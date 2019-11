Resultat ASSE 0-0 AS Monaco in Ligue 1 2014

C'est terminé! Match nul entre Saint-Etienne et l'AS Monaco! Les deux formations se quittent sur un match nul logique, qui aura vu Monaco être percutant sur chacune de ses attaques et ouvrir le score sur une frappe de Toulalan contrée par Traoré (17e). Les verts ont eu le mérite de revenir dans le match, au moment où ils semblaient le plus dans le dur, grâce à un but de Van Wolfswinkel, bien servi par Hamouma (59e). Les stéphanois conservent leur 6ème place (22 pts), tandis que les monégasques stagnent dans le milieu de tableau (7ème ex-aequo avec Rennes, 19 pts).

90+3: Hamouma est encore sifflé hors-jeu, de nouveau sur une passe dans le dos de la défense de Gradel!

Subasic prend du temps pour dégager, ce qui n'est pas au goût du public de Geoffroy Guichard!

90+1: Dernier changement pour Monaco, Dirar sort à la place d'Echiejile.

90': Grosse occasion monégasque! Sur une incompréhension entre Ruffier et Bayal Sall, suite à un centre de Kurzawa, Ocampos a failli se faufiler entre les 2 verts pour marquer, sans succès.

3 minutes de temps additionnels sont annoncées.

89': Erding est sifflé hors-jeu sur une passe de Gradel dans le dos de la défense.

Les stéphanois manquent vraisemblablement de jus et paient leur joute européenne de jeudi dernier.

88': Centre de Théophile Catherine qui arrive au deuxième poteau pour Mollo, qui centre à son tour. Subasic intervient, impérial dans les air.

Dernier changement pour les verts. Mollo entre à la place de Van Wolfswinkel, auteur de son 2ème but cette saison.

84': Sur une frappe de Fabinho contrée par Lemoine, le ballon se crève. Changement de balle obligée.

82': Bonne accélération côté droit d'Hamouma, qui rate sa passe, bien contrée par la défense monégasque.

A 10 minutes de la fin, les verts maîtrisent le ballon, plus de 60% de possession de balle.

80': Quelle frappe de Lemoine! Pas attaqué, Lemoine, pleine axe aux 40 mètres, adresse une énorme frappe qui passe juste au-dessu de l'arrête gauche de Subasic!

79': Récupération de plus en plus haute côté Saint-Etienne. Les monégasques sont acculés dans leur moitié de terrain.

Les monégasques ont de plus en plus de mal à conserver le ballon.

77': Deuxième changement côté stéphanois: Diomandé cède sa place à Mevlut Erding. Le choix de Christophe Galtier est clair, il veut la victoire.

75': Lacina Traoré laisse sa place à Kondogbia, qui sera précieux pour conserver le ballon.

Kondogbia devrait faire son entrée pour compenser l'expulsion de Bakayoko.

Alors qu'un contre stéphanois s'annonçait, Bakayoko fait obstruction sans en avoir vraiment l'intention sur Clément. Deuxième carton jaune très litigieux pour Bakayoko, qui risque de changer le dernier quart d'heure. Monaco est à 10.

71': Carton rouge pour Bakayoko!

70': Coup-franc de Moutinho, près de la ligne médiane côté gauche, bien capté par Ruffier.

68': Le ballon rebondit à l'entrée de la surface monégasque suite à un mauvais renvoi de la défense. Lemoine et Sall se gênent pour frapper la balle.

A noter que Germain n'a pas serré la main de son entraineur Leonardo Jardim, visiblement déçu d'avoir été remplacé si tôt dans cette partie.

64': Premier changement également pour Saint-Etienne. Monnet-Paquet, à l'origine du but stéphanois, est remplacé par Max-Alain Gradel.

64': Premier changement de cette partie, côté monégasque. Germain, passé à côté de son match, est remplacé par Ocampos.

L'égalisation stéphanoise enflamme le chaudron malgré la pluie.

62': Belle transversale de Clément pour Tabanou côté gauche, qui centre vers Ricky mais Subasic intervient.

