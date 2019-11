Live : Le dernier  jour du mercato en direct !

Les infos de la nuit : Monaco prête Falcao à Manchester United contre 10 millions, le joueur a également une option d'achat de 55 millions l'été prochain. Arsenal a recruté Danny Welbeck contre une vingtaine de millions tandis que Soldado a débarqué à Valence.

Il est minuit ! Le marché des transferts est officiellement terminé ! Évidemment quelques officialisation de dernières minutes peuvent avoir lieu..

M-8 : OFFICIEL : Morgan Amalfitano quitte Marseille et rejoint West Ham pour trois ans et 1,5 millions d'euros.

M-12 : OFFICIEL : Lille attire Michael Frey pour remplacer Salomon Kalou. Il a signé un contrat de quatre ans avec les Nordistes.

Plus que trente minutes et toujours pas de Falcao à Manchester..

OL :Yoann Gourcuff lance un opération reconquête à Lyon ? Après avoir annoncé qu'il restait et qu'il envisageait de prolonger, le joueur à annoncé à Canal qu'il avait accepté de baisser son gros salaire afin d'aider l'OL, en graves difficultés financières.

OFFICIEL : EAG : Quelques heures après avoir vu son frère Sambou arriver à Guingamp, Mustapha Yatabaré quitte les Côtes d'Armor pour Trabzonspor !

Plus qu'une petite heure avant la clôture !

OFFICIEL : PSG : Hervin Ongenda rejoint le SCBastia pour un prêt d'un an sans option d'achat.

OFFICIEL OM : Doria est transféré pour cinq ans à Marseille !

OFFICIEL : RCL : Lens confirme dans un communiqué ne pas avoir recu les 4 millions d'euros nécessaires au club pour pouvoir recruter. Le RCL annonce également vouloir clarifier cela dans les prochains jours pour pouvoir recruter des joueurs libres, même après le marché.

ARS : On annoncait un prêt, ce serait finalement un transfert définitif pour Danny Welbeck à Arsenal. La presse anglaise parle de 16 millions de livres.

HUL : Hatem Ben Arfa serait sur le point de rejoindre Hull City sous forme de prêt.

PSG : Malgré leurs vélléités de départ, Adrien Rabiot et Clément Chantôme vont rester au PSG, au moins jusqu'en janvier prochain. C'est que qu'annonce Canal+.

ARS : L'attaquant de Schalke 04 Klaas-Jan Huntelaar serait en contact très avancés avec Arsenal dans le cadre d'un transfert. Tic, tac, plus que deux heures...

OM : RMC Sport, généralement bien informé, informe de l'officialisation du transfert de Doria à l'Olympique de Marseille. Plus d'infos dans les minutes à venir.

ARS : Alors que le transfert de Welbeck n'est toujours pas officialisé, on apprend que le Borussia Dortmund a refusé une offre de 40 millions des Gunners pour l'international allemand Marco Reus !

OFFICIEL : MANUTD : Manchester United a recruté le défenseur international néerlandais Daley Blind en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le transfert est d'un peu moins de 18 millions d'euros.

RETOURNEMENT DE SITUATION : ACM : Alors que Milan avait officialisé l'arrivée de Jonathan Biabiany en provenance de Parme. L'échange avec Christian Zaccardo plus quatre millions n'aura finalement pas lieu !

PSG : Laurent Blanc déclare à propos de son jeune milieu Adrien Rabiot que le joueur "avait décidé de quitter Paris". Une situation qu'il dit évidemment regretter. Le transfert du joueur de 19 ans semble néanmoins patiner..

OM : On en sait plus sur la situation de Doria. Marseille et Botafogo ont un accord, seulement, le joueur n'appartenant pas en exclusivité au club mais également à des entreprises qui ont investis sur lui, il manque un accord entre le club brésilien et lesdites entreprises.

ASM : OFFICIEL : Monaco prête son défenseur central Nicolas Isimat-Mirin au club néerlandais du PSV Eindhoven. Un temps tout proche de l'ASSE, l'ancien Valenciennois va finalement grapiller du temps de jeu aux Pays-Bas.

