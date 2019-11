Live Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille en direct

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi et à bientôt sur Vavel France.

Passeur décisif pour la quatrième fois cette saison Alexandre Lacazette rejoint ses coéquipiers Jordan Ferri et Clinton NJie en tête de ce classement.

Grâce à ce succés les Lyonnais sont troisième avec 20 points soit autant que l'ASSE, à une longueur du PSG et 5 de l'OM.

93' C'est terminé l'Olympique Lyonnais s'impose 1-0 grâce au 3è but de la semaine de Yoann Gourcuff et à un Anthony Lopes impérial.

92' Clinton Njie fait briller Mandanda sur une superbe ouverture d'Alexandre Lacazette

90' Trois minutes supplémentaire

87' Hubert Fournier recadre ses milieux de terrain et notamment Corentin Tollisso en dificulté en deuxième mi-temps.

84' Yoann Gourcuff sort sous une ovation. Steed Malbranque entre en jeu

83' Le contre Marseillais après la perte de balle de Tollisso ne donne rien

78' 3è changement pour Marcelo Bielsa: Barrada remplace Payet

77' Les événements s'enchaînent avec une faute de Umtiti sur Thauvin non signalée par M.Jaffredo

76' Jordan Ferri a ressenti une pointe derrière la cuisse et laisse sa place à Arnold Mvuemba

73' Jaune pour André Ayew qui manquera lui aussi PSG/OM

72' Sortie de Morel remplacé par Allessandrini

65' Marseillle pousse pour revenir

61' Le hold-up pour l'Olympique Lyonnais signé Yoann Gourcuff!!! La roulette du n°8 a mis au sol un Mandanda impuissant. 3èm but cette semaine pour l'ancien Boredelais.

60' La reprise à bout portant d'André Ayew sur un centre de Florian Thauvin est à nouveau repoussée par un Anthony Lopes des grands jours.

59' Nabil Fékir céde sa place à Clinton N'Jie

56' Le pressing a changé de camp et la frappe de Mendy s'écrase sur le poteau. Gignac est encore hors-jeux.

55' Lopes sauve encore les siens devant Gignac signalé hors-jeux

54' Les Marseillais campent aux bords de la surface Lyonnaise

52' Anthony Lopes encore décisif devant André Pierre-Gignac peu en vue ce soir

48' Des nouvelles de Dja DjéDjé qui est parfaitement conscient.

47' Carton jaune pour Milan Bisevac qui s'accroche verbalement avec Gignac.

47' Coup-franc de Gourcuff qui n'est pas dévié par Lacazette mais Mandanda doit s'employer pour repousser le danger d'une manchette.

45' C'est reparti à Gerland

Brice Dja Djédjé est conscient mais a été transporté à l'hôpital pour des examens.

45' Mi-temps sur ce sore nul et vierge. Beaucoup de fautes des deux côtés: 29 au total et deux cartons jaunes pour Morel et Romao.

45' 3 minutes de temps additionel

44' Nouveau contact entre Mario Lemina et Samuel Umtiti. Les deux équipes ne ménagent pas leurs efforts.

42' Que d'imprécisions dans les centres du côté de Christophe Jallet

41' Fekir n'est pas assez équilibré sur cette frappe

40' Mendy encore et intervention décisive du portier Lyonnais

37' Le centre de Benjamin Mendy n'a pas pu être repris par Florian Thauvin. La défense Lyonnaise semble fébrile

36' Déja 22 fautes dans cette rencontre 11 de chaque côté

32' Brice Dja DjéDjé va être évacué sur civière et va laisser sa place à Mario Lemina.

30' Gros contact en l'air entre Corentin Tollisso et Dja Djédjé le Marseillais reste au sol.

29' La frappe en rupture de Fékir n'inquiète pas Mandanda

26' L'OM commence à trouver des solutions et a réequilibré les débats au milieu de terrain

24' La parade d'Anthony Lopes devant André Ayew corner pour l'OM

22' Cafouillage dans la surface après ce ballon en retrait mais les Marseillais se dégagent

21' Faute de Romao sur Lacazette sur le côté de la surface. Carton jaune pour l'ancien Lorientais.

20' Le centre de Lacazette trouve Jallet mais le centre-tir de l'ancien Parisien est manqué

18' Corner concédé par Romao mais ca file en six mètres.

