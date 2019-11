Live Ligue 1 : Monaco - Nice en direct

Merci à vous de nous avoir suivi pour le match d'ouverture de la 8ème journée de Ligue 1. Vous retrouverez dans quelques instants le compte-rendu de la rencontre sur VAVEL France. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles rencontres !

Dans le même temps, Monaco peut être inquiet à quelques jours de son deuxième match de Ligue des Champions face au Zenith. Insipide dans le jeu, l'ASM n'aura jamais inquiété la défense niçoise.

Après cette victoire, Nice se retrouve à hauteur du PSG avec 13 points. Les hommes de Puel auront réalisé une très belle partie. Solides défensivement et dangereux en contre, les niçois obtiennent une victoire méritée.

Sur le dégagement d'Hassen, monsieur Buquet siffle la fin du match ! Incapable de faire le jeu et de se procurer une vraie occasion, Monaco stoppe une série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues.

90+4' Le coup-franc est repoussé. Nice peut même se dégager suite à une main de Berbatov

90+4' Après une intervention rugueuse de Wallace sur Bosetti, l'attaquant niçois reste au sol mais Monsieur Buquet n'intervient pas. Sur l'action qui suit, Monaco obtient un bon coup-franc sur la droite de la surface.

90+3' Martial obtient un corner sur la gauche. Frappé par Moutinho, le coup de pied arrêté capte le ballon au second poteau.

90+3' Monaco semble impuissant et incapable de faire la différence dans le jeu

90+2' Nice reste à mi-hauteur sur le terrain et empêche Monaco de relancer proprement.

90' Il y aura quatre minutes de temps aditionnel

90' Fabinho tente sa chance de loin mais sans conviction. Le ballon file loin du cadre.

88' Sur un contre niçois, Bosetti tarde trop à donner le ballon à droite vers Esseyric. Ce dernier se retrouve alors en position de hors-jeu au moment où il reçoit le ballon alors qu'il avait trompé Subasic.

87' Après un ballon repoussé en touche, Digard va au pressing et tente de faire remonter tout son bloc défensif.

85' Sur la droite, Martial obtient un coup-franc entre Bosetti et Amavi. Le jeune attaquant niçois écope d'un carton jaune.

84' Moutinho procéde beaucoup par longs ballons mais les défenseurs niçois sont propres dans les airs.

83' Sur un ballon dans la surface, Subasic sort loin de ses bases et intervient sur la gauche.

82' Valentin Esseyric entre à la place de Grégoire Puel.

82' But refusé à Monaco et à Ferreira Carrasco pour une position de hors-jeu ! A la récupération d'une remise de Berbatov, l'ailier trompe Hassen. Mais sur une ouverture de Moutinho, le bulgare était en position illicite !

81' Nice défend désormais en 4-4-2 avec Bauthéac à hauteur de Bosetti. Monaco trouve plus de solutions au milieu.

80' Derrière, Ferreira Carrasco obtient un corner sur une frappe de la gauche repoussée. Celui-ci ne donne rien.

79' Sur un centre de la droite, Kurzawa récupère le ballon dans la surface. Mouez Hassen, sorti rapidement dans les pieds de l'arrière gauche monégasque repousse le ballon.

78' Derrière, Monaco ne trouve toujours pas les solutions. Dirar n'apporte rien à droite et au milieu, le repositionnement de Fabinho semble couper l'équipe en deux.

77' Bosetti se met dans le bain tout de suite en participant au pressing. L'attaquant récupère le ballon dans le camp monégasque. Derrière le ballon est partie après une ouverture dans l'espace pour Hult.

76' Claude Puel densifie son milieu de terrain avec l'entrée de l'ancien parisien mais garde la volonté d'aller vite en contre avec l'apparition du jeune attaquant, auteur de 3 buts cette saison.

75' Excellent en pointe, Plea est remplacé par Bosetti tandis que Didier entre à la place de Carlos Eduardo, faisant ainsi son retour à la compétition.

74' Le calme revient sur la pelouse et le jeu reprend.

72' Sur une petite balle dans l'espace de Moutinho, Berbatov est trouvé dans la surface. Touché par Amavi, le bulgare s'effondre mais monsieur Buquet n'intervient pas. Dirar, furieux, écope d'un carton jaune.

