Radio : Cinquième de Made In France

Chaque dimanche, Kikast et VAVEL France s'associent pour vous présenter une hebdomadaire sur l'actualité du français. "Made In France" revient ainsi pendant 2h30 sur chaque événement et chaque match de la Ligue1, Ligue 2, National et football féminin. Après les réussites de "Samba" et "Vavélo", nous vous proposons donc une nouvelle émission de débats et d'analyses qui débute chaque dimanche à 18h00. Vous retrouverez ainsi une équipe de 5 intervenants composées de 4 chroniqueurs et 1 présentateur qui fera le point sur le week-end de football au sein de l'hexagone. "Made In France" sera organisée autour de la bande de "Samba" mais renforcée par l'arrivée de nouveaux experts. Il vous sera également possible de réagir en direct via le chat de l'émission et le hashtag #MIF sur Twitter.

C'est une émission spéciale qui vous attend aujourd'hui avec une partie majeure consacrée à l'équipe de France. Nous ferons ainsi le point sur France - Espagne avant de présenter Serbie - France qui aura lieu ce dimanche soir. Mais comme trêve internationale ne signifie pas absence de football féminin, nous reviendrons sur la deuxième journée de D1 féminine. Nous évoquerons également les matches de National qui auront eu lieu ce week-end. Dans un second temps nous analyserons la semaine mouvementée de l'Olympique de Marseille et nous ferons le bilan du premier mois de Ligue 1. Voci le programme du jour

Partie 1 :

Retour sur France - Espagne : 20'

Présentation de Serbie - France : 20'

Point sur le National : 5'

Point sur le football féminin : 10'

Partie 2 :

Bilan du premier mois de championnat : 15'

Débat : Retour sur la semaine de l'Olympique de Marseille : 10'

Les pronos des experts : 10'

Le direct :