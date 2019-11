Live Ligue 1 : AS Monaco - FC Lorient, en direct

C'est terminé pour ce live de Monaco/Lorient ! Merci de l'avoir suivi sur VAVEL France. A bientôt

Plutôt dans l'après-midi, Lyon a battu Rennes (2-0), compte-rendu à lire ici

Les Merlus peuvent également remercier Benjamin Lecomte. Le portier de Lorient a fait quelques parades décisives notamment face à Berbatov.

Le jeune Valentin Lavigne a inscrit son premier but en Ligue 1 pour offrir le succès aux Merlus.

Réduit à 10, Monaco ne profite pas du match nul du PSG à Reims ou celui de Marseille à Bastia.

Grosse surprise du côté de Monaco, Toulalan n'a pas participé à la rencontre malgré sa bonne saison l'an passé.

C'est fini, Lorient s'impose 2-1 sur la pelouse de Monaco !!!

90ème+1 : Bonne défense de Koné face à Falcao.

87ème : 6 minutes après sa rentrée, Lavigne, en 1 contre 1 avec Subasic, redonne l'avantage à Lorient. 1-2 !

81ème : Changement pour Lorient, Lavigne remplace Jouffre

78ème : Falcao égalise sur penalty. 1-1

77ème : PENALTY POUR L'ASM ! Ça paraît sévère !

76ème : Martia remplace Ferreira Carrasco

75ème : Martial va faire son entrée dans quelques instants

70ème : La parade de Lecomte sur une tête de Berbatov !!!!!!!!!!!

68ème : Deuxième jaune pour Carvalho pour une faute grossière sur Mesloub, c'est donc le carton rouge. Son dernier rouge c'était le 30 avril 2011 avec le Real Madrid.

66ème : Bon retour d'Abdenour devant Aboubakar qui pouvait partir seule vers le but monégasque. Abdenour commet une faute et reçoit un carton jaune.

64ème : Changement pour Lorient, Mesloub remplace Diallo, auteur d'un très bon match.

62ème : Lorient subit et à du mal à rentrer dans le camp monégasque.

60ème : Les supporters de Monaco scandent le nom de l'attaquant Colombien de retour en Ligue 1, 7 mois après sa blessure.

59ème : Entrée de Falcao qui remplace Ocampos. Le Colombien reçoit une ovation de Louis II.

57ème : Sur un centre de Kurzawa, Germain ne cadre pas sa reprise.

56ème : Falcao va faire son entrée en jeu, son entraineur lui donne les dernières consignes.

55ème : C'est une attaque-défense en ce moment. Heureusement pour Lorient, Lecomte fait les arrêts.

54ème : Une nouvelle fois Lecomte s'interpose sur une tentative de Carrasco

53ème : Bonne sortie de Lecomte devant Carrasco, seul face au gardien de Lorient, qui repousse le ballon

53ème : Le centre de Dirar est repousé.

52ème : Quatrième carton jaune pour Monaco, pour Carvalho.

49ème : Nouvelle intervention de Lecomte sur une tête de Berbatov. L'attaquand reprend de la tête un ballon dévié.

48ème : carton jaune pour Berbatov, pour une faute sur Pedrinho. C'est le troisième jaune pour les locaux.

47ème : Tête de Diallo, un peu, trop croisée, sur un corner de Coutadeur.

46ème : Corner pour Lorient obtenu par Aboubakar.

45ème : Les visiteurs, devant au tableau d'affichage, donnent le coup d'envoi de la seconde mi-temps

Mi-Temps :Lorient a marqué son but, sur le seul tir cadré (sur 5 tentatives).

Mi-Temps : Du côté de Monaco, Martial et Falcao s'échaufent pendant la mi-temps.

Mi-Temps : Monaco a le ballon, et malgré l'entrée précoce de Germain, le club de la Principauté n'arrive pas à se créer des occasions, 2 tirs pour les locaux.

Mi-Temps : Lorient mène à Louis II grâce à un penalty d'Aboubakar (0-1) .

45ème : 2 minutes de temps addtionnel.

44ème: Un nouveau coup franc des Merlus qui ne trouve personne.

42ème : Sur le corner, Abdenour contre le ballon de la main.

41ème : Abdennour tente sa chance, sur un ballon dégagé dans l'axe. Sa tentive est contrée.

40ème : Jaune pour Dirar coupable d'une semelle.

39ème : Très bon coup franc pour Lorient, à environs 28m. Celui-ci est mal tiré.

37ème : Diallo lance, une nouvelle fois, Aboubakar. Le buteur est seul et se lance dans des dribles mais il échoue.

34ème : la réponse lorientaise, Sunu remplace Pelé.

33ème : Monaco monopolise le ballon mais a du mal a se creer des occasions pour égaliser.

31ème : Premier changement pour l'ASM, Germain remplace Bakayoko pas très à l'aise ce soir.

28ème : Nouvelle parade de Lecomte sur le coup de tête de Kurzawa.

25ème : La première occasion pour Monaco. Sur un centre de Kuzawa Lecomte s'interpose sur la tête, à bout portant, de Berbatov.

23ème : Diallo lance Aboubakar dans la surface mais Carvalho

22ème : 61% de possession pour Monaco après 20 minutes de jeu. Pourtant les joueurs de la Principauté n'arrivent pas à se créer la moindre occasion.