71' Dirar évolue bien à droite de la défense et Fabinho au milieu, comme souvent en match amical.

70' Jardim en profite pour réaliser son troisième et dernier changement. Toulalan, mécontent est remplacé par Dirar. Fabinho pourrait passer au milieu.

69' Plea est épuisé. Le jeune attaquant, généreux en pointe, reste au sol après un duel avec Wallace.

68' Monaco n'a aucune solution pour contourner le bloc niçois et semble s'exposer aux contres des hommes de Puel.

67' Après une attaque mal jouée par Carrasco, Mendy cherche Plea dans la profondeur mais Subasic dégage le ballon une nouvelle fois de sa surface.

66' Monaco sort complétement du match ! Sur un centre d'Amavi sans pression, Bauthéac reprend le ballon au point de pénalty mais n'inquiète pas Subasic qui capte tranquillement.

66' Nouveau centre de Carlos Eduardo intercepté de justesse par Wallace devant Plea.

65' Grosse occasion niçoise ! Sur une remise de Bauthéac, Subasic est obligé de sortir de sa surface pour repousser le ballon de la tête. Le ballon est récupére par l'ancien dijonais qui tente sa chance. Le ballon passe au-dessus.

63' Bodmer assure et rassure derrière. L'ancien parisien intercepte tous les ballons aériens et se montre propre à la relance.

62' Frappe de loin de Puel qui passe au-dessus. Belle initiative du jeu arrière droit à l'image de ses coéquipiers qui continuent de poser des problèmes à Monaco.

61' Monaco reste improductif devant. Les hommes de Jardim restent stériles.

60' Nouveau centre niçois bien capté cette fois-ci par Subasic.

59' Sur le coup de pied arrêté, Carlos Eduardo reprend le ballon de la tête après une sortie ratée de Subasic. Le ballon file au dessus.

58' Sur la gauche, Amavi obtient un corner.

57' Dans la foulée, Puel est trouvé sur la droite mais rate son centre qui ne trouve personne.

56' Belle opportunité niçoise. Sur un centre de Carlos Eduardo, le ballon fuit devant Eric Bauthéac qui était seul au second poteau.

55' Monaco lance ses attaques de plus loin mais la défense niçoise résiste bien et contient bien les coéquipiers de Berbatov.

53' Les latéraux de l'ASM se projettent de plus en plus haut. Sur un centre de Fabinho, Kurzawa tente la reprise mais le ballon est contré. Corner.

52' Belle remontée de balle monégasque. A droite, Martial cherche à dédoubler avec Fabinho mais le ballon est intercepté. Ca manque encore de justesse.

51' Après un bon dribble, Martial rentre dans la surface mais ne trouve pas de solutions.

50' Le coup-franc est repoussé puis revient sur Moutinho mais le centre du Portugais est capté par Hassen.

49' Gros travail de percussion de Silva qui se débarrasse d'Hult avant d'obtenir un coup-franc dans l'axe suite à une faute de Bauthéac qui hérite d'un carton jaune.

48' Après une mauvaise relance de Fabinho, Carlos Eduardo est trouvé à 30 mètres. Le buteur tente sa chance mais rate sa frappe qui file loin des buts de Subasic.

47' Accroché par Bauthéac, Bernardo Silva obtient un coup-franc décallé sur la droite. La défense niçoise dégage tranquillement.

46' L'AS Monaco donne la coup d'envoi de la seconde période avec l'objectif de revenir au score.

Mi-temps Arrivé en fin de mercato, Wallace remplace Ricardo Carvalho tandis que Martial prend la place de Germain.

Mi-temps L'entrée d'un véritable dynamiteur comme Martial pourrait également faire du bien à une attaque en manque de rythme et de folie.

Mi-temps La solution pour Monaco pourrait être de se calquer sur le milieu niçois. Bernardo venant jouer dans la zone de Mendy, Moutinho se chargeant de Hult et Toulalan marquant Carlos Eduardo. Un passage en 4-2-1-3 pourrait être la clé.

Mi-temps Dans le même temps, l'ASM s'est montrée incapable de faire le jeu et de mettre du rythme. Sans créateur et organisateur dans l'entrejeu et dans la zone de Mendy, les monégasques auront été improductifs offensivement.

