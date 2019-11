Radio : Sixième de Made In France

Chaque dimanche, Kikast et VAVEL France s'associent pour vous présenter une hebdomadaire sur l'actualité du français. "Made In France" revient ainsi pendant 2h30 sur chaque événement et chaque match de la Ligue1, Ligue 2, National et football féminin. Après les réussites de "Samba" et "Vavélo", nous vous proposons donc une nouvelle émission de débats et d'analyses qui débute chaque dimanche à 18h00. Vous retrouverez ainsi une équipe de 5 intervenants composées de 4 chroniqueurs et 1 présentateur qui fera le point sur le week-end de football au sein de l'hexagone. "Made In France" sera organisée autour de la bande de "Samba" mais renforcée par l'arrivée de nouveaux experts. Il vous sera également possible de réagir en direct via le chat de l'émission et le hashtag #MIF sur Twitter.

Après la trêve internationale, place à la cinquième journée de Ligue 1 et aux journées de Ligue 2 et National. Nous ferons ainsi le point sur chaque match et chaque équipe. Nous reviendrons ensuite sur la qualification des Bleues pour la Coupe du Monde 2015 suite à la victoire contre la Finlande. Les français de l'étranger seront au coeur de nos débat dès le début de la seconde partie de l'émission. Nous évoquerons les débuts réussis de Remy avec Chelsea, les frenchies qui ont participé à Arsenal - Manchester City, le but de Ribery avec le Bayern et les performances des français de Serie A. Enfin nous reviendrons sur les propos de Blatter souhaitant instaurer la vidéo dans le football avant de nous poser la question de savoir si les bons débuts de saison de Lens et Caen ne révèlent-ils pas le niveau de notre championnat. Nous conclurons enfin l'émission par la présentation d'Evian - Marseille et les pronostics de la prochaine journée. Le programme complet :

Partie 1 :

Retour sur les matches de Ligue 1 : 45'

Retour sur les matches de Ligue 2 : 10'

Point sur la journée de National : 5'

Point sur le foot féminin : 10'

Partie 2 :

Les français de l'étranger : 20'

Retour sur les propos de Blatter qui souhaiterait instaurer la vidéo. Bonne ou mauvaise idée ? 15'

Le bon début de saison de Lens et Caen révèle-t-il le niveau de la Ligue 1 ? 20'

Présentation de Evian - Marseille :10'

Les pronos : 10'

Le direct :