16' Les 2 premiers ballons touchés par Anthony Lopes sans danger

15' Une seule frappe dans le jeu pour le moment celle de Chritophe Jallet dans les tribunes

10' Débordement de Samuel Umtiti signalé hors-jeu

8' Marseille est asphyxié par le milieu de terrain Lyonnais et commet de nombreuses fautes

7' Premier carton jaune pour Jeremy Morel pour une grosse faute sur Ferri. Morel manquera le classico dans 15 jours.

6' Jallet stoppe irrégulièrement Payet mais Gourcuff est présent pour repousser

4' Les Lyonnais pressent très haut et obtiennent un deuxième coup-franc bien repoussé par la défense

1' Nabil Fékir provoque la faute de Dja Djé Djé mais le coup-franc de Gourcuff passe au dessus

0' C'est parti à Gerland et la première faute de Gignac au c entre du terrain.

Le coup d'envoi va être donné par les Lyonnais et le duo Lacazette-Fékir.

Si Marseille a l'occasion de creuser l'écart en tête du classement, les Lyonnais pourraient s'installer sur le podium en cas de victoire.

Le banc de l'Olympique Lyonnais: Gorgelin, Zeffane, Koné, Malbranque, Mvuemba, Yattara, Njie.

Le banc Marseillais avec Romain Allesandrini: Samba, Doria, Fanni, Lemina, Alessandrini, Barrada, Batshuayi.

Côté Lyonnais ce sera un 4-4-2 avec le duo Fékir-Lacazette en pointe: Lopes - Jallet, Bisevac, Umtiti, Bedimo - Ferri, Gonalons (cap), Gourcuff, Tolisso - Lacazette, Fekir.

Les compositions viennent de tomber, on commence par celle de l'Olympique de Marseille qui évoluera en 3-3-4: Mandanda - Romao, Nkoulou, Morel - Dja Djédjé, Imbula, Mendy - Thauvin, Payet, Ayew - Gignac.

Voici les résultats des trois autres rencontres disputées ce dimanche: Rennes a battu Lille 2-0 (Habibou, Doucouré), Saint-Etienne a battu Metz 1-0 grâce à Max-Alain Gradel et Nice a atomisé Guingamp sur sa propre pelouse grâce à un quintuplé du Brésilien Carlos Eduardo.

Bernard Lacombe est le meilleur buteur de l'histoire des OL/OM avec 9 réalisations entre 1969 et 1978 en Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille.

Clinton N'Jie et Jordan Ferri sont les meilleurs passeurs de la L1 avec 4 passes décisives chacun. Lyonnais et Marseillais trustent ce classement avec les présences de Benjamin Mendy, de Dimitry Payet, d'Alexandre Lacazette, d'André Ayew et de Christophe Jallet dans le top 20.

André-Pierre Gignac et Alexandre Lacazette sont actuellement les deux meilleurs buteurs de la L1 avec respectivement 10 et 8 buts.

Ce sera le 45è Olympico au stade de Gerland et les stats sont largement à l'avantage des Gones: 18 victoires, 20 nuls et 6 défaites. 84 buts pour et 60 contre. Les deux dernières saisons ont données lieux à des matchs nuls 0-0 et 2-2. La dernière victoire Marseillaise remonte à la saison 2007-2008 (2-1 avec un doublé de Mamadou Niang et un but de Juninho).

L'Olympique Lyonnais est actuellement cinquième avec 17 points dont 15 gagnés à domicile. Le bilan général des hommes d'Hubert Fournier est de 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. A domicile les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont inscrit 16 buts contre 3 encaissés 20/9 au général (3ème attaque et 4ème défense).

L'Olympique de Marseille est le leader de la ligue 1 avec 25 points remportés sur 30 possible. Les hommes de Marcelo Bielsa comptent 8 victoires, 1 nul et 1 défaite (0-2 à Montpellier lors de la deuxième journée) cette saison. l'OM est également la meilleure équipe à l'éxtérieur avec 13 points remportés, 14 buts inscrits et 5 encaissés (25/8 tout match confondus).

Tout d'abord l'arbitre de cette rencontre Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille sera Lionnel Jaffredo et qui arbitrera son sixième match cette saison dont Bastia/ Marseille (3/3) et Lyon/ Lens (0/1). Il a déja distribué 22 carton jaune.

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre en direct et en intégralité le match de clôture de cette 11è journée de L1 entre L'Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille. Coup d'envoi à 21h au Stade de Gerland. Cette rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur Vavel.fr.