OM : Matheus Doria, la pépite brésilienne en défense que Marseille est sur le point de s'attacher, a tweeté : "I can not wait to play for OM". Seulement, ce compte n'est pas officiel et n'a que 7 tweets, crée il y a trois jours. Rien d'officiel, donc, la prudence estde mise.

FCL : OFFICIEL : Bruno Ecuele-Manga, le défenseur central du FC Lorient quitte la Bretagne et rejoint Cardiff, club de deuxième division anglaise. Pilier des Merlus l'an dernier (35 matchs disputés en L1), il rapporte tout de même 6 millions d'euros à son désormais ancien club.

SAS : OFFICIEL : Saphir Taïder, joueur de l'Inter Milan prêté à Southampton, en a été renvoyé pour une raison simple : "manque de niveau". Loin d'être démoralisé, l'international rejoint ce soir Sassuolo en prêt.

19h30 : MANUTD : BREAKING : Radamel Falcao vient d'arriver à l'aéroport de Manchester.

ASM : Monaco a transmis une offre de 10 millions à Cruzeiro pour recruter Everton Ribeiro, 25 ans. Une réunion est en cours du côté du club brésilien pour décider de la suite à donner à cette affaire.

SOU : Le défenseur international belge Toby Alderweireld devrait quitter l'Atletico Madrid afin de rallier Southampton. Marca annonce la présence du joueur à Londres.

MANUTD : Alors qu'un accord entre Monaco et Manchester Utd aurait été trouvé, l'officialisation du transfert tarde. Néanmoins, des photos fuitent sur les réseaux sociaux montrant des maillots des Red Devils floqués "FALCAO" avec le numéro 9. Les dernières rumeurs font également état d'un incroyable salaire de 437000 euros par semaine, ce qui ferait du Colombien le joueur le mieux payé en Premier League.

OFFICIEL : OGCN : Nice trouve son dernier renfort estival ! Les Aiglons ont enregistré la signature en prêt pour un an de Carlos Eduardo. Le joueur vient du FC Porto.

ARS : Alors que United attend toujours Falcao, Arsenal souhaiterait s'attacher les services d'un autre attaquant des Diables : Danny Welbeck ! Confrontés à la grave blessure d'Olivier Giroud, les Gunners ont ciblés l'international anglais, l'affaire semble même en bonne voie puisque le joueur aurait été apercu au centre d'entraînement londonien après avoir passé sa visite médicale.

OFFICIEL : EAG : Guingamp recrute un nouvel attaquant. Sambou Yatabaré rejoint son frère dans les Côtes d'Armor en provenance de l'Olympiakos. Seulement, la fratrie ne devrait pas rester soudée car Mustapha de vrait s'envoler pour la Turquie dans les prochaines heures. Un indice tout de même, sur le compte Twitter officiel de l'EAG, il est inscrit : "Mustapha et Sambou Yatabaré : #TeamEAG" Tirez-en la conclusion que vous voulez..Sambou portera le numéro 24.

AJA : Les médias prêtaient aux dirigeants auxerrois, une envie de recruter l'attaquant de Bastia, Djibril Cissé. Seulement, le président de l'AJA à annoncé : "Les rumeurs sont fausses, il n'en a jamais été question, c'est inenvisageable."

OL : Yoann Gourcuff, qui faisait partie des ventes potentielles de l'OL cet été, restera à Lyon. C'est ce que confirme un de ses représentants. Son contrat se terminant l'été prochain, Lyon compte bien le prolonger pour éviter de le perdre gratuitement dans un an. Les discussions seraient en cours mais aucun accord n'a été trouvé.



OFFICIEL : TOT : Les Spurs recrutent bien Benjamin Stambouli, milieu défensif qui évoluait jusque là à Montpellier. Le club héraultais doit empocher environ six millions suite à ce trasnfert.

