Caen - Marseille : pas si facile que ça

Invaincu lors de ces cinq derniers déplacements à Caen, vainqueur la semaine dernière contre Saint-Etienne au Vélodrome, leader et meilleure attaque du championnat, l'Olympique de Marseille aborde avec sérénité son match à Michel d'Ornano. De leur côté, les hommes de Patrick Garrande qui n'ont toujours pas pris de point cette saison à domicile, vont tenter de créer l'exploit, avec pour base une grosse solidarité défensive et une capacité à se projeter vite vers l'avant.

On prend les mêmes et on recommence

C'est désormais une habitude du côté de Marseille, Bielsa aligne régulièrement la même équipe d'un match à l'autre. Le déplacement à Caen ne dérogera pas à cette règle puisque l'argentin devrait aligner le onze de départ qui s'est imposé contre Saint-Etienne dimanche dernier. Longtemps incertain, Dimitri Payet débutera en soutien de Gignac, tandis que Thauvin gardera sa place malgré les entrées convaincantes d'Alessandrini. Avantagé par l'absence de Coupe d'Europe cette saison, Marseille peut se le permettre. Attention cependant à ce que cela ne lâche pas sur le long terme. Côté phocéen, on misera néanmoins une fois de plus sur la confiance accumulée au cours des dernières semaines et sur l'efficacité d'une équipe qui reste sur six victoires consécutives. Avec le plan de jeu qui fait la force de l'équipe cette saison.

Acculer Caen dans son camp

Après une seconde période quelque peu terne contre Saint-Etienne, les hommes de Bielsa auront à coeur de retrouver leur force de frappe et leur puissance collective. Le match face à Caen constitue ainsi un véritable test. Contre une équipe très regroupée, les coéquipiers de Mandanda devront surprendre leur adversaire dans le jeu et mettre suffisamment de rythme pour contourner son 4-1-4-1. Plus à l'aise à l'extérieur cette saison, Gignac sera amené à décrocher pour déséquilibrer la défense cannaise, comme il l'avait fait à Evian. Thauvin et Ayew devraient alors plonger dans son dos, ouvrant ainsi les couloirs à Mendy et Dja Djédjé. En forme ces dernières semaines, Imbula et Payet auront quant à eux la charge de fixer dans l'axe pour décaler ensuite sur les ailes mais aussi de faire sortir le bloc adverse en frappant de loin, comme face à l'ASSE. Derrière, Romao assurera la couverture en troisième défenseur central aux côtés de Morel et Nkoulou.

Caen : tout pour la défense ?

Face à une équipe phocéenne volontairement déséquilibrée, Caen aura d'abord pour but de bien défendre. Pour contenir Marseille, les hommes de Garrande devraient défendre très bas, avec deux arrières latéraux très proches de leurs centraux pour fermer l'axe et avec un milieu très prés de sa défense pour réduire les espaces entre les lignes. Dans les couloirs, les deux ailiers devraient se replacer à hauteur de leurs milieux pour couvrir dans la largeur du terrain et se protéger des montées de Dja Djédjé ou Mendy. Un peu comme l'a fait Nice face à Monaco samedi dernier. Et à la manière des hommes de Puel contre l'ASM, Caen devrait chercher à se projeter vite vers l'avant, avec comme principal atout le jeu dos au but de Duhamel en pointe pour fixer et gêner la défense phocéenne. Sur les côtés, Nangis et Bazile puis Raspentino auront alors le but de prendre dans le dos les latéraux phocéens habituellement très haut dans le camp adverse. Au coeur du jeu, la palette technique de Féret devrait également faire du bien et aérer le jeu cannais. Générosité et solidarité, voilà les bases du plan pour Caen afin d'une part contenir les attaques phocéens puis pour, d'autre part, profiter des limites du 4-2-3-1 marseillais.

Les compositions probables :

Caen : Vercoutre - Calvé, D.Da Silva, Musavu-King, Appiah - Adéoti, N.Kanté, Féret (cap), Nangis, Bazile - Duhamel

Marseille : S.Mandanda (cap) - B.Dja Djedje, Nkoulou, J.Morel, Ben.Mendy - Romao, Imbula - Thauvin, Payet, A.Ayew - Gignac

Après un début de saison réussi, Caen est retombé dans le ventre mou, après cinq matches sans victoire notamment. Les coéquipiers de Féret devront réaliser un véritable exploit contre Marseille, leader du championnat et intouchable depuis sa victoire face à Guingamp. Mais ce déplacement s'annonce compliqué pour les phocéens. Affaire à suivre ce samedi à 17h00.