Mi-temps Sur quelques contres, les coéquipiers de Bodmer auraient même pu agraver le score. Plea, très juste dans ses remises, a posé de gros souvis à Raggi et Carvalho tandis que Carlos Eduardo a empêché Toulalan de fermer l'axe et d'occuper son rôle de false 6 devant la défense.

Mi-temps Solide en 4-1-4-1, Nice a réalisé une bonne première période. Les hommes de Puel ont parfaitement fermé les couloirs et ont bouché l'axe avec un milieu à trosi compact et généreux dans l'effort.

La mi-temps est donc sifflée sur cette dernière occasion. Première période compliquée pour Monaco bousculée par une équipe niçoise engagée et efficace en contre. Le 4-4-2 aligné par Jardim ne fonctionne pas !

45+2' Bon centre de Kurzawa qui retombe au premier poteau. A l'arraché, Bernardo tente de repredre le ballon mais rate le cadre.

45+1' La défense monégasque manque de sérénité sur un centre de la droite et repousse difficilement devant Bodmer.

45' Il y aura deux minutes de temps aditionnel.

45' Le corner est repoussé difficilement devant Bodmer et dégagé par Raggi.

44' Corner pour Nice après un centre de Bauthéac contré par Fabinho

43' Suite à cette action, Germain reste au sol. Mais l'attaquant se relève.

42' Dans la foulée, après un centre repoussé devant Bernardo Silva, Moutinho tente sa chance en première intention mais le ballon fuit le cadre.

42' Belle action de Monco qui profite à Ferreira Carrasco. A 20 mètres, l'ailier tente sa chance mais le tir est contré par Genevois.

41' Monaco a le ballon, le récupère vite mais n'en profite pas. Les coéquipiers de Toulalan vont devoir faire preuve de patience pour trouver la faille dans le bloc niçois.

40' Certains remplaçants commencent à s'échauffer du côté de Monaco.

39' Venu décrocher, Berbatov hérite du ballon mais se fait enfermer sur la gauche. Sans olution, le Bulgare commet la faute.

38' Les attaquants de l'ASM décrochent de plus en plus mais ne trouvent pas de solutions sur leurs ballons en profondeur. Nice n'est pas inquiété.

36' Monaco pousse mais manque de précision. Après un échange entre Ferreira Carrasco, Berbatov est trouvé dans la surface mais n'arrive pas à se retourner. Derrière Silva récupère mais son centre finit dans le bras d'Hassen.

35' Les attaquants monégasques permutent de plus en plus et cherchent à surprendre les niçois. Sans succès.

34' Sur un centre dangereux de Fabinho, le ballon fuit devant tous les attaquants monégasques et file en sortie de but sans que Kurzawa ne puisse le récupérer.

33' Intervention du bout du pied de Carvalho qui dégage une remise en une touche de Plea. Le ballon était adressé à Bauthéac qui se serait retrouvé seul face à Subasic.

32' Nouvelle attaque improductif de l'AS Monaco. Le ballon fuit en 6 mètres. Ca manque de créativité et de rythme dans les 30 derniers mètres.

31' Incurtion monégasque bien contenue par Nice. Mais derrière, Grégoire Puel se loupe et concéde la tocueh à cause d'une mauvaise conduite de balle.

29' En pointe, Plea fait preuve d'intelligence en jouant en déviation et en étant un véritable point de fixation pour ses coéquipiers.

29' Hult écope d'un carton jaune pour une nouvelle faute sur Bernardo Sila.

28' Nice se montre dangereux en contre. Sur une ouverture dans le dos, Subasic est obligé de sortir au-delà de sa surface pour récupérer le ballon.

27' Sans inspiration, Kurzawa adresse un long centre de la gauche repoussé tranquillement par Genevois.

26' Le 4-4-2 monégasque ne semble pas fonctionner. Les hommes de Jardim ne créent rien au milieu de terrain et n'arrivent pas à contourner le bloc adverse. Germain et Berbatov sont seuvrés de ballon.

25' Sur un centre de la gauche, Amavi repousse en corner mais monsieur Buquet accorde un 6 mètres à Nice.

