Découverte : Raphael Guerreiro, espoir du FC Lorient

Agé de 20 ans, Raphael Guerreiro est une des pépites montantes du championnat de Ligue 1. Originaire du Blanc-Mesnil, ce franco-portugais d'1M70 a tout pour plaire. Capable de jouer sur tout le côté gauche (aussi bien défenseur gauche que milieu gauche), il épate de part son talent et sa polyvalence.

Une progression étape par étape

Raphael Guerreiro débute sa formation du côté de l'INF Clairefontaine en 2005. En 2008, il est repéré par le Stade Malherbe de Caen qui lui propose d'intégrer son centre de formation. Après une longue blessure qui le tient éloigné des terrains pendant 8 mois, il débute enfin chez les jeunes Caennais et est vite surclassé par ses entraineurs. En 2010, à l'âge de 16 ans, il intégre la réserve des rouge et bleu. En 2011, il signe son premier contrat pro avec Caen, et dispute 57 matchs avec la réserve jusqu'en 2012. Le 27 Juillet 2012, il dispute son premier match professionnel avec le Stade Malherbe de Caen, alors en Ligue 2, face au GFC Ajaccio. Petit à petit, il enchaine les apparitions et devient vite un titulaire au poste d'arrière gauche. Le 8 Février 2013, il marque son premier but face au CS Sedan-Ardennes. En fin de championnat, du à son excellente saison sur un plan individuel et collectif avec Caen, il est élu meilleur latéral gauche aux trophées UNFP, à seulement 19 ans ! Dans le viseur de gros clubs du championnat de Ligue 1, il est convaincu par Christian Gourcuff et décide de signer au FC Lorient, qui l'engage pour 4 ans, contre un montant estimé à 3 Millions d'€uros.

Guerreiro opte pour le Portugal

Possédant la double nationalité Française et Portugaise, il est présélectionné en Novembre 2012 par les Equipes espoirs du Portugal et de la France, mais décline les 2 convocations. En Janvier 2013, il décide de représenter le Portugal et est convoqué à 8 reprises avec les internationaux espoirs. Le 7 Novembre 2014, le sélectionneur des A Fernando Santos le convoque pour un match de qualifications à l'Euro 2016.

Points Forts :

Rapide Agile Endurant Très bon tacleur Excellente conduite de balle

A seulement 20 ans, Raphael Guerreiro fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Joueur essentiel de l'effectif Lorientais, il garde la tête sur les épaules malgré l'interêt de beaucoup de clubs (FC Porto ...). Une chose est sûre, le tout nouveau international portugais n'a pas fini de faire parler de lui ! A suivre !