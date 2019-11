Live Ligue 1 : Caen - Marseille en direct

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour cette affiche de la 9ème journée de Ligue 1. Ce fût un plaisir de vous accompagner minute par minute et de suivre cette fin de match un peu folle ! On se retrouve vite pour de nouveaux lives et dès demain pour débriefer ce match dans Made In France à 18h00 ! Bonne fin de soirée sur VAVEL !

Fin de match : Tout réussi à l'OM qui arrache la victoire après une fin de match merveilleuse ! Marseille restera premier du championnat après cette 9ème journée et met la pression sur ses adversaires directs !

Fin de match : Caen aura longtemps résisté et aura offert une belle opposition à Marseille. Les hommes de Garrande peuvent être satisfaits de leur performance !

Fin de match : Les phocéens ne se sont jamais contentés du nul et sont allés chercher une septième victoire consécutive cette saison !

Fin de match : C'est fini à Michel d'Ornano. Marseille s'impose à la suite d'une fin de match extraordinaire. Buteur à la 93ème, Gignac donne trois points à l'OM !

90+3' Sur un dernier corner caennais, Mandanda capte le ballon et assure la victoire à l'OM !

90+3' Marseille reprend l'avantage ! Sur un long ballon, Mendy décalle Gignac qui met le but de la victoire de l'extérieur du pied droit ! Quelle fin de match !

90+2' Le corner est repoussé mais Marseille concerve le ballon. Alessandrini cntre dans la boîte mais Caen dégage.

90+2' Marseille bute une nouvelle fois sur Vercoutre ! Sur un centre d'Alessandrini, Gignac reprend de la tête mais Vercoutre dévie en corner !

90+1' Morel lève le ballon devant Duhamel sur un centre de Bazile. La fin de match est débridée !

90' Le corner ne donne rien alors que l'on va rentrer dans les 3 minutes de temps aditionnel.

89' Nouvel arrêt de Vercoutre. Sur une tête d'Alessandrini suite à un centre d'Ayew, le ballon est repoussé par le gardien caennais. Le ballon sort en corner !

88' Kanté récupére le ballon dans les pieds de Morel et décalle Raspentino. A droite, l'ancien marseillais tente sa chance mais le ballon file au-dessus du but de Mandanda.

87' Quelle résistance de Caen sur cette action marseillaise. Sur un centre d'Alessandrini, Imbula hérite du ballon et tente sa chance. Le ballon contré revient sur Ayew qui est repoussé par les caennais !

86' Ce but relance complétement les débats. Remobilisés par l'égalisation, les caennais vont désormais aller chercher la victoire !

85' Egalisation de Caen grâce à Masavu King qui reprend de la tête le coup-franc de Calvé ! Seul au point de penalty, le défenseur central prend Mandanda à contrepied et place le ballon dans la lucarne gauche !

84' Lemar rentre à la place de Féret avant ce coup-franc.

83' Faute de Mendy qui offre un coup-franc à 35 mètres à Caen.

83' Très bon ce soir, Mandanda sort au devant de Raspentino pour dégager le ballon.

82' Caen semble émoussé physiquement et en difficulté pour venir mettre en danger le bloc phocéen.

81' Sur un contre marseillais, Gignac reprend un centre d'Alessandrini de la tête mais Vercoutre intervient.

80' Bazile remplace Koita qui aura fait un gros travail défensif.

79' Bon travail de Mendy pour fermer l'espace à Duhamel et récupérer le ballon.

78' Rod Fanni fait son entrée à la place de Dja Djédjé pour consolider le bloc défensif marseillais.

77' Caen n'était pas loin de son premier but à domicile !

76' But refusé à Da Silva sur un coup-franc de Féret ! Le défenseur venu reprendre le ballon de la tête est sanctioné pour une position de hors-jeu.

75' But pour l'Olympique de Marseille sur ce corner ! Tiré fort au premier poteau par Alessandrini, le coup de pied arrêté est coupé de la tête par Romao qui trompe Vercoutre !

74' Corner côté opposé après un centre de Payet détourné devant Alessandrini.