24' Belle ouverture de Moutinho sur Ferreira Carrasco. Mais Genevois vient couvrir Palun et enfermer l'ailier monégasque qui obtient une touche.

23' En phase offensive, Carlos Eduardo vient créer le surnombre dans l'entrejeu et vient jouer dans la zone de Toulalan, empêchant l'ancien lyonnais de couvrir ses latéraux.

22' Grosse opportunité sur contre pour Nice ! Après une belle remise de Plea, Carlos Eduardo se présente dans la surface mais se fait reprendre par Raggi, autour d'un retour salvateur !

20' Nice presse Monaco dès la relance et force les coéquipiers de Toulalan à alonger le jeu. Les monégasques manquent d'inspiration.

19' Dans la surface, Berbatov cherche le penalty et amplifie un contact avec Genevois. Le Bulgare est sanctionné d'une simulation et d'un carton jaune.

18' Attaque niçoise qui part de derrière. Suite à une belle ouverture, Carlos Eduardo tente la reprise de loin mais est contré par Carvalho.

17' Le milieu niçois est en surnombre dans l'entrejeu et arrive à contenir son homologue monégasque.

16' Nouveau corner après un centre contrée de Fabinho. Sur le coup de pied arrêté, Hassen se fait bousculer dans les airs. Le gardien niçois va pouvoir dégager son équipe.

15' Quelle occasion sur le corner ! Mendy repousse au premier poteau une tête de Kurzawa. Monaco pousse.

14' Petit festival de Bernardo Silva qui arrive à déborder et à centrer de la droite. Le ballon est repoussé en corner.

13' Réaction monégasque sur coup-franc lointain. Trouvé par Moutinho, Raggi place une tête qui frôle le poteau droit d'Hassen.

12' Les attaques monégasques manquent de rythme tandis que le quatuor offensif manque de solution devant.

11' Raggi après s'être fait soigné est de retour sur la pelouse.

11' Les niçois mettent énormément d'intensité dans les duels. Très impliqués, Palun et Amavi ferment bien les couloirs.

10' Andréa Raggi reste au sol après un duel aérien avec Plea. L'italien est passé par-dessus l'ancien lyonnais.

9' Après une déviation de la tête de Ferreira Carrasco, Berbatov au duel avec Genevois tente de reprendre le ballon mais voit Mouez Hassen sortir dans ses 6 mètres.

8' Scénario parfait pour Nice qui va pouvoir attendre et profiter des espaces que Monaco pourra laisser dans son dos

7' L'ouverture du score pour Nice sur ce coup-franc ! Tiré par Carlos Eduardo, le coup-franc contourne le mur monégasque mal placé en trompe Subasic dans le petit filet !

6' Coup-franc intéressant pour l'OGC Nice à 25 mètres plein axe. Bauthéac et Carlos Eduardo se préparent à le tirer.

5' Alors que Mendy prend en marquage agressif Moutinho, l'ASM tente de trouver des solutions dans la profondeur. Toulalan chercher Ferreira Carrasco mais le ballon fuit le jeune ailier.

4' Monaco commence à prendre le monopole du jeu mais ne prend pas le dessus sur une équipe niçoise très regroupée. Seul Pléa joue à hauteur de la ligne médiane en phases défensives.

3' Première attaque monégasque avec une ouverture de Moutinho pour Germain interceptée par Puel dans l'entrejeu. Derrière Carrasco n'arrive pas à récupèrer le ballon.

2' Côté niçois c'est un vrai 4-1-4-1 avec Mendy devant la défense.

1' C'est Nice qui fait tourner le ballon au milieu de terrain dans ces premières secondes de jeu. Monaco défend en 4-4-2 avec Berbatov à hauteur de Germain et Silva à droite.

0' C'est parti à Monaco pour ce derby qui s'annonce passionnant.

- 1 minutes Les niçois vont donner le coup d'envoi dans des conditions parfaites.

- 2 minutes Alors qu'une minute d'applaudissements est consacrée à Hervé Gourdel, ancien guide de haute montagne dans l'arrière pays niçois.

- 3 minutes Les premières minutes de la rencontre seront intéressantes à observer pour voir dans quel système vont évoluer les monégasques. La composition officielle place les coéquipiers de Berbatov en 4-2-3-1 avec Germain en soutien du Bulgare.

