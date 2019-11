Marseille doit passer le test rémois

Après une victoire convaincante à Rennes au Stade Vélodrome ce samedi, l'OM va devoir enchaîner avec un déplacement complexe à Reims. Ainsi, pour la première fois de la saison, les hommes de Bielsa jouerons deux matches en l'espace de 4 jours, l'occasion d'affirmer leur confiance et leur forme. Nouveaux leaders de la Ligue 1, les coéquipiers de Gignac risquent de tomber sur une équipe rémoise qui a tout de l'outsider capable de les gêner.

Les armes pour bousculer l'OM

C'est une équipe rémoise en confiance que Marseille devrait affronter ce mardi. Forts de leurs deux victoires consécutives en championnat, les hommes de Jean-Luc Vasseur se présentent face aux phocéens avec des bases tactiques solides et une réelle cohésion collective. Désormais en 4-4-2 à plat, les coéquipiers de Devaux se sont trouvés un nouvel équilibre, articulé autour d'une défense plus basse sur le terrain mais imperméable ainsi qu'autour d'un quatuor offensif complet, amené par la vitesse d'un Fortes auteur de trois passes décisives lors des deux derniers matches. Avec un jeu plus direct et varié, Reims a alors posé de sérieux problèmes à Toulouse et Lorient, engendrant ainsi confiance et sérénité. Devant la défense, Bourillon devrait se charger de Payet tandis que sur les côtés, Diego et Fortes devraient se montrer rigoureux pour fermer les couloirs à Mendy et Dja Djédjé pour protéger Mandi et Mavinga. Le tout avec l'idée de contrer une équipe marseillaise qui a tendance à laisser des espaces dans son dos et à défendre à 3 face à 2 attaquants. Avec Moukandjo et Charbonnier, Reims aura justement de la variété et la possibilité de se projeter rapidement vers l'avant pour mettre à mal l'équilibre tactique du 3-3-3-1 phocéen.

Conserver la première place

L'Olympique de Marseille se présente donc à Auguste-Delaune dans la position du favori. S'ils l'ont régulièrement été depuis le début de la saison, les hommes de Bielsa n'ont jamais été dans la position du leader du championnat, avec la pression et la responsabilité que cela implique. Habitués à faire le jeu, les phocéens devront également jouer en prenant en compte l'importance du résultat. C'est une nouvelle phase de la saison, plus excitante mais également plus rigoureuse qui débute ce mardi. L'OM n'aura pas le droit à l'erreur. Mais au-delà de la pression mentale, Marseille devra se révéler prêt physiquement et athlétiquement. Pour la première fois depuis la reprise de la compétition, Marseille va enchaîner avec trois matches en une semaine. Bielsa, qui compte s'appuyer sur la même équipe qui s'est imposée face à Rennes, aura alors la tâche de bien gérer ses individualités. Ce match face à Reims nous apportera une première réponse quant à la capacité des coéquipiers de Mandanda à répéter régulièrement les efforts que demande la rigueur de la mise en place tactique de Bielsa.

Le même plan que face à Rennes

Comme Rennes, les rémois devraient défendre en 4-4-2. En tout cas avec l'idée de fermer l'axe et de protéger les couloirs. Le plan pour les phocéens sera alors d'afficher le même visage qu'en seconde période ce samedi. Tranchants dans les moments clés, les hommes de Bielsa devront rentrer fort dans le match, pour ne pas laisser le Stade de Reims prendre confiance. Comme il l'a fait face à Gelson Fernandes ce samedi, André Ayew devra venir jouer dans la zone de Bourillon pour l'empêcher de marquer Dimitri Payet et ainsi fluidifier les attaques marseillaises tandis que Thauvin aura gros à jouer après une performance moyenne face aux bretons. Sur les côtés, Mendy et Dja Djédjé devront apporter sur les ailes pour contourner le bloc champenois. Derrière, les phocéens évolueront certainement à trois, comme en fin de match lorsque les rennais étaient passés à deux attaquants avec l'entrée d'Habibou. Morel, Nkoulou et Romao devront alors se montrer aussi performants et rigoureux que samedi. Le plan n'évolue pas, mais les adversaires si. A Reims, Marseille aura fort à faire face à une équipe en confiance et habituée aux gros coups.

Les compositions probables :

Reims : Placide - Mandi (cap), Conte, Roberge, Mavinga - Fortes, Bourillon, Oniangué (ou Devaux), Diego - Moukandjo, Charbonnier

Marseille : Mandanda (cap) - B.Dja Djédjé, Nkoulou, Morel, Ben.Mendy - Romao, Imbula - Alessandrini (ou Thauvin), Payet, A.Ayew - Gignac

Marseille cherchera donc à poursuivre sa belle série ce mardi à Auguste-Delaune mais devra pour cela battre une équipe rémoise capable de lui poser des problèmes. Le plan de jeu étant désormais assimilé par le collectif phocéen, l'enjeu pour les hommes Bielsa sera de voir s'ils sont capables d'enchaîner deux matches en l'espace de quatre jours. Réponse à 19h00...