Live Ligue 1 : Évian Thonon Gaillard - Olympique de Marseille, en direct

Après-match : L'OM enchaine une 3e victoire de rang en L1. Evian concède sa 4e défaite de la saison.

C'est fini, l'OM s'impose 3-1 sur la pelouse de la lanterne rouge !

90eme : But de Nsikulu ! Il réduit le score grâce à une tête croisée sur un centre venu du côté droit.

83eme : Changements pour l'OM : Lemina remplace Payet et Sparagna remplace Romao.

82eme : Double tentative de frappe d'Ayew mais bonne défense d'Abdallah.

81eme : Mandanda sort devant Nsikulu qui rate le cadre.

77eme : Mauvaise relance de Fanni dans l'axe. Nielsen recupère le ballon, mais la reprise du Danois passe à côté.

76eme : But d'Alessandrini, sur une talonnade, refusé pour une position de hors-jeu. Toujours, 3-0 pour l'OM

75eme : Premier changement pour l'OM, Alessandrini remplace Thauvin. Dernier changement pour Evian, Tejeda remplace Ninkovic.

72eme : Bonne sortie de Leroy sur un centre d'André Ayew.

65eme : Passe de Dja Djedje, sur la droite, pour Thauvin. Son contrôle est trop long. Sur la sortie de Leroy, Koné percute son gardien.

63eme : Deuxième changement pour les locaux, Barbosa remplace Wass.

62eme : BUT DE THAUVIN ! Sur un superbe service de Payet, depuis le côté gauche, l'ancien lillois trompe Leroy avec une frappe à ras de terre. 3-0 pour l'OM

60eme : Premier changement pour Evian, Bille Nielsen remplace Bruno

58eme : Ninkovic intercepte le ballon sur une passe de Morel pour Imbuale. Le serbe n'adresse pas un bon ballon sur son ouverture pour Bruno.

56eme : Leroy capte la ballon sur une passe en profondeur.

54eme : Grosse faute de Bruno sur Dja Djedje. Le joueur de l'OM se relève.

48eme : Parrade de Leroy sur une frappe d'Ayew après un centre de Morel. Imbula était au départ de l'action.

46eme : C'est reparti !

MI-TEMPS, scénario idéal pour l'OM, un but dès le début de match et un second juste avant la pause. Pour le moment, l'OM est sur le podium.

45eme : Sur un centre de Thavin, depuis le côté droit, Imbula tente un geste technique au point de penalty mais il ne touche pas le ballon.

44eme : Mensah détourne de la tête la frappe d'Imbula. 2-0 pour l'OM

42eme : Evian termine bien cette première période mais l'OM réussi a inscrire un second but.

39eme : Nouveaux corners pour Evian. Sur le premier le ballon est dévié de la tête au second poteau sur Camus qui loupe sa volée mais obtient un second corner repoussé par la défense.

38eme : Les joueurs de l'OM enchainent les fautes près de la surface de Mandanda.

36eme : Grosse intervention de Dja DjeDje. Heureusement pour lui, l'arbitre donne un corner aux locaux. Sur le corner Mensah ne cadre pas.

34eme : Leroy s'envole et détourne un ballon de Thauvin en corner.

33eme : Givet est en retard, ce qui offre un bon coup franc à l'OM. Simple avertissement orale pour le joueur d'Evian.

32eme : Ouverture de Payet pour Gignac. Aballah intervient pour empêcher le buteur de l'OM de reprendre le ballon de volée.

30eme : Pour être précis, Gignac a ouvert le score après 20.16 secondes.

29eme : Perte de balle dans l'axe pour l'OM, mais bon retour de Romao sur Wass. Corner our Evian. Mandanda capte le ballon sur le corner

28eme : Coup franc de Payet rapidement joué, du coté droit, pour Dja Djedje, sur le côté gauche, qui ne cadre pas.

26eme : Payet repique dans l'axe et tente sa chance. Sa frappe passe à côté.

20eme : Camus tente sa chance juste devant la surface. Mandanda accompagne le ballon en sortie de but.

