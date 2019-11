Live Ligue 1 : Olympique Lyonnais - Lille OSC

Bonsoir à toutes et à tous et à bientôt sur Vavel France.

L'OL est 6ème avec 14 points et une différence de + 7 (+9 au PSG).

C'est terminé l'Olympique Lyonnais s'impose 3-0 gràce à un triplé d'Alexandre Lacazette qui salue le public avec le ballon du match sous le bras.

90' 2 minutes de temps additionel

87' Yoann Gourcuff a cédé sa place à Steed Malbranque

83' Le triplé d'AAAAAAALLLLLLLLLEEEEEEXXXXAAAANNNDDDDRRRRREEE LLLLLLLLAAAAAACCCCCAAAAZZZZZEEEETTTEEEE!!! Clinton N'Jie élimine ses adversaires et sert Lacazette seul au point de pénalty. L'attaquant Lyonnais oblige Eneyama et Rozhenal à se coucher avant de glisser le ballon au fond des filets.

81' Le centre de Sidibé est effleuré par Anthony Lopes qui garde son but inviolé

79' Lille a la possesion du ballon mais n'inquiète pas Anthony Lopes

76' Le centre de Jallet est repoussé par Vincent Eneyama.

75' Rozenhal aveti pour une faute sur Lacazette.

73 ' Le coup-fran Lillois est bien repoussé par la défense Lyonnaise

71' Sortie de Milan Bisevac remplacé par Bakary Koné

70' Sortie de Nabil Fékir remplacé par Clinton NJie

69' Centre sans danger pour la défense Lyonnaise

63' Nicolas Girard a effectué deux changements Nolan Roux et Sébastien Corchia sont remplacés par Ronny Rodelin et Divock Origi.

63' Alerte pour Maxime Gonalons qui va céder sa place dans quelques instants

60' La sortie de Lopes pour capter le centre de Sébastien Corchia devant Michaél Frey

58' Le LOSC domine mais Lyon presse trés haut et met à mal la défense grâce à sa vitesse d'exécution

53' Encore un service magnifique de Bedimo pour Lacazette mais Sidibé veille

52' Gourcuff semble très en jambe et carton jaune pour Florent Balmont Le quatrième pour le LOSC

51' Pas de problèmes pour les défenseurs du LOSC sur ce coup-franc

48' Les Lyonnais sont toujours dangereux à l'image de Ferri et Gourcuff contrées par la défense Lilloise

46' C'est reparti le LOSC tente d'attaquer pour recoller le plus vite possible.

Avec ce doublé Alexandre Lacazette compte 6 buts en championnat soit autant que Wissam Ben Yedder. Gignac garde la tête avec 9 réalisations

Les Lyonnais ont outrageusement dominés les 45 premières minutes: 54% de possesion, 7 tirs à 2 dont 4 cadrés à 0. 3 corners à zéro et surtout 3 des 4 défenseurs Lillois ont été avertis par M.Turpin. René Girard a quand à lui été exclue après l'ouverture du score.

45' GGGGGGGOOOOOOOOAAAAALLLLL le doublé d'Alexandre Lacazette qui semble légérement hors-jeu au moment du coup-franc. L'arbitre assistant ne signale rien et l'OL rentre aux vestiaires avec un avantage de deux buts.

44' Basa en grande difficulté est à son tour averti pour une faute sur Fékir

42' Pas d'arrêt de jeu de prévu

38' René Girard est exclu mais il n'y a pas de hors-jeu et le duel avec Basa est à l'épaule

37' Lacazette ouvre le score après une superbe passe en profondeur de Nabil Fékir !!!

36' Faute de Marco Basa sur Nabil Fékir et de nouveau une occasion pour les Lyonnais

35' Petite stat: 5 tirs à 1 pour les Lyonnais à 10' de la mi-temps.

32' Bedimo transperce la défense Lilloise mais bute sur un excellent Vincent Eneyama.

30' Intervention parfaite de Anthony Lopes sur le coup-franc de Florent Balmont

28' Le centre de Jallet capté sans difficulté par Eneyama

26' Anti-jeu de Béria sur Lacazette carton jaune logique et nouvelle munition pour Gourcuff

24' Coup-franc tiré en deux-temps par Gourcuff mais la reprise de Lacazette est repoussé par... Bisevac

23' Faute du Lillois Traoré sur Fékir à l'entrée de la surface. 1er match et premier jaune

20' Le coup-franc de Corchia est encore repoussé par Samuel Umtiti

20' Jordan Ferri écarte pour Lacazette mais sa frappe est trop écrasée.

15' Faute sur Lacazette dans le demi-cercle de la surface mais la frappe de Lacazette est repoussé par le mur

14' Nolan Roux devance la sortie d'Anthony Lopes mais ne cadre pas sa tête. Première occasion pour le LOSC

14' Pied haut de Gonalons qui écope du premier carton jaune de la rencontre.

13' Le centre de Lacazette trompe Marco Basa mais Eneyama est vigilant pour devancer Nabil Fékir

12' Troisième corner pour les Lyonnais, Eneyama dégage du point.

9' Bon début de match des Lyonnais plus entreprenants, plus dangereux que leurs adversaires.

8' Lacazette idéalement lancé dans le dos de Basa par Jallet obtient un deuxième corner.