FCM : Sans club depuis la rupture de son contrat avec Trabzonspor, l'ancien international français, Florent Malouda pourrait se relancer en Ligue 1, à 34 ans. Le FC Metz semble interessé par le profil du joueur qui avait quitté l'Hexagone en 2007. Le joueur dispose également d'une offre de Leicester City, promu en Premier League si le challenge anglais le tente plus.

​ ​ OFFICIEL : ACM : Milan continue son recrutement ! Après Van Ginkel, c'est désormais au tour du Français Jonathan Biabiany de rejoindre le club rossoneri. Il est le cinquième Français de l'effectif après Jérémy Ménez, Philippe Mexès, Adil Rami et Mbaye Niang.

SRFC : Habib Habibou, joueur de La Gantoise aurait refusé l'Olympique Lyonnais et serait en route vers Rennes, qui semble très proche d'obtenir sa signature.

OFFICIEL : ATM : Alessio Cerci rejoint les rangs du Champion d'Espagne en titre ! L'Italien a passé avec succès sa visite médicale. Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés par les Rojiblancos.

TOT : Le milieu défensif de Montpellier, Benjamin Stambouli voit des photos de lui se répandre sur les réseaux sociaux le montrant en train de parapher son contrat avec les Spurs. L'officialisation ne devrait plus tarder.

ASM : En cas de départ de Falcao, Monaco se semble pas prêt à faire confiance au jeune Martial pour épauler Berbatov. Le club monégasque se penche sur le cas de Roberto Soldado, l'attaquant de Tottenham qui pourrait être libéré contre une somme de 20 millions.

OM : André Ayew ne manque pas de prétendants ! Seulement, ceux qui se manifestent ne semblent pas du goût de l'international ghanéen. En effet, l'attaquant marseillais à refusé une proposition d'Hull City, privilégiant les clubs d'Aston Villa et des Queens Park Rangers.

OL : Courtisé par l'AS Roma, toujours à la recherche d'un nouveau défenseur central suite au départ de Benatia, Samuel Umtiti ne quittera pas Lyon aujourd'hui.

TFC : Morgan Amalfitano est décidément un joueur convoité. Poussé vers la sortie par l'OM, le milieu dispose d'offres de Lorient et de Saint-Etienne, mais aussi désormais de Toulouse ! Le joueur à neuf heures pour se décider !

BEN : Le jeune milieu italien Bryan Cristante, qui évolue au Milan AC devrait rejoindre le Benfica Lisbonne. L'offre de 6 millions pour l'espoir de 19 ans a en effet été acceptée. Cela ne devrait pas réjouir Antonio Conte, le sélectionneur italien qui se plaignait hier de ne pas avoir assez de joueurs italiens en Serie A.

OFFICIEL : WIG : Le prometteur attaquant français Andy Delort, meilleur buteur de L2 la saison denrière quitte Tours pour la D2 anglaise ! Il signe à Wigan contre 4 millions d'euros. Delort, 22 ans, pourra ainsi se faire repérer des grands clubs anglais..

LOSC : En quête d'un remplacant à Salomon Kalou, parti à Berlin, Lille aurait ciblé Cédric Bakambu, le joueur de Sochaux, également ciblé par Bursaspor.

OFFICIEL : RM : Le Real Madrid a officialisé ce lundi le prêt de Chicharito Hernandez, l'international mexicain de Manchester United. L'attaquant est prêté un an par les Mancuniens et devrait servir de doublure en pointe ou sur les côtés en cas d'absence.

NAP : La connexion Naples - Galatasaray est enclenchée ! Le club d'Instanbul va acheter deux joueurs de l'équipe napolitaine. Il s'agit de Goran Pandev et de Blerim Dzemaili. Les deux passent leur visite médicale.

ARS : Selon la BBC, Arsenal a transmis une offre de 55 millions de livres au PSG pour son attaquant uruguayen Edinson Cavani ! En effet, Les Gunners n'ont pour seul attaquant de pointe jusqu'à l'année prochaine l'international espoir français Yaya Sanogo.

ASM : L'agent de Radamel Falcao confirme le départ prochain de son joueur, en confirmant l'hypothèse d'un prêt avec option d'achat !