18eme : Bonne défense de Kassim Abdallah sur un appel de Gignac sur la gauche.

15eme : Malgré cette rapide ouverture du score, les joueurs d'Evian ne semblent pas être complétement assommés.

14eme : Nouvelle ouverture de Fanni pour Gignac, mais celle-ci n'est pas comme la première.

11eme : Sur un centre Dja DjeDje et Mandanda ne se sont pas parlé sur un centre, mais le défenseur de l'OM réussi à dégager le ballon en touche.

4eme : La réaction des locaux, Camus reprend un centre mais ne cadre pas sa frappe.

1ere : APRES 20 SECONDES BUUUT DE GIGNAC !!!!!!!!!!!! 1-0 POUR L'OM ! Superbe appel de Gignac, dans le dos de la nouvelle recrue Givet, avec belle passe en profondeur de Fanni.

1ere : C'est parti ! Les Marseillais donnent le coup d'envoi du dernier match de la 5e journée.

Avant-match : Les joueurs entrent sur la pelouse.

Avant-match : Côté composition, Pascal Durpraz a reconduit le même système que face au PSG, un 4-2-3-1. De son côté, Marcelo Bielsa a décidé de titulariser Rod Fanni qui a réintégré le groupe ces derniers jours.

Avant-match : En cas de victoire, l'OM serait sur le podium. De son côté, en cas de succès, Evian reviendrait à hauteur des 2 autres clubs dans la zone relégable (Reims et Monaco).

Avant-match : Les compositions sont connues :

Avant-match : Evian : Leroy, Abdallah, Givet, Mensah, Juelsgaard, Ninkovic, Kone, Camus, Wass, Bruno, Nsikulu.

Avant-match : OM : Mandanda - Dja Djédjé, Nkoulou, Fanni, Morel - Romao, Imbula - Thauvin, Payet, Ayew - Gignac.

Avant-match : Vincent Labrune est présent au Parc des sports d'Annecy.

Avant-match : Amaury Delerue sera l'arbitre principal. Il sera assisté par Cedric Moreau et Mickaël Lamouche. Sylvain Palhies sera le quatrième arbitre.

Avant-match : Après la victoire de Reims contre Toulouse (2-0), Evian est la seule équipe de L1 à ne pas avoir gagné cette saison.

Avant-match : L'OM reste sur 7 matchs sans défaites à l'extérieur. Mais, Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 4 déplacements au Parc des Sports d’Annecy.

Avant-match : Marseille n'a plus gagné 3 matchs consécutivement depuis les trois premières journées de la saison précédente (2013/2014). Durant cette série, Marseille avait battu Evian (2-0).

Avant-match : Le plus important pour l'OM, c'est le terrain. Malgré un début de saison difficile, les Marseillais restent sur deux victoires, à Guingamp (1-0) et à Nice (4-0). Il va devoir falloir confirmer et poursuivre cette serie.

Avant-match : Pour Dimitri Payet, cette affaire n'affecte pas le groupe "On voit ça de loin, dans la presse, à la télé, ça fait pas mal parler. Mais personnellement, je n'ai pas eu l'impression que cela ait un impact sur le groupe".

Avant-match : Marseille retrouve le terrain après une trêve internationale agitée par les déclarations de son entraineur, Marcelo Bielsa, à l'encontre de son président, Vincent Labrune. Les deux hommes ont rendez-vous demain.

Avant-match : Pour sa quatrième saison dans l'élite, Evian va devoir lutter. Actuellement 20e avec un, petit, point, l'ETG a complétement raté son début de saison (3 défaites et 1 nul). Et comme la saison précédente le club savoyard va devoir se battre pour rester en L1.

Avant-match : C'est un match très important pour les deux équipes. Tout d'abord, pour les locaux qui sont 20e avec un point (match nul contre le PSG) après 4 journées. Pour les visiteurs, c'est le premier match depuis la sortie médiatique de Marcelo Bielsa.

Live Évian Thonon Gaillard vs Olympique de Marseille

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match de la cinquième journée de Ligue 1 entre Evian et Marseille.

Crédit-photo : VAVEL France / Guilhem Benoit