7' Contre favorable pour Bedimo corner le premier avec Yoann Gourcuff à la baguette

6' Première percée d'Henri Bédimo à gauche mais comme attendu les Lillois veillent.

4' Le coup-franc de Corchia est tranquillemement repoussé par Samuel Umtiti

3' Le milieu de terrain Lyonnais presse haut obligeant les Lillois à reculer.

2' Première frappe du match signée Nabil Fékir sans danger pour Vincent Eneyama.

0' C'est parti les Dogues sont les premiers à l'attaque

Les 2 équipes sont dans le couloir juste avant l'entrée sur la pelouse de Gerland.

Dans le premier match de l'après-midi le Toulouse FC a battu l'AS St-Etienne à Geoffroy Guichard grâce à Wissam Ben-Yedder. En cas de victoire l'OL dépasserait les verts à la différence de but et serait 5ème.

20 minutes.fr

Les remplaçants du LOSC: Ellana, Soumaoro, Koné, Rodelin, Aholou, Origi.

Le banc Lyonnais: Mathieu Gorgelin; Mehdi Zeffane; Bakary Koné; Steed Malbranque; Arnold Mvuemba; Mohammed Yattara; Clinton NJie

La composition Lilloise: Eneyama- Sidibe, Basa (c), Rozehnal, Béria- Gueye, Balmont, Corchia -Traore, Frey, Roux.

Les compositions sont tombées. On commence par celle de l'Olympique Lyonnais avec les titularisations de Yoann Gourcuff et de Milan Bisevac: Lopes - Jallet, Bisevac, Umtiti, Bedimo - Gonalons, Ferri, Tolisso, Gourcuff - Fekir, Lacazette.

Clément Turpin sera l'arbitre de cette rencontre. Il a arbitré 4 rencontres cette saison pour 4 cartons jaunes.

mobile.girondins.com

En revanche la défense emmenée par Simon Kjaer n'a encaissé que deux buts soit le meilleur résultat avant cette journée.

planete-asm.fr

Le LOSC est quand à lui la quinzième attaque de L1 avec seulement 8 buts inscrits dont 3 pour le jeune Belge prêté par Liverpool Divock Origi.

africatopsports.com

Le meilleur passeur Lyonnais se nomme Jordan Ferri avec 4 offrandes il est en tête de ce classement.

canal-supporters.com

L'OL est actuellement la quatrième attaque de L1 avec 12 buts inscrits dont 4 pour Alexandre Lacazette et 3 pour Nabil Fékir. 11 de ces 12 buts ont été inscrits par des joueurs issus du centre de formation du club Lyonnais. Les Lyonnais ont en revanche du mal en défense avec 8 buts encaissés.

ledauphine.com

Ce sera le quarante et unième affrontements à Gerland entre les deux équipes et le bilan est à l'avantage de l'Olympique Lyonnais avec 24 victoires, 10 nuls et seulement 6 défaites pour un goal average de +35 (75 buts pour, 40 contre).

L'an dernier les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge le 28 septembre lors de la 28ème journée de la saison 2013-2014.

Hubert Fournier récupérent quand à lui peu à peu ses blessés et c'est le Serbe Milan Bisevac qui figure dans le groupe pour la première fois depuis le 31 juillet qui revient aujourd'hui. Yoann Gourcuff auteur de prestations interressantes contre Monaco, Paris, Lorient et Nantes devrait prendre place sur le banc. Le groupe Lyonnais: Lopes - Gorgelin - Jallet - Umtiti - Koné.B - Bisevac - Bedimo - Zeffane - Tolisso- Gonalons - Mvuemba - Ferri - Gourcuff - Malbranque - Fekir - Yattara - Lacazette - Njie.

football365.fr

René Girard doit faire face à une avalanche de forfait pour cette rencontre: Rony Lopes, Jonathan Delaplace, Rio Mavuba, Marvin Martin, Pape Souaré et Ryan Mendes n'ont pas fait le déplacement dans le Rhône. Le groupe Lillois: Enyeama, Elana - Béria, Corchia, Sidibé, Basa, Rozehnal, Soumaoro, Koné - Gueye, Balmont, Traoré, Aholou - Rodelin, Roux, Origi, Frey.

africatopsports.com

L'Olympique Lyonnais a bien réagi après une deuxième partie du mois d'août catastrophique et pointe actuellement à la dixième place avec 11 points et un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Les coéquipiers de Maxime Gonalons ont arrachés le point du nul à Nantes 1-1 dimanche dernier.

Le LOSC est actuellement 3ème du championnat avec 15 points et un bilan de 4 victoires contre Caen, Lorient, Nantes et Bastia; 3 matchs nuls contre Metz, Monaco et Montpellier ainsi qu'une défaite à Nice il y a 15 jours. Les Hommes de René Girard restent sur une victoire 1-0 contre Bastia et un match nul sur la pelouse de Wolfsburg en Europa League 1-1.

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Vavel France pour suivre en direct et en intégralité l'avant dernière rencontre de la neuvième journée de L1 entre l'Olympique Lyonnais et le Lille Olympique Sporting Club. Le coup d'envoi est prévu à 17h au stade de Gerland, un match à suivre en direct et en intégralité sur Vavel France.