- 4 minutes Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse dans un Stade Louis II qui n'est pas rempli. Les 22 titulaires se révèlent concentrés et déjà dans le match.

- 5 minutes Claude Puel apparaît assez détendu dans les couloirs avant la rencontre.

- 6 minutes Les 22 acteurs s'apprêtent à sortir des vestiaires et à rentrer sur le pelouse. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi de ce Monaco - Nice !

- 8 minutes A noter que la pelouse est arrosée avant le match. Confirmant la volonté de jeu et de rythme pour l'AS Monaco.

- 10 minutes Dans un derby qui s'annonce chaud et engagé, Ruddy Buquet, arbitre de la rencontre, aura un rôle prépondérant. Ce dernier avait expulsé Ricardo Carvalho lors de la première journée de Ligue 1.

- 12 minutes Dans les tribunes, les supporters de Gym se font entendre. Ce sont eux qui mettent l'ambiance dans cet avant-match !

- 20 minutes Alors que l'échauffement se poursuit sur le pelouse.

- 22 minutes Champion de France en 2000 avec Monaco, Claude Puel n'a perdu que 3 de ses 10 matches à Louis II.

- 25 minutes Dans le même temps, Nice n'a gagné qu'un seul de ses 19 derniers matches à l'extérieur. Les hommes de Puel comptent 14 défaites, 4 nuls et une défaite lors des 19 dernières sorties. La dernière victoire date du 7 mars dernier à Marseille.

- 28 minutes Monaco n'a concédé qu'une seule défaite sur ses 12 derniers matches à Louis II. C'était le 10 août contre Lorient, en ouverture de la saison.

- 30 minutes Critiqué après des performances moyennes, Mouez Hassen aura la pression ce samedi. Le jeune gardien niçois devra réaliser une grosse performance dans ce derby attendu.

- 33 minutes Guidés par Neal Maupay, les niçois font également leur entrée à Louis II pour l'échauffement.

- 35 minutes A noter que sur les 10 derniers déplacement de Nice à Monaco, l'OGCN s'est imposé à 3 reprises contre 2 défaites et 5 nuls.

- 37 minutes Les joueurs de l'ASM entrent à l'instant sur la pelouse pour s'échauffer. Présents en masse, les supporters niçois sifflent les locaux. Le match en tribunes est lancé !

- 40 minutes C'est donc à une concrète opposition de style à laquelle nous allons assister durant ce Monaco - Nice. Face à l'ambition monégasque, les hommes de Puel chercheront à faire preuve de solidité et d'efficacité en contre.

- 43 minutes Pour surprendre des niçois regroupés, les hommes de Jardim vont donc tenter de faire preuve de mobilité. Le système mis en place par l'ancien entraîneur du Sporting laisse beaucoup de liberté aux joueurs à vocations offensives, le tout avec l'idée de soutenir Berbatov en pointe.

- 46 minutes Sur la droite, Ferreira Carrasco sera chargé de dévorer les espaces et combler le positionnement plus bas de Moutinho tandis qu'à gauche, Kurzawa plongera dans l'espace libéré par Germain. Le plan est clair, c'est l'ASM qui fera le jeu lors de ce Monaco - Nice.

- 48 minutes Ainsi, au milieu de terrain, Moutinho devrait occuper son rôle initial de relayeur, laissant la création à Bernardo Silva tandis que Germain, en faux ailier pourrait venir évoluer dans la zone de Berbatov pour le soutenir.

- 52 minutes Geoffrey Kondogbia débute ainsi sur le banc. Bernardo Silva prend sa place numériquement. L'ASM pourrait cependant évoluer dans un système différent du 4-3-3. Des permutations en 4-4-2 ou 4-2-3-1 pourraient être attendues. Bernardo risque d'être très libre sur le terrain.

- 56 minutes Côté monégasque, la composition alignée par Jardim réserve quelques surprises. Subasic - Fabinho, Raggi, Carvalho, Kurzawa - Toulalan, Moutinho - Silva, Carrasco - Germain, Berbatov.

- 59 minutes Les hommes de Puel devraient donc chercher à fermer les couloirs, avec notamment Grégoire Puel dans une position plus avancée dans la zone de Kurzawa. Le milieu à trois, technique et travailleur pourrait également poser des problèmes à l'ASM.