A noter le très bon arbitrage de monsieur Lannoy et de son assistant, l'action étant très litigieuse, et la priorité à l'attaque étant respectée.

Monnet-Paquet lance en profondeur Hamouma à la l'extrême limite du hors-jeu. Celui-ci pense qu'il est hors-jeu dans un premier temps et repart finalement, et donne son ballon à Van Wolfswinkel, lui aussi à la limite du hors-jeu. 1-1 entre Saint-Etienne et Monaco!

59': EGALISATION STEPHANOISE!!!!

Les stéphanois n'y arrivent pas, et continuent de buter sur un mur rouge et blanc très solidaire.

56': Arrêt important de Ruffier! Kurzawa a parfaitement surgi sur son côté gauche pour récupérer le ballon. L'espoir français donne le ballon à Traoré qui décale Dirar à droite en profondeur, qui frappe. Bien arrêté par Ruffier.

54': Les monégasques semblent toujours aussi sereins dans cette partie et ont la maitrise au milieu de terrain. Leurs attaques sont plus tranchantes et inquiètent à chaque fois les verts.

51': Grosse occasion pour Monaco! Coup-franc bien tiré par Moutinho devant le but de Ruffier. Personne ne touche le ballon, hormis Traoré qui, malheureusement pour Monaco, sauve les verts du 2ème but!

50': Débordement côté gauche de Kurzawa, Diomandé est pris de vitesse et accroche son maillot. Coup-Franc pour Moutinho.

49': Les monégasques souffrent en ce début de seconde mi-temps, mais restent solide.

48': Bon débordement de Hamouma dans la surface côté droit, mais son centre en retrait prend à revers tous ses coéquipiers.

47': Nouveau centre stéphanois de Tabanou, bien repoussé par Toulalan.

46': Toulalan est à terre, suite à un contact avec Diomandé. Le capitaine se relève, sans trop de problème.

45': C'est reparti dans cette deuxième mi-temps! Les monégasques recollent aux stéphanois au classement pour le moment, réaction attendue de la part des verts.

C'est la mi-temps! 1ère acte parfaitement maitrisé par les monégasques. Solides défensivement, les rouges et blancs ont concrétisé l'une de leur seule occasion dans ce match. Saint-Etienne est encore une fois à la peine offensivement et a du mal à se procurer des occasions et amener le danger dans la surface adverse.

45': Les stéphanois pressent en cette fin de période! Corner obtenu par Hamouma. Cafouillage dans la surface, le ballon arrive sur Monnet-Paquet qui n'arrive pas à se retourner.

44': Coup-franc de Lemoine, réceptionné dans la surface par Carvalho, impérial dans le jeu aérien.

43': Faute de Carvalho sur Hamouma dans l'axe près du rond central, alors que l'attaquant avait réussi à se retourner et prendre à défaut le portugais.

La mi-temps approche à grands pas et les stéphanois peinent toujours autant à approcher le but de Subasic.

41': Alors que le corner ne donne rien une nouvelle fois, une explication très musclée entre Raggi et Sall a lieu dans la surface. Les deux hommes sont sanctionnés d'un carton jaune. Raggi est furieux, estimant qu'il n'a rien à se reprocher.

40': Théophile Catherine obtient le second corner stéphanois côté droit.

Les monégasques ne se pressent pas et gardent le ballon précieusement.

36': Mauvaise relance de Bagayoko, Hamouma récupère le ballon côté droit et accélère. Son centre ne donne rien.

34': Très bon centre de Moutinho pour Germain qui vient couper la trajectoire entre les 2 défenseurs stéphanois. La tête passse juste à côté du montant gauche de Ruffier, tout heureux de voir le ballon passer à côté.

33': Nouvelle faute monégasque, sur Hamouma cette fois. Bagayoko stoppe l'attaque stéphanoise, ce qui lui vaut le second carton jaune du match.

Déjà 10 fautes côté monégasque au bout d'une demi-heure.

31': Gros pressing monégasque sur Diomandé! L'ivoirien a failli perdre el ballon et amener un contre dangereux pour l'ASM. Heureusement il réussi à s'en extirper.

