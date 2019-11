Découverte : Georges-Kévin N'Koudou

Les centres de formation français sont souvent mis en avant dans le monde du foot et considérés comme les meilleurs au monde. Celui du FC Nantes ne déroge pas à la règle. Reconnu 1er centre de formation français en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, le FC Nantes a vu bon nombre de joueurs sortir de son école de foot. Georges-Kévin N'Koudou en est l'un d'eux.

Direction la Ligue 1

Agé de seulement 19 ans, ce milieu de terrain d'1m72 montre toute l'étendue de son talent en Ligue 1 cette saison. Originaire de Versailles, il commence à faire ses armes en pré-formation au Paris Saint-Germain à l'âge de 13 ans. 2 ans plus tard, il quitte le club de la capitale, et rejoint l'AC Boulogne-Billancourt, club de la banlieue parisienne. Après seulement 1 an, 2 clubs se positionnent sur lui, Lille et le FC Nantes. Il décide alors de rejoindre le centre de formation des canaris. Le 8 Aout 2013, il signe son premier contrat pro avec le FC Nantes et dispute 2 jours plus tard son premier match avec les pros face au SC Bastia (2-0). Il inscrit son premier but avec son club formateur lors des seizièmes de finale de la coupe de la ligue face à Lorient.

Points Forts :

- Rapide - Agile - Grosse frappe de loin

Petit à petit, en ce début de saison, Georges-Kévin N'Koudou s'affirme et voit son temps de jeu augmenter au fur et à mesure des rencontres. Pour le moment, il totalise 6 matchs joués, dont 3 en tant que titulaire, pour 336 minutes de jeu. Suffisant pour lui laisser inscrire son premier but en Ligue 1 face à Guingamp et ainsi permettre aux siens de l'emporter 1-0. De bonnes prestations qui lui donnent la possibilité de voir plus haut avec des sélections régulières dans les équipes de jeunes des bleus. Encore sous contrat jusqu'en 2016, il apportera certainement beaucoup de joie aux supporters nantais cette saison, et risque d'attirer rapidement les plus grands clubs français et Européens.