Radio : Première de Made In France

Chaque dimanche, Kikast et VAVEL France s'associent pour vous présenter une hebdomadaire sur l'actualité du football français. "Made In France" revient ainsi pendant 2h30 sur chaque évènement et chaque match de la Ligue1, Ligue 2, National et football féminin. Après les réussites de "Samba" et "Vavélo", nous vous proposons donc une nouvelle émission de débats et d'analyses qui débute chaque dimanche à 18h00. Vous retrouverez ainsi une équipe de 5 intervenants composées de 4 chroniqueurs et 1 présentateur qui fera le point sur le week-end de football au sein de l'hexagone. "Made In France" sera organisée autour de la bande de "Samba" mais renforcée par l'arrivée de nouveaux experts. Il vous sera également possible de réagir en direct via le chat de l'émission et le hashtag #MIF sur Twitter.

Pour la première de la saison, "Made In France" reviendra en partie sur la première journée de Ligue 1 et se projetera sur la suite de l'année que nous vous décrypterons chaque dimanche. Voici le programme du jour.

Retour sur les matches de Ligue 1 et Ligue 2 du week-end

Point sur le National et le football féminin

Débat sur la saison à venir

Présentation de l'affiche de Ligue 1 du dimanche soir

Présentation de l'affiche de Ligue 2 du lundi soir

Pronostics de la prochaine journée

Première partie

Deuxième partie