VAFC : Alors qu'il avait failli sauver à lui tout seul Valenciennes de la relégation l'an dernier, Majeed Waris, courtisé par Lille un temps va finalement débarquer à Trabzonspor. Il y passe actuellement la visite médicale.

RM : Alors que Falcao semble doucement leur échapper, les dirigeants du Real Madrid ont tout de même trouvé un nouveau joueur offensif, qui semble destiné à supléer Angel Di Maria. Il s'agit de Javier Hernandez, l'international mexicain de Manchester United qui jouait très peu chez les Diables. Les dernières rumeurs faisaient état d'un prêt, nous en saurons plus dans les heures à venir.

OM : Des nouvelles de Doria, la pépite brésilienne en partance vers Marseille. Alors qu'il a refusé de jouer hier avec son club de Botafogo contre Santos, le joueur se serait envolé vers la France afin de parapher son contrat avec l'OM. Lyon aurait par ailleurs abandonné les négociations.

OFFICIEL : ACM : Arrivé hier soir en Italie, Marco Van Ginkel est en train de passer sa visite médicale à Milan,avant de parapher son contrat en faveur du Milan AC. C'est le compte Twitter officiel du club rossoneri qui nous l'informe.

MANUTD : Selon AS, Falcao, le feuilleton du jour, aurait signé à United ! En échange de 65 millions et en lui promettant unsalaire annuel de 9 millions d'euros, le Colombien aurait accepté la proposition mancunienne selon le média espagnol, le joueur serait directement mis en concurrence avec Rooney, Van Persie ou Welbeck, entre autres.. Les médias anglais, eux, évoquent un prêt payant d'un an.

VCF : Le super attaquant promis par les dirigeants de Valence à leurs supporters pourrait être Alvaro Negredo ! L'attaquant international espagnol qui joue à Manchester City pourrait être cédé par les Citizens contre 25 millions d'euros mais les dirigeants du VCF privilégiraient un prêt.

MANUTD : Suivi de longue date par les dirigeants mancuniens, Arturo Vidal pourrait faire l'objet d'une dernière offre des Red Devils. Le milieu de la Juventus a néanmoins joué hier contre le Chievo, un départ ne semble pas tellement d'actualité pour le Chilien.

ASM : Annoncé un peu partout ces derniers temps, le buteur monégasque Radamel Falcao, en plus des pistes Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Valence et Juventus, verrait un autre nom le suivre de très près : celui de Manchester United ! Le club de Louis Van Gaal, endifficultés actuellement, dépense à tout va pour avoir une équipe compétitive en Premier League cette saison. Il serait néanmoins étonnant que les Red Devils mettent beaucoup d'argent sur un nouvel attaquant..

ASSE : Alors qu'il aurait pu rejoindre Lorient, l'ex-Merlu Morgan Amalfitano pourrait finalement se diriger vers l'AS Saint-Etienne. La proposition du club breton ne semble pas le convaincre, et le challenge plus attractif que lui propose l'ASSE, avec notamment la Coupe d'Europe, pourrait convaincre le joueur qui tisse une relation glaciale avec son entraîneur à l'OM.

EAG : Sur le départ depuis le début du mercato, Mustapha Yatabaré, meilleur buteur de Guingamp la saison dernière pourrait enfin quitter la Bretagne aujourd'hui. Sous contact depuis un certain temps avec Trabzonspor, le transfert devrait être finalisé aujourd'hui pour 2 millions.

OM : Marseille ne comptant que Nicolas N'Koulou comme défenseur central, le club phocéen pourrait mettre la main au portefeuille en proposant un total de 10 millions bonus inclus pour un des défenseurs brésiliens lesplus prometteurs : Doria, qui joue à Botafogo. Le joueur, un temps suivi par Lyon et aussi ciblé par le Benfica et Monaco.

Sauf exceptions, le marché des transferts se clôt ce soir à minuit dans tous les championnats européens.

Quelques suprises pourraient être enregistrés aujourd'hui évidemment. On pense notamment à Falcao mais aussi à Negredo, Gourcuff..

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre avec nous la dernière journée du marché estival des transferts !