a été fait presque sous silence : Les Champenois ont perdu l'attaquant togolais Floyd Ayité (Bastia) et le milieu de terrain Grzegor Krychowiak (FC Séville), remplacés par les arrivées de Benjamin Moukandjo (Nancy) et de Grégory Bourillon (Lorient).



Le Stade de Reims subit une révolution, avec le départ d'Hubert Founier vers l'OL. Jean-Luc Vasseur l'a remplacé, et devra faire autant voire mieux qu'une onzième place l'an passé !

Le Paris Saint-Germain qui avance avec confiance, avant le début de cette Ligue 1 : les cadres de l'équipe ont montré de bonnes choses lors des matchs de pré-saison, à commencer par Lucas Moura, si décrié l'an passé.

Revivez les meilleurs moments du Trophée des Champions, gagné par le Paris Saint-Germain (2-0) face à Guingamp :

Du côté de Reims, cinq joueurs rémois sont blessés, et Jean Luc Vasseur a fait sa liste de joueurs pour cette rencontre : Agassa, Placide – M.Fofana, Tacalfred, Mandi, C.Glombard, Signorino – Devaux, Albaek, Ca, Oniangue, M’Fulu, Bourillon, Diego – Fortes, Atar, Charbonnier, Courtet

Le Paris Saint-Germain qui comptera de nombreux absents : Rabiot pour blessure, Cabaye et Matuidi, non-préparés, ainsi que Lavezzi. Le groupe parisien : Sirigu, Douchez, Maignan – Van der Wiel, T.Silva, Marquinhos, Digne, Z.Camara, Aurier – Chantôme, Lucas, Pastore, T.Motta, Verratti – Ongenda, Bahebeck, Cavani, Ibrahimovic



David Luiz, la nouvelle recrue du PSG ne sera pas présent dans le groupe, puisqu'elle a été présentée, hier à la presse.

La préparation du Stade de Reims a été compliquée : 6 matchs amicaux joués en juillet et aucune victoire, deux défaites et quatre nuls, face à des adversaires de leur niveau, dont un match nul contre le FC Metz et le FC Lorient.

Le Paris Saint-Germain a déjà bien négocier leur premier match officiel avec la victoire en Trophée des Champions contre Guingamp (2-0)

Si le Stade de Reims devra cravacher pour arracher, au moins un match nul contre le Paris Saint-Germain, le club de la capitale part en ultissime favori de ce match, mais aussi de la Ligue 1 !

La Ligue 1 reprend ce soir pour ce match, et évidemment VAVEL France a décortiqué tout ce que l'on doit espérer de cette saison, qui s'annonce très riche en spectacle avec un article introductif !

Bonjour à tous et à toutes sur VAVEL France pour ce premier match de la saison 2014-2015, entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain

Crédit-photos : VAVEL France/ Florian Rakotonarivo