- 60 minutes A une heure du début de la rencontre, la composition de l'OGC Nice vient de tomber. Celle-ci est confirme à celle annoncée dans la presse et ci-dessous.

Avant-match : Côté niçois, on annonce le onze suivant pour ce Monaco - Nice : Hassen - Palun, Genevois, Bodmer (cap), Amavi - Mendy, Hult, Carlos Eduardo - G.Puel, Bauthéac, Pléa.

Avant-match : A quelques heures du coup d'envoi, on annonce la composition suivante pour l'AS Monaco : Subasic - Fabinho, Raggi, Carvalho, Kurzawa - Toulalan (cap), Kondogbia, Moutinho - Silva, Germain (ou Ocampos), Berbatov.

Avant-match : Rendez-vous ainsi à 14h00 pour un Monaco - Nice qui n'annonce passionnant et haletant en ouverture de cette 8ème journée de Ligue 1.

Avant-match : La saison dernière, Monaco s'était imposé 1 but à 0 face à l'OGC Nice au Stade Louis II grâce à un but de Dimitar Berbatov.

Avant-match : Lors des 3 derniers matches entre Nice et Monaco, l'ASM s'est imposée à trois reprises, marquant 5 buts et n'en encaissant aucun. Le dernier buteur niçois contre Monaco est Eric Mouloungui, lors de la saison 2010 - 2011.

Avant-match : A noter les absences d'Abdennour, Lacina Traoré et Echiejilé côté monégasque de Mahamane Traoré et surtout de Dario Cvitanich côté niçois. Ces derniers enregistrent cependant le retour de Didier Digard pour ce Monaco - Nice.

Avant-match : Ainsi, les niçois devraient chercher à fermer le jeu et à contenir les attaques monégasques. Ce Monaco - Nice s'annonce disputé et intense tactiquement.

Avant-match : Côté niçois, c'est Pléa qui devrait entamer la partie en pointe à la place de Bosetti pour apporter plus de poids devant tandis que Puel pourrait évoluer en ailier droit pour fermer le couloir gauche à Kurzawa. Hult devrait faire son retour au milieu tandis que la paire Bodmer - Genevois sera une nouvelle fois alignée en défense centrale.

Avant-match : Il est alors fort probable que Leonardo Jardim fasse tourner son effectif pour ce Monaco - Nice. Germain pourrait débuter en pointe pour laisser au repos un Dimitar Berbatov dans le dur tandis que Kurzawa et Ferreira Carrasco pour rester sur le banc.

Avant-match : Les monégasques vont entamer ce samedi une semaine intense puisque ce mercredi, les hommes de Jardim affronteront le Zenith Saint-Petersbourg avant de se déplacer au Parc des Princes pour affronter le PSG.

Avant-match : Ainsi, ce sont deux équipes qui vont chercher à confirmer leurs précédentes victoires qui devraient s'affronter lors de ce Monaco - Nice. La pression est tout de même sur l'ASM qui doit rattraper son retard après un début de saison chaotique.

Avant-match : De son côté, l'OGC Nice s'est imposé face à Lille lors de la 7ème journée de Ligue 1 grâce à un but de Mathieu Bodmer. Repassés en 4-1-4-1 après l'infrutueuse tentative d'une défense à 3, les hommes de Puel se présentent en tant qu'outsiders et espèrent réaliser un deuxième coup en 4 jours.

Avant-match : Ce mercredi, l'ASM est allé chercher une victoire importante en fin de match à Montpellier. Grâce à un but en fin de match de Valère Germain, le club de la Principauté a ainsi obtenu trois points précieux et se présente en favori pour ce Monaco - Nice.

Avant-match : Après un début de saison compliqué, Monaco semble avoir lancé sa saison depuis la victoire face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Les hommes de Jardim ont depuis enchaîné deux victoires de suite en championnat.

Avant-match : Avant cette affiche de la 8ème journée de Ligue 1, Monaco et Nice possédent le même nombre de points (10). Les deux clubs pointent respectivement aux douzièmes et onzièmes places du classement.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en intégralité AS Monaco - OGC Nice dès 14h00.