21ème : Monaco tente d'agir en contre. Ferreira-Carrasco accélère sur le côté droit et lance Berbatov mais l'attaquant est hors-jeu.

20ème : Les deux corners ne donnent rien.

19èmes : Les Lorientais ont un peu de mal à se dégager. Monaco obtient un deuxième corners.

18ème : Décalé sur le côté gauche Kurzawa centre, Koné dévie le ballon en corner.

15ème : Carton jaune pour Coutadeur coupable d'une simulation selon Monsieur Buquet

9ème : Aboubakar ouvre le score sur penalty ! 1-0 pour les visiteurs.

8ème : Penalty, pour Lorient pour une faute d'Abdennour qui reçoit le premier carton jaune du match.

5ème : L'an dernier, au stade Louis II Monaco s'était imposé grâce à Falcao, sur penalty (1-0).

4ème : Pour l'instant le ballon est dans les pieds des joueurs de Leonardo Jardim. Lorient procède en contre.

2ème : Aboubakar est signalé hors-jeu pour son premier ballon.

0ème : C'est parti ! Le locaux donnent le coup d'envoi.

Avant-match : Les 22 acteurs entrent sur la pelouse, pour disputer le dernier match de la première journée de ligue 1.

Avant-match : Les joueurs sont dans le couloir du Stade Louis II.

Avant-match : Celui des visiteurs : Audard, Le Goff, Mulumba, Mesloub, Sunu, Jeannot, Lavigne.

Avant-match : Le banc des locaux : Remplaçants : Caillard, Fabinho, Echiejile, Toulalan, Germain, Martial, Falcao.

Avant-match : Les compositions sont tombées, sans surpise Falcao n'est pas titulaire. Leonardo Jardim a reservé deux surpirses : Diar est préféré à Fabinho en défense et la recrue Bakayoko, en provenance de Rennes, est titulaire à la place de Toulalan. Du côté des Merlus, en défense Yoann Wachter fête sa première apparition en L1.

Monaco : Subasic - Dirar, Carvalho, Abdennour, Kurzawa - Bakayoko, Moutinho, Kondogbia - Ferreira Carrasco, Ocampos, Berbatov.

Lorient : Lecomte - Pedrinho, Koné, Wachter, Guerreiro - Jouffre, Coutadeur, Abdullah, Pelé - Diallo, Aboubakar.

Avant-match : l'AS Monaco annonce que le match sera diffusé dans plus de 50 pays comme les USA, le Portugal, la Russie, la Suisse, la Croatie, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie ... Voici la liste des 50 pays qui diffuse le match :

Avant-match : Ruddy Buquet sera l'arbitre central du match. Il sera assité par Nicolas Henninot et Guillaume Debart. Sylvain Palhies sera le 4é arbitre.

Avant-match : Et les mouvements du mercato du côté de Lorient

Avant-match : Voici les mouvements du mercato du côté de Monaco

Avant-match : Monaco a récemment enregistré deux nouvelles recrues, le gardien Maarten Stekelenburg, en provenance de Fulham, et le milieu de terrain Bernardo Silva prêté un an avec option d'achat par Benfica.

Avant-match : Cette rencontre va, donc, permettre au club de la Principauté, d'observer, de très près, Vincent Aboubakar, puisque l'attaquant Camerounais serait dans le viseur de Monaco.

​Avant-match : Du côté des deux clubs l'avenir d'un attaquant est incertain, Falcao pour les locaux, Aboubakar pour les visiteurs. Le premier est courtisé par Manchester City et par le Real Madrid, où il pourrait retrouver son ancien coéquipier et partenaire en sélection James Rodriguez. Le second est courtisé par Monaco.

Avant-match : Lorient a enregistré l'arrivé de Jordan Ayew, prêté par Marseille à Sochaux la saison passée. Le Ghanéen a signé un contrat de cinq ans avec les Merlus.

Avant-match : Du côté de Lorient, il y a aussi un nouvel entraineur. Christian Gourcuff a laissé les clés de la maison à son adjoint Sylvain Ripoll qui souhaite apporter de la continuité dans le travail réalisé par le nouveau sélectionneur de l'Algérie. "Il y aura une continuité sur le plan tactique, sur le plan technique, sur la philosophie. Ce serait trop stupide de ne pas préserver ce qui a été mis en place avec autant de réussite. Ca représente les forces et les valeurs du club, donc on s'appuie dessus. Et puis en étant adjoint tant d'années, j'ai partagé ces idées, c'est pas pour leur tourner le dos aujourd'hui".

Avant-match : Après le départ d'Eric Abidal en Grèce, Jérémy Toulalan, vice capitaine la saison dernière, devrait devenir le capitaine de l'ASM cette saison.

Avant-match : Avec son nouvel entraineur, Leonardo Jardim, et malgrés les départs, de James Rodriguez, Eric Abidal ou encore celui d'Emmanuel Rivière, l'ASM veut comfirmer et aller titiller le PSG.

Avant-match : L'article présentant cette affiche, la dernière de la première journée de Ligue 1, est à lire ici

Avant-match : Ce soir les hommes de Leonardo Jardim, en cas de succès, pourraient profiter du faux pas du PSG à Reims (2-2).

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match de la première journée de Ligue 1 entre Monaco et Lorient.

Crédit-photo : VAVEL France / Florian Rakotonarivo