Paris devra convaincre à Toulouse

Après être allé chercher sa première victoire de la saison à l'extérieur à Caen lors de la 7ème journée de Ligue 1 mercredi soir, le PSG se déplace à nouveau ce samedi pour le compte de la 8ème journée à Toulouse pour un match qui fait déjà office de test. Sans Zlatan Ibrahimovic et avant une semaine de Ligue des Champions, les hommes de Blanc vont devoir faire le plein de confiance.

Avec Cavani en pointe

Face à une équipe toulousaine qui lui réussit bien historiquement, le PSG aura à coeur de concilier spectacle et efficacité. Vainqueur sans gloire à Caen, Paris devra réaffirmer sa supériorité ce samedi au Stadium de Toulouse. Dans un 4-3-3 aux allures de 4-2-3-1 en phases offensives, les hommes de Blanc devraient faire le jeu. Avec Cavani à la pointe de l'attaque, Pastore devrait avoir la liberté et les espaces dont il manque quand Zlatan joue devant lui. Sur les côtés, Lucas et Bahebeck devraient également avoir la possibilité de rentrer dans l'axe pour apporter du soutien à l'Uruguayen mais aussi de la densité et de la percution dans l'entrejeu pour acculer le 3-5-2 toulousain. C'est ainsi dans un registre plus direct que devrait évoluer le champion de France en titre. Les attaques risquent de partir de plus loin alors que le jeu dans le profondeur de Cavani pourrait permettre à Verratti, Motta ou Pastore de faire briller leur jeu long et leur vision du jeu. Aux parisiens de montrer que même sans leur buteur star, ils gardent une force de frappe capable de faire vasciller n'importe quelle équipe.

Bien se préparer pour la Ligue des Champions

En prévision du match contre le FC Barcelone ce mardi soir au Parc des Princes, ce Toulouse - PSG relève d'une importance capitale pour les hommes de Blanc. Gagner sans y laisser des plumes, voilà l'objectif pour Paris. Ainsi, Van der Wiel, Maxwell, Matuidi ou Thiago Motta pourraient être laissés au repos tandis que Laurent Blanc devrait gérer ses troupes de façon à ce qu'elles ne se mettent pas dans le rouge avant la réception du Barça. Le club de la Capitale, qui a gagné ses 9 derniers matches face à Toulouse en Ligue 1, comptera alors sur ce déplacement pour acquérir confiance et sérénité avant le match de mardi tout en convaincant enfin ses supporters et les observateurs. A eux de bien rentrer dans le match pour faire la différence rapidement et de bien gérer et concrétiser une domination technique et territoriale annoncée.

Toulouse, le profil parfait pour bousculer Paris ?

Mais le PSG aura fort à faire face à un Téfécé qui a tout pour le gêner. En confiance après une victoire 3 buts à 0 à Rennes, les hommes de Casanova, sans pression, semble avoir le profil pour contenir et contrer le 4-3-3 parisien. En 3-5-2, Toulouse devrait réussir à fermer les couloirs avec Ninkov ou Tisserand et Akpa Akpro face à Digne et Aurier tout en bouchant l'axe avec Aguilar et Doumbia dans l'axe pour protéger leurs trois stoppeurs chargés de contrôler Cavani. Toujours rigoureux défensivement et difficile à contourner, le bloc toulousain pourrait poser d'énormes soucis à une attaque parisienne pas encore flamboyante cette saison. Mais les coéquipiers de Boucher pourraient également bousculer le PSG par leur force de frappe offensive et leur efficacité en contre. Autour d'un Ben Yedder rayonnant depuis quelques semaines, les joueurs à vocation offensive toulousains devraient faire parler leur vitesse pour profiter des espaces laissés par la défense parisienne dans son dos. Performant dans une position de relayeur à Rennes, Adrien Regattin risque de venir jouer dans la zone d'un Thiago Motta moyen depuis la reprise de la Ligue 1 tandis que Pesic, buteur ce mardi et Ben Yedder pourraient bouger un David Luiz qui n'a toujours pas convaincu depuis son arrivée. Paris devra être attenfif car Toulouse semble avoir le profil parfait pour le contenir et le contrer.

Les compositions probables :

Toulouse : Boucher - Veskovac, Grigore, Moubandjé - Aguilar (cap), Ninkov (ou Tisserand), Doumbia, Regattin, Akpa Akpro - Pesic, Ben Yedder

PSG : Sirigu - Aurier, David Luiz, Marquinhos, Digne - Verratti, Thiago Motta (ou Matuidi), Pastore - Lucas, Cavani, Bahebeck

Ce Toulouse - PSG fait donc office de test pour le club de la Capitale qui n'a pas le droit à l'erreur avant la réception du Barça. Toute la pression sera donc sur les hommes de Blanc. De quoi imaginer un match passionnant et disputé. Rendez-vous 17h00.