74' Le corner ne donne rien mais Marseille reste dans le camp adverse.

73' Corner pour l'OM après un bel échange à gauche et un centre en retrait d'Ayew dégagé par Kanté.

72' Généreux dans le couloir droit, Nangis laisse sa place à Raspentino, ancien marseillais.

71' Thauvin est remplacé par Alessandrini. Présent mais inefficace, l'ancien bastiais aura réalisé un match moyen.

71' Belle accélération de Thauvin sur la droite qui déborde mais qui manque son centre. Encore moyen dans le dernier geste.

70' Le corner en abouti à un autre qui est bien repoussé par Marseille.

69' Corner pour Caen après une intervention de Dja Djédjé sur la droite.

68' Gros retour de Kanté sur Ayew à 30 mètres. Le milieu réalise un gros match à la récupération.

67' Sur une belle ouverture de Payet, Gignac se retrouve en face à face avec Vercoutre et efface l'ancien lyonnais. Mais l'attaquant était hors-jeu.

66' Duhamel est bien pris par les phocéens qui l'empêchent de toucher le ballon pour faire remonter son bloc équipe en phase offensive.

65' Marseille fait tourner et tente de déborder sur les côtés. Mendy est une fois de plus envoyé sur la gauche par Payet mais son centre est dégagé par Da Silva de la tête.

64' Bien décallé sur la gauche, Mendy centre en retrait pour Imbula qui tente la frappe en première intention. La balle fuse à côté des buts de Vercoutre.

63' Sur un centre de la droite, Mendy fait preuve de sang froid pour remettre le ballon de la tête à Mandanda.

61' Marseille manque de précision dans les 30 derniers mètres adverses à l'image d'un mauvais contrôle de Gignac sur une passe de Payet.

60' Gros travail entre plusieurs défenseurs caennais d'Ayew. Sur la gauche, le ghanéen frappe mais manque le cadre alors que Gignac réclamait le ballon dans l'axe.

59' Après un coup-franc joué dans la largeur, Payet décalle Gignac sur la gauche de la surface. L'ancient toulousain centre pour Thauvin qui était hors-jeu.

58' Marseille laisse plus d'espace au milieu et baisse physiquement. Les lignes sont également plus étirées.

57' Nouvelle opportunité en contre pour Caen. Mais trop gourmand, Kanté vient buter sur Morel.

56' Alessandrini devrait rentrer côté marseillais.

55' Après un bel échange entre Féret et Kanté dans l'axe, les caennais recherchent Duhamel dans la profondeur. L'attaquant est cependant signalé en position de hors-jeu.

54' Le corner ne donne rien pour Caen. Marseille se dégage.

53' Belle opportunité pour Caen après une attaque lancée de loin. Sur la gauche, Koita ne trouve pas de solutions dans l'axe et obtient un corner.

52' Marseille enchaîne les combinaisons à trois sur les côtés. Caen a de plus en plus de mal à tenir.

50' Ca va d'un but à l'autre dans cette entame de seconde période. Sur un corner de Payet tiré aux abords de la surface, Gignac arrive lancé et tente la reprise en première intention. Le ballon frôle le poteau droit.

49' Très belle intervention de Mandanda dans les pieds de Duhamel qui était envoyé dans la profondeur après un long ballon dans le dos des défenseurs marseillais !

48' Derrière le corner ne donne rien après une tentative de combinaison phocéenne.

47' Première occasion marseillaise dans cette seconde période. Sur un centre en retrait d'Ayew, Payet fixe les défenseurs caennais au second poteau et trouve Thauvin au point de pénalty. La tête de ce dernier est contrée alors que Vercoutre était pris à contrepied !

46' Nangis tente de déborder sur la droite mais glisse au moment de centrer.

46' La seconde période reprend à Michel d'Ornano. Caen donne le coup d'envoi du second acte

Mi-temps : Les phocéens sortent également des vestiaires.

Mi-temps : Les deux équipes devraient faire leur retour sur la pelouse pour le coup d'envoi de la seconde période. Marseille se fait cependant attendre.

