L'OM version Bielsa en test contre Bastia

Il y a aura un point commun entre Bastia et l'Olympique de Marseille : les deux entraîneurs vont connaître la Ligue 1 : Marcelo Bielsa, du côté de l'OM et Claude Makelele pour le Sporting Club de Bastia. Ces deux nouveaux entraîneurs vont-ils réussir leurs débuts sur le banc de touche, pour le retour de la Ligue 1 ? Les deux équipes sont passées au crible !

Bastia pas encore prêt ?

L'heure de la confirmation a sonné pour le Sporting Sport de Bastia. Dixièmes l'an passé, les Corses seront attendus pour faire mieux ou faire autant. Surtout que l'arrivée de Claude Makélélé, après avoir été entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain semble donner des ailes aux Corses. Mais, après une entame de pré-saison décevante (trois nuls, une défaite et une victoire), les Bastiais ont le malheur de débuter face à un club marseillais en forme ! Avec les recrutements de Brandao (enfin arrivé en Corse), ainsi que l'autre attaquant Floyd Ayité, Bastia a encore des ajustements à faire, surtout que l'OM ne devrait pas faire de cadeaux au "novice" Makelele. Ce dernier, en conférence de presse s'est exprimé sur cette rencontre : "Notre objectif est de débuter par un résultat positif. Je ne suis pas inquiet, bien au contraire. Je sais que mes joueurs sont prêts. Nous serons une équipe costaud défensivement et nous ne rechignerons pas à attaquer. Je veux que mes joueurs se libèrent." La confirmation du travail de l'ancien international français va-t-elle venir dès demain ?

L'Olympique de Marseille impatient

L'Olympique de Marseille est dans une bonne forme, après une campagne de pré-saisons satisfaisante : quatre victoires et un match nul, et voilà l'Olympique de Marseille faisant figure de favori pour la troisième place pour la Ligue des Champions. En conférence de presse, Marcelo Bielsa a montré son autorité, et veut des résultats dès samedi : "Il n’y a aucune excuse pour le rendez-vous de ce week-end. On va essayer d’attaquer et d’avoir le plus souvent possible le ballon. Je ne suis pas un révolutionnaire. " Favoris, les Phocéens sont surtout en confiance, notamment individuellement, Dimitri Payet, ainsi que Michy Batshuayi, qui ont pris une autre dimension lors de la pré-saison. Mais, la pré-saison n'est pas la saison, et dès ce soir, l'Olympique de Marseille a l'occasion de prouver que la révolution Bielsa est en marche !