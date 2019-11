Paris lâche ses premiers points

La reprise de la L1 fut folle ! Dès les premiers instants de la rencontre, Ibrahimovic crucifia Placide sur un bon service de Pastore (0-1 7'). A ce moment là, on eut peur de voir les Rémois craquer d'entrée en prendre une valise face à la détermination parisienne. Les occasions ne manquèrent d'ailleurs pas et le PSG envoya une pluie d'occasions devant les filets adverses que manquèrent consécutivement Lucas (18') et Ibrahimovic (19'). Le tournant du match eut lieu une minute plus tard quand M. Lannoy siffla penalty pour Paris suite à une sortie mal maîtrisée de Placide sur le géant suédois. Alors, le gardien du temple rémois décida de se remettre dans son match et arrêta la frappe de Zlatan.

Totalement remis dans le match, le SDR pris alors le jeu à son compte et Oniangué égalisa deux minutes plus tard grâce à son tibia, sur un centre ou la défense parisiene était aux abonnés absents. (1-1 22'). Dans un Stade Auguste Delaune poussant à fond ses joueurs, les Rémois subissaient le jeu mais ne craquaient pas, et exploitaient parfaitement leurs situations de contre, jusqu'à mettre le deuxième but à la surprise générale par l'intermédiaire de Devaux, suite à un superbe une-deux avec l'ancien montpelliérain Charbonnier. (2-1 34') Ibrahimovic pouvait se tenir la tête, il venait de rater son deuxième penalty consécutif en L1.

La deuxième période marqua le retour du PSG aux affaires. Alors que l'on pensait assister à un remake de la première période avec des Rémois procédant en contre notamment par l'intermédiaire de Diego (56') mais finalement, Paris s'est révélé totalement dominateur dans tout les compartiments du jeu et les Rémois peuvent finalement s'estimer heureux de n'avoir pris qu'un seul pion, à nouveau signé Ibrahimovic qui s'impose déjà en tête du classement des buteurs suite à un magnifique travail côté gauche.

La fin de match fut à l'avantage parisienne mais les Rouges et Bleus n'arrivèrent pas à tromper une troisième fois Placide, la faute à des attaquants imprécis, Cavani notamment catastrophique, mais également à une charnière rémoise très volontaire. Jean-Luc Vasseur fit consolider sa défense, à raison, permettant au Stade d'acquérir un beau point face au champion en titre malgré un ultime sauvetage de Mandi sur sa ligne à la dernière minute. Paris, en revanche, livre une première prestation décevante suite à ce petit point ramené de Champagne.

Certes le contenu ne fut pas ridicule mais Reims n'a pas livré une opposition très solide, Paris aurait du revenir vainqueur ce soir, il n'en sera rien, au plus grand bonheur de ses concurrents au titre, bien qu'il soit certes un peu tôt pour parler du Graal dès maitenant.