Mi-temps : Bousculé au milieu, l'OM pourrait opter pour un repositionnement en 4-3-3 pour contrôler l'entrejeu et fluidifier son jeu.

Mi-temps : Marseille devra continuer à se montrer patient. Caen a démontré de limites fatigues après la demi-heure jeu. L'OM doit insister pour faire la différence.

Mi-temps : Marseille aura eu quelques occasions mais Vercoutre se sera montré impérial en première période pour repousser les tentatives phocéennes. Les hommes de Bielsa devront faire preuve de patience pour marquer.

Mi-temps : En surnombre au milieu, solide dans la surface et appliqué pour fermer les couloirs, Caen s'est montré sufisamment compact pour contenir les attaques phocéennes. A voir si les hommes de Garrande pourront continuer sur le même rythme en seconde période.

Mi-temps : Monsieur Millot siffle la mi-temps sur centre de Mendy repoussé par Caen devant Thauvin. Rigoureux et solide, le Stade Malherbe a posé de gros problèmes à Marseille en première période.

45+1' Marseille pousse mais Caen continue de résister. A l'image de cette première période.

45' Sur un centre trop haut de Thauvin, Vercoutre intercepte le ballon dans les airs au devant de Gignac, furieux après son coéquipier.

45' Il y aura une minute de temps aditionnel.

44' Marseille se montre relativement solide face aux attaques de Caen. Nkoulou puis Romao interviennent proprement face aux attaquants caennais.

43' A 25 mètres, Thauvin tente sa chance de loin. Le ballon s'envole au-dessus du but de Vercoutre. Ses coéquipiers se plaignent de l'excés d'individualisme de l'ailier droit marseillais.

42' Derrière Caen tente de trouver une solution dans les petits espaces mais le ballon est intercepté par Mandanda.

41' Caen a repris du poil de la bête. Kanté presse et récupère le ballon face à Imbula.

40' Défense intense d'Appiah sur Thauvin qui contient le marseillais sur la droite. Le ballon sort en six mètres.

39' Le jeu reprend alors que Gignac se relève.

39' Après un contact avec Adéoti, Gignac reste au sol.

38' Le coup-franc de Féret est dégage par la défense phocéenne.

36' Caen en contre arrive à déborder Marseille. Morel intervient sur Nangis mais commet une faute grossière. Carton jaune.

35' Le corner est dégagé. Marseille met la pression mais Caen repousse une fois de plus.

35' Tiré par Thauvin, le coup-franc file droit dans la lucarne mais Vercoutre réalise une magnifique parade !

34' Payet obtient un bon coup franc suite à une faute d'Adéoti.

34' Frayeur pour l'OM après une passe en retrait de Dja Djédjé mal asurée qui vint mettre en difficulté Mandanda obligé de tacler le ballon sur sa ligne !

33' Grosse occasion pour Imbula à la retombée d'une remise de Gignac sur un centre de Thauvin. Gêné par un défenseur, Vercoutre intervient brillamment !

32' Marseille trouve de plus en plus de solutions en se montrant patient et en acculant les caennais. Dans le même temps, Duhamel est eseulé, ses ailiers étant obligés de défendre de plus en plus bas.

31' Sur un centre rentrant de Thauvin, Gignac contrôle le ballon au premier poteau. En angle fermé, l'ancien toulousain tente sa chance mais manque le cadre.

30' Le pressing phocéen est plus efficace. Caen commence à fatiguer.

29' Marseille pousse sur la gauche mais le centre de Mendy est une fois de plus repoussé par Caen. Les coéquipiers de Féret ont cependant de plus en plus de mal à ressortir proprement et à conserver le ballon.

28' Corner mal joué par les phocéens après un centre de Payet repoussé devant Thauvin.

27' Gignac se déplace de plus en plus dans la largeur pour soutenir les joueurs de couloir phocéens.

26' Belle opportunité pour Marseille gâchée par un manque de communication entre Ayew et Gignac. Sur un bon centre de Dja Djédjé, Ayew lève le ballon de la tête à Gignac qui avait préparer la volée!

