Lyon - Lille : il faut confirmer

L'OL et le LOSC s'affrontent ce dimanche après-midi. Les deux équipes manquent de régularité cette saison et se choc pourrait se payer très cher.

Lyon, enfin lancé ?

Après un début de saison catastrophique, avec une infirmerie bien remplie, marquée par une piteuse élimination de la Ligue Europa par le FC Astra, l'OL semblait être sur le chemin du retour, avec quatre points pris notamment face à Paris et Monaco. Seulement voilà, le match à Nantes dimanche dernier fut un long chemin de croix et le petit point ramené tient déjà du miracle. Cette fausse note laisse donc les supporters lyonnais sur leur faim. Leur équipe est-elle lancée ou non ? Le match face à un solide Lille devrait donner quelques indications. La défense est toujours aussi peu convaincante mais peut souvent compter sur un Anthony Lopes des grands soirs et l'attaque doit composer avec un jeune Fékir et un Lacazette qui peine un petit peu en ce début de saison, et qui vient de se faire chiper sa place en Equipe de France par Gignac. Sera-t-il dépité ou revanchard ?

Hubert Fournier doit se priver pour ce match de Mouhamadou Dabo et Yassine Benzia, principalement. Rose, Bahlouli et Danic sont écartés du groupe.

Lille, la belle Europe ?

Le LOSC, contrairement à Lyon, joue la Coupe d'Europe. LesNordistes ont d'ailleurs eux aussi fait leur petit hold-up en ramenant un 1-1 de Wolsburg, alors qu'ils ont été dominé tout le match. Cela démontre la solidité de la défense lilloise, une des meilleures de France, et de son gardien, l'international nigérian Vincent Enyeama. Seulement, la Ligue Europa commence aussi à faire des siennes à Lille et René Girard sera privé de quelques éléments importants pour le voyage dans le Rhone : Pape Souaré, Ryan Mendes, Rony Lopes, Jonathan Delaplace, Rio Mavuba et Marvin Martin. L'ancien entraîneur de Montpellier va donc devoir gongler avec son effectif pour pallier ces blessures.

Les compos probables