Lyon a besoin de confiance, Lens aussi

Après sa bonne première journée face au Stade Rennais (2-0), l'OL a vite chuté ensuite face à des équipes pourtant accessibles. Tout d'abord, le Toulouse FC a profité de la méforme des lyonnais pour s'imposer 2 à 1 dans leur Stadium. Jeudi, les Gones affrontaient le FC Astra dans le cadre du match aller des barrages de l'Europa League. Une première mi-temps complètement maitrisée avait permis à Steed Malbranque d'ouvrir le score, cependant, les lyonnais se sont sans doute vu trop beaux et se sont effondrer lors de la seconde période en concédant deux buts, dont un sur pénalty. De plus, Clément Grenier qui faisait son retour, a ressenti de nouvelles douleurs et sera absent près de deux mois.

Lors de la première journée, Lens a chuté une première fois face au FC Nantes en s'inclinant 1-0 dans un match plutôt équilibré. Ensuite, contre Guingamp, Lensois et Bretons semblaient se tenir. Pourtant, Douniama a offert le victoire au dernier vainqueur de la Coupe de France à la 93ème minute.

Résultat, le Racing perd à deux reprises sur la plus petite des marges et est donc bon dernier du classement avec zéro point au compteur.

Deux équipes en plein doute donc, et qui ne seront pas avantagées par les blessures. En effet, Yahia et El Jadeyaoui sont les absents côté lensois. A Lyon, on ne compte plus désormais les blessés sur les doigts de la main puisque Grenier, Umtiti, Bedimo, Gourcuff, Fofana, Fekir et Bisevac sont forfaits. De plus, Ferri sera suspendu.

Les groupes :

OL - Lopes, Gorgelin, Zeffane, Dabo, Jallet, Koné.B, Rose, Tolisso, Ghezzal, Gonalons, Bahlouli, Malbranque, Mvuemba, Danic, Benzia, Lacazette, Njie, Yattara.

RC Lens - Belon, Riou, Ba, Baal, Cavaré, Gbamin, Kantari, Landre, Bourigeaud, Cyprien, Le Moigne, Nomenjanahary, Valdivia, Chavarria, Coulibaly, Guillaume, Ndiaye, Touzghar.