25' Le corner est repoussé de la tête par Duhamel.

25' Gignac obtient un corner sur la gauche de l'attaque. Peut-être une occasion pour les phocéens.

24' Marseille insiste sur la droite mais Thauvin et Dja Djédjé ne trouvent pas la solution. Koita fait notamment un gros travail dans le replacement

23' L'arrière latéral marseillais se relève et est soigné sur le côté.

22' Après un contact sur la droite entre deux défenseurs caennais, Dja Djédjé reste au sol. L'ivoirien semble avoir pris une béquille sur la cuisse.

21' Derrière, Nangis tentee également sa chance mais le ballon fuit le cadre.

20' Sur un contre phocéen, Gignac se retrouve sur la gauche. L'attaquant fixe et repique dans l'axe mais sa tentative est captée par Vercoutre.

18' Marseille a du mal à ressortir le ballon proprement. Imbula et Payet sont bien pris par le milieu caennais qui est en surnombre

17' S'ils sont rigoureux défensivement, les hommes de Garrande font preuve d'audace offensivement à l'image de la tentative de Duhamel.

16' Réponse caennaise avec une frappe des 30 mètres de Duhamel qui passe juste au-dessus du but de Mandanda !

15' Belle phase de jeu sur la gauche entre Payet, Ayew et Mendy. Trouvé sur un centre de ce dernier, Thauvin place une tête piquée après un rebond, qui ne trompe pas Vercoutre.

14' Marseille a repris le contrôle du ballon mais bute sur des caennais appliqués et bien en place.

13' Calvé tente sa chance de loin mais bute sur Mandada qui capte tranquillement le ballon.

12' Bousculé, l'OM arrive tout de même à mettre en danger Caen sur quelques phases de jeu au court desquelles Payet touche le ballon. Tout passe par lui.

11' Après une récupération plein axe de Romao, Payet décalle Thauvin sur la droite. Lancé, l'ancien bastiais fixe Appiah avant de tenter sa chance. Sans soucis pour Vercoutre qui récupère le ballon. Il y avait mieux à faire.

10' Bonne couverture de Morel qui vient fermer le couloir droit à Nangis sur un contre caennais. Le match est rythmé avec Caen qui tente de se projeter vite vers l'avant.

9' Adéoti est très haut sur Payet. Le milieu défensif se charge du meneur marseillais en marquage individuel.

7' Très belle phase de jeu phocéenne qui part de la gauche pour finir dans l'axe sur l'occasion de Thauvin. Caen est alerté !

6' Quelle occasion pour l'OM ! Sur une magnifique attaque placée, Payet décalle Thauvin dans la surface. Le jeune marseillais bute sur Vercoutre qui s'envole pour détourner le ballon !

5' Marseille a également à contourner le bloc caennais qui occupe bien la largeur du terrain. A l'image de Nicolas Nkoulou qui rate une transversalle.

4' Caen pose de sérieux problèmes à l'OM. En surnombre au milieu, les hommes de Garrande arrivent à trouver des solutions au sol et dans le jeu court.

3' Thauvin obtient un coup-franc à 40 mètres après une accélération sur la droite. Marseille peut mettre la pression et s'imposer dans le camp caennais.

2' Caen déborde sur la droite par Nangis. Le jeune ailier centre mais Marseille dégage en touche. Caen force Marseille à défendre.

2' Frappe des 25 mètres de Koita qui n'inquiète pas Mandanda. Le gardien phocéen capte et relance rapidement le ballon.

1' Mendy recherche Gignac par dessus mais le ballon fini dans les bras de Vercoutre.

1' C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce Caen - Marseille !

16h59 Les deux équipes sont prêtes après que le protocole se soit déroulé très promptement. Les marseillais vont donner le coup d'envoi.

16h57 Les caennais se montrent plutot détendus notamment au moment de saluer les phocéens.

16h56 Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse dans une ambiance chaude et conviale !

