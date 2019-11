Caen s'incline face au LOSC

Apès avoir étonné le public français en s'imposant 3-0 face à Évian tout en prenant ainsi la tête du championnat, le Stade Malherbe de Caen aura de quoi se mordre les doigts après nue défaite au goût très amer face au LOSC.

Un arbitre déterminant

Alors que les Caennais et les Lillois se tenaient avec des occasions de part et d'autre notamment avec Kanté pour les Normands et Origi pour les Nordistes, la 68ème minute fût le tournant du match.

Divock Origi file au but, seulement Dennis Appiah tacle le Belge en repoussant le ballon, un tacle qui avait l'air régulier, mais pas pour M. Desiage qui a décidé d'expulsé le joueur du SM Caen tout en accordant le pénalty aux Lillois.

Les réactions ont donc étées nombreuses sur les résaux sociaux où l'arbitrage français est encore et toujours critiqué.

Caen n'a pas à rougir

Malgré cette lourde erreur qui aurait pu être évitée, le Stade Malherbe a montré un beau visage face à un "gros" du championnat. Les caennais font forte impression pour leur première à 'domicile'. Avec un jeu offensif, les joueurs de Patrice Garande essaieront de se rattraper la semaine prochaine face au Stade de Reims.

Deux blessés majeurs à Caen

Recruté cet été en provenance de Clermont, Emmanuel Imorou est victime d'un claquage à la cuisse gauche dès la demie heure de jeu.

Après la pause, c'est le buteur fétiche normand qui se blesse. Suite à un duel aérien, Mathieu Duhamel retombe mal et se tord la cheville.

Lille prend provisoirement la tête

Du haut des ses désormais quatres points obtenus d'abord grâce à un nul contre Metz (0-0) et à cette victoire généreuse, les Dogues sont provisoirement leader. Pourtant, Lille peut vite rechuter et ce dès demain où Lyon (vs Toulouse), Saint-Etienne (vs Reims), Nice (vs Lorient), Lorient (vs Nice), Bordeaux (vs Monaco) et Nantes (vs Metz) qui possèdent déjà 3 points après leur victoire de la première journée, vont tenter de ne pas perdre de points.

Notes VAVEL