29': Belle ouverture en profondeur de Diomandé un peu longue pour Théophile Catherine qui centre au premier poteau. Ricky et Hamouma se gênent. Le ballon sort en six mètres.

27': Tacle de Tabanou sur Dirar. Le marocain n'est pas touché et en rajoute. L'arbitre sanctionne Tabanou d'un jaune pour la dangerosité du tacle.

26': Premier corner pour les verts, qui ne donne rien.

25':Coup-Franc côté gauche de Tabanou dévié par Carvalho au deuxième poteau, Kurzawa dégage bien son camp.

Malgré sa grande taille, le géant ivoirien de l'attaque monégasque semble avoir des difficultés dans le jeu aérien. Nouveau duel perdu avec Bayal Sall.

23': Coup-franc de Pogba, qui passe sur la gauche de Subasic. Pas de soucis pour le portier monégasque.

22': Belle percée d'Hamouma dans l'axe, stoppé irrégulièrement par Carvalho. Le portugais reçoit un premier rappel à l'ordre de la part de M. Lannoy.

Les 20 premières minutes sont en faveur de l'AS Monaco, qui, en plus d'avoir ouvert le score, a l'avantage dans la possession du ballon avec près de 60%.

19': Magnifique ouverture de Lemoine pour Hamouma dans la profondeur. L'attaquant stéphanois remporte son duel avec Subasic mais est sifflé hors-jeu. Injustement.

17': Super débordement de Dirar qui s'infiltre dans la surface. Le marocain centre en retrait pour Moutinho qui rate sa frappe. Le ballon arrive à l'entrée de la surface, et c'est Toulalan qui reprend ce ballon en première intention. La frappe de l'ancien international trouve sur sa route le géant ivoirien Traoré, ce qui trompe Ruffier.

17': But pour Monaco!

16': Belle ouverture de Sall pour Ricky en profondeur qui contrôle bien son ballon.Après avoir attendu du soutien, il donne son ballon à Lemoine qui centre au deuxième poteau pour Hamouma qui frappe en première intention! L'attaquant est signalé hors-jeu, avec au passage une belle parade de Subasic.

11': Après un bon décalage, Kurzawa centre en première intention. Cela ne donne rien.

9': Premier corner monégasque tiré par Moutinho, qui ne donne rien, bien capté par Ruffier

7': Premier semblant d'occasion pour les verts! Lancé en profondeur par Diomandé, Monnet-Paquet rate son contrôle, ce qui permet à Carvalho et Raggi de revenir sur lui et d'intervenir.

6': Gros pressing monégasque qui oblige Pogba à mettre en touche.

5': Bonne couverture de Pogba qui gagne son duel face à Traoré.

Le 4-2-3-1 stéphanois pressenti avant le match se transforme en 4-1-4-1, avec Clément pour sentinelle et Lemoine / Diomandé évoluant plus haut.

0': Et c'est parti! Le coup d'envoi est donné par les monégasques pour l'avant dernier match de cette 13 ème journée.

Les 22 acteurs entrent sur le terrain dans un Chaudron chaud bouillant!

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vavel.com pour suivre en direct commenté et gratuitement la rencontre entre Saint-Etienne (6ème, 21 pts) et Monaco (8ème, 18 pts) pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1.

Les verts, qui n'ont plus perdu depuis plus d'un mois toutes compétitions confondues (défaite 0-1 face à Toulouse) sont un peu plus à la peine en championnat. Ils restent sur 2 défaites, 2 victoires et un nul (1-1) face à Lille le week-end dernier. Le match nul jeudi face à l'Inter a redonné du baume au coeur aux joueurs et permet à l'ASSE d'être toujours en course à la qualification pour le prochain tour en Ligue Europa.

Côté monégasques, cela faisait 6 matchs toutes compétitions confondues que les rouges et blancs n'avaient plus perdu avant la défaite de mardi en Ligue des Champions dans les dernières minutes face à Benfica. Un résultat difficile à encaisser pour les joueurs de la principauté, qui se doivent de gagner en terre stéphanoise pour continuer sa bonne remontée au classement entrevue ces dernières semaines ( 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur les 5 derniers matchs).