16h55 Les hommes de Bielsa jouerant avec leur maillot gris. Ceux-ci apparaissent très concentrés et s'encouragent les uns les autres. Marseille est conscient de l'importance de ce Caen - Marseille.

16h53 Les marseillais commencent à sortir dans le couloir menant à la pelouse. A l'image d'Imbula.

16h51 Le match va se jouer à guichet fermé. Les supporters marseillais se font entendre et donnent de la voix. Les caennais commencent à se mettre dans l'ambiance.

16h47 : Les caennais et marseillais viennent de rentrer aux vestiaires après avoir conclu leur échauffement. Les 22 acteurs vont désormais commencer à se concentrer. L'entame de match sera cruciale. Face à une équipe phocéenne qui a l'habitude d'ouvrir le score et de marquer rapidement, il faudra être présent d'entrée pour Caen.

16h40 A 20 minutes de ce Caen - Marseille, la pression commence à monter. Les marseillais continuent leur échauffement avant de rentrer au vestiaire. Le match s'annonce disputé et intéressant à suivre. La tâche quant à elle risque d'être de taille pour les phocéens.

16h37 Véritable homme fort de l'OM avec Gignac, Dimitri Payet est impliqué sur 6 buts lors des 6 derniers matches (3 buts, 3 passes décisives). Le réunionnais a notamment marqué la semaine dernière face à Saint-Etienne.

16h34 Dans le même temps, l'OM reste invaincu depuis 9 matches à l'extérieur. Les statistiques donnent un certain avantage à Marseille. A voir si cela va se confirmer sur le terrain.

16h30 A noter que Caen a perdu ses 3 matches de la saison à domicile sans jamais avoir marqué. Le Stade Malherbe est la seule équipe à n'avoir pris aucun point cette saison à la maison.

16h26 Les phocéens font à leur tour leur entrée sur la pelouse pour s'échauffer devant leurs supporters. A noter qu'il fait actuellement 12° sur Caen.

16h24 Steve Mandanda vient de débuter son échauffement. Ses coéquipiers devraient en faire de même dans quelques minutes.

16h23 : Alors que la pluie tombe sur Michel d'Ornano, les supporters phocéens commencent à se faire entendre. Ceux-ci ont fait le déplacement pour ce Caen - Marseille.

16h21 Les joueurs de Caen ont fait leur entrée sur la pelouse il y a quelques minutes pour entamer leur échauffement. Les marseillais devraient suivre.

16h20 Titulaire sur le côté droit, Florian Thauvin pourrait jouer gros ce samedi. Critiqué pour des performances en demi-teintes, l'ancien bastiais voit Romain Alessandrini lui mettre la pression au prix de bonnes entrées en jeu. A lui d'envoyer un message fort lors de ce Caen - Marseille.

16h16 En surchargeant les ailes avec d'un côté Ayew et Mendy et d'un autre Thauvin et Dja Djédjé, l'OM pourrait trouver des solutions, forçant les milieux à couvrir dans la largeur et libérant l'axe à Payet, Imbula et Gignac.

16h13 C'est une vraie opposition tactique qui s'annonce lors de ce Caen - Marseille. Les hommes de Bielsa devront surprendre leur adversaire pour le contourner et le déborder. La patience et l'intensité risquent d'être les atouts auxquels les marseillais vont devoir faire appel.

16h09 Marseille aura alors fort à faire face à un bloc regroupé et compact. Le quatuor offensif aura la charge d'impulser du rythme aux attaques phocéens pour faire sortir les défenseurs caennais et ouvrir les couloirs. Marseille devra également mettre de la densité dans la surface et au milieu pour surprendre la défense caennaise.

16h05 Au milieu, Kanté devrait se charger des montées d'Imbula devant Adéoti qui prendra quant à lui Payet pour protéger ses centraux. Nangis et Koita devraient se replacer bas pour fermer les couloirs.

16h03 Il s'agit d'un véritable 4-1-4-1 pour Caen qui va chercher à défendre bas et à fermer le jeu. Devant, la puissance de Koita associée à la vitesse de Nangis et à la vision du jeu de Féret se chargeront de déstabiliser la ligne défensive phocéenne.

