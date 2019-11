EN DIRECT/LIVE Ligue des Champions : Bayer Leverkusen - AS Monaco

90+3' Victoire de l'AS Monaco 1-0 grâce à un but d'Ocampos (72') dans un match assez stérile, dominé par le Bayer Leverkusen sans réellement avoir inquiété des monégasques attentifs. Monaco repasse deuxième de son groupe, devant le Zénith Saint-Pétersbourg qui a arraché la victoire au Benfica 1-0. Prochain match pour les hommes de Leonardo Jardim face au Zénith pour se départager et voir qui sera renversé en Europa League.

90' Sortie de Dimitar Berbatov sous l'ovation de son ancien public, entrée de Traore. 3 minutes de temps additionnel.

88' Petit cafouillage dans la surface de réparation