Malgré une 6ème place plutôt flatteuse, les verts sont pourtant en recherche de confiance, principalement dans son secteur offensif. Les stéphanois n'ont plus marqué plus d'une fois dans un match depuis 17 rencontres, c'était déjà à domicile, face à Reims (victoire 3-1). C'est actuellement la 4ème plus mauvaise attaque de Ligue 1.

L'As Monaco, qui se cherche également offensivement, devra faire sans Berbatov, absent de longue date, mais surtout sans Ferreira Carrasco, un des joueurs les plus en vue dans le secteur offensif ces dernières semaines.

Le groupe Stéphanois: Ruffier, J.Moulin – Baysse, Brison, Perrin, F.Pogba, Bayal, Tabanou, Théophile-Catherine – Diomandé, Lemoine, Clément – Erding, Gradel, Hamouma, Mollo, Monnet-Paquet, Van Wolfswinkel Les Absents: Clerc, Saint-Maximin, Corgnet, Cohade.

Le groupe monégasque: Subasic, Stekelenburg, Sy - Fabinho, Raggi, Carvalho, Abdennour, Wallace, Kurzawa, Echiejile - Toulalan, Moutinho, Kondogbia, Bakayoko - Dirar, Ocampos, Silva - L.Traoré, Germain, Martial Les absents: Berbatov, Carrasco, Borja Lopez

Retour rapide sur l'historique des confrontations passées. A Geoffroy Guichard, les verts mènent la danse avec 26 victoires contre 12 seulement pour Monaco et 8 matchs nuls. Sur les 10 derniers ASSE - ASM, c'est également les stéphanois qui sont en tête (6 victoires, 2 défaites, 2 nuls). La saison précédente, c'est Saint-Etienne qui s'était imposé 2-0, grâce à des buts de Lemoine et Hamouma.

Les verts, 6ème de ligue 1, n'occupent que la 11ème place à domicile. Ce qui était une force pour eux la saison passée (4ème) ne l'est plus vraiment cette saison, avec seulement 6 buts marqués cette saison contre 12 l'an passé à la même époque.

Les monégasques voyagent très bien cette saison. 4ème à l'extérieur, les "munegus" n'ont pas le mal du pays. L'an dernier, la formation monégasque a fini 2ème à l'extérieur, prouvant que c'est une habitude pour elle de bien évoluer hors de ses bases.

Côté ASSE, quelques petits changements effectués par Christophe Galtier. L'équipe devrait fonctionner en 4-2-3-1, qui pourrait se transformer en 4-3-3. Théophile Catherine prend la place de François Clerc, blessé. Diomandé remplace Cohade, également blessé. L'ivoirien va tenter de jouer sa carte dans un milieu de terrain décimé par les blessures. Blessé de dernière minute, Loïc Perrin doit déclarer forfait. Florentin Pogba le remplace. Le néo-international pourrait rater le prochain rassemblement des bleus.

Saint-Etienne: Ruffier - Théophile Catherine, Sall, Pogba, Tabanou - Diomande, Clément - Hamouma, Lemoine, Monnet - Paquet, Van Wolfswinkel

Côté ASM, quelques surprises également. La défense ne bouge pas, le duo Raggi - Carvalho, solide depuis le début de saison, est renouvelé encore une fois. Au milieu de terrain, le jeune Bagayoko est titularisé pour la 5ème fois cette saison, au détriment de Kondogbia. Autre choix surprenant, la titularisation de Valère Germain côté gauche à la place de Lucas Ocampos. Traoré est renouvelé pour la 2ème fois consécutive à la tête de l'attaque.

Monaco: Subasic - Fabinho, Raggi, Carvalho, Kurzawa - Toulalan, Bagayoko - Dirar, Moutinho, Germain - Traoré

L'arbitre de cette rencontre sera Stéphane Lannoy, qui a déjà officié à 6 reprises depuis le début de saison en Ligue 1.