16h01 Côté caennais, Patrice Garrande a aligné la composition suivante : Vercoutre - Calvé, Da Silva, M-King, Appiah - Adéoti, Kanté, Féret - Nangis, Koita - Duhamel.

15h59 Pas de surprises dans le onze de Bielsa même si quelques réajustements tactiques sont à prévoir. Comme régulièrement à l'extérieur, Gignac devrait décrocher pour étirer les lignes défensives adverses tandis qu'Ayew devrait jouer à proximité de la zone de vérité.

15h56 Comme annoncé, Marcelo Bielsa aligne l'équipe qui s'est imposée face à Saint-Etienne pour ce Caen - Marseille. 4-2-3-1 classique pour les phocéens : Mandanda - Dja Djédjé, Nkoulou, Morel, Mendy - Romao, Imbula - Thauvin, Payet, Ayew - Gignac.

Avant-match : Dans les vestiaires, tout est prêt pour accueillir les phocéens. Le protocole commence à se mettre en place.

Avant-match : A un peu plus d'une heure de Caen - Marseille, les marseillais commencent à reconnaitre la pelouse. Le pression commence à monter petit à petit.

Avant-match : Vous pouvez notamment retrouver la présentation de la rencontre sur VAVEL France.

Avant-match : Affiche donc déséquilibrée sur le papier et dans les faits. Mais ce Caen - Marseille constitue un véritable test pour les phocéens qui vont devoir faire le jeu face à une équipe habituée à bien défendre. Les hommes de Bielsa sont prévenus.

Avant-match : Lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes en Ligue 1, Marseille s'était d'ailleurs imposé 2 buts à 1 à Michel d'Ornano.

Avant-match : A noter que Marseille reste sur 5 matches sans défaite à Michel d'Ornano. La dernière victoire de Caen à domicile face aux phocéens date du 23 mars 1997.

Avant-match : Côté caennais, on annonce une équipe classique en 4-1-4-1, avec pour but majeur de contenir le quatuor d'attaque marseillais pour ce Caen - Marseille. Vercoutre - Calvé, D.Da Silva, Musavu-King, Appiah - Adéoti, N.Kanté, Féret, Nangis, Bazile - Duhamel.

Avant-match : Longtemps incertain, Dimitri Payet devrait donc débuter la partie. André-Pierre Gignac, qui n'a jamais marqué en 6 matches face à Caen, aura quant à lui à coeur de retrouver le chemin des filets lors de ce 9ème match de la saison.

Avant-match : Pour ce Caen - Marseille, Bielsa devrait alors aligner le même onze que face à Saint-Etienne. A quelques heures du coup d'envoi, la presse annonce l'équipe suivante : Mandanda - Dja Djédjé, Nkoulou, Morel, Mendy - Romao, Imbula - Thauvin, Payet, Ayew - Gignac.

Avant-match : Marseille, de son côté, reste sur 6 victoires consécutives en championnat. Les hommes de Bielsa se sont notamment imposés 2 buts à 1 la semaine dernière contre Saint-Etienne au Stade Vélodrome.

Avant-match : Les coéquipiers de Féret abordent ainsi ce Caen - Marseille avec humilité. Face à des marseillais en pleine confiance, les caennais joueront dans la position de l'outsider.

Avant-match : La semaine dernière, le Stade Malherbe de Caen est allé chercher le match nul 0 - 0 à Amiens face à Lens au terme d'un match terne et fermé.

Avant- match : De son côté, Caen pointe à la 14ème place avec 8 points et reste sur 5 matches sans victoire. La dernière victoire des hommes de Patrick Garrande remonte au 23 août dernier face à Reims.

Avant-match : Leader du championnat, l'Olympique de Marseille se déplace au Stade Michel d'Ornano pour enchaîner avec une septième victoire consécutive en championnat. Les hommes de Bielsa comptent 19 points à l'aube de ce 9ème match.

Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue pour suivre en direct et minute par minute la partie Caen - Marseille qui débutera ce samedi à 17h00