Etienne Didot, le plus toulousain des bretons

Le natif de Paimpol (31 ans) est l'un des joueurs ayant le plus joué de match avec 340 parties à son compteur, dont 188 avec le Toulouse FC. Il a, par ailleurs, porté le maillot des espoirs à 16 reprises alors qu'il évoluait à Rennes, mais n'a cependant (toujours) pas été appelé en équipe de France.

Tu es en train de revenir de blessure, quelles sont tes sensations personnelles en ce début de saison?

J'ai de très bonnes sensations en ce début de saison, c'est pour ça que j'étais très déçu de me blesser !

Toi qui n'es plus sur le terrain depuis 4 matchs, un petit bilan des prestations de tes coéquipiers?

Je pense qu'on a fait deux très très bonnes prestations contre Paris et St Étienne, après nous sommes tombés contre une très bonne équipe de Marseille et avons fait un faux pas contre Lens.

Tu pourrais faire ton retour pour le premier derby de la Garonne (16eme de finale de coupe de la ligue), comment abordez-vous cette rencontre, d'autant plus que le weekend qui suit il y aura un déplacement à Chaban Delmas?

Je pense reprendre logiquement l'entrainement collectif mercredi donc trop juste pour le 16eme.

Avec Pantxi Sirieix vous êtes les plus anciens du club, tu enchaînes de ton côté sur ta 7eme saison, il y a t-il un joueur qui t'a marqué?

Je dirai mon ami DD Gignac (NDLR André-Pierre Gignac). Un super mec qui nous avait fait une saison exceptionnelle lors de mon arrivée.

Sur twitter on voit que tu as l'air proche des sportifs de la région (Valentin Porte, Yannick Nyanga, Greg Lamboley). Quelles sont tes relations vis à vis d'eux?

Oui en effet j'ai de bonnes relations avec d'autres sportifs de la ville ! Je m'intéresse beaucoup aux autres disciplines, et du coup nous avons l'occasion d'échanger à plusieurs reprises ! Ce sont vraiment de bons mecs.

Ton poste de prédilection est milieu défensif, dans le système en 3-5-2 tu joues en général derrière l'attaque (avec un milieu un peu plus offensif à l'image de Trejo) mais tu as déjà dépanné à la récupération en l'absence d'Abel Aguilar. Ou te sens-tu le plus à l'aise?

Je me sens bien sur le terrain !!! *Rires* Vraiment ! Peu importe où on me met, je suis tellement heureux de faire ce métier, qui d'ailleurs n'en n'est pas un pour moi, que le seul fait d'être sur le rectangle vert me suffit !

Une équipe qui te surprend assez en ce début de saison?

OM, sans hésiter, ils sont vraiment impressionnant ! Avec et sans ballon , on verra s'ils peuvent continuer à ce rythme.

Sur le terrain ton rôle est d'une grande importance, ta bonne lecteur du jeu permet de relancer l'équipe et on te sens épanoui dans ce système. Collectivement, de quoi a besoin le Toulouse FC pour faire une grande saison?

Il faut vraiment qu'on ait confiance en nous, et tout donner à chaque match !! Après dans le jeu on sait qu'on sait faire, avoir des occasions aussi. Savoir se mettre minable à chaque match ! A l'image de nos match à Rennes ou à St Étienne.

Aux yeux des toulousains tu es avant tout breton, ta sortie sur blessure face à Rennes nous l'a d'autant plus rappelé. N'as-tu jamais pensé à retourner chez les rouges et noirs?

Bien sur que je suis breton et très fier de l'être !! *Rires*, mais je me plais beaucoup à Toulouse ! C'est une ville magnifique. Quant à savoir si j'ai déjà songé à un retour en Bretagne, il ne faut jamais dire jamais, mais avant de penser à un retour, j'ai prolongé 3 ans ici en mai dernier et je veux tout donner avec le TFC.

En parlant du Stade Rennais, te souviens-tu de ce tournoi? (Tournoi national des 17 ans, 26 et 27 août 2000)

Carisport !!! On l'avait gagné je crois !!! Ce sont des super souvenirs !!!!

Pour terminer, un petit mot aux supporters toulousains?

Soyez derrière nous, aidez nous à faire des exploits ! C'est primordial pour les joueurs de se sentir soutenu ! Quand je vois des équipes qui descendent qui ont beaucoup de problèmes, même des grands club ! Il faut être fier d'avoir son équipe en ligue 1 !! L'autre jour j'ai été un peu choqué par le peu d'ambiance qu'il y a eu lors de la réception de Paris ! J'ai trouvé mes coéquipiers incroyables, et le public à mon goût ne nous a pas assez soutenu ... Même si évidemment vous êtes parfois déçus, continuez de nous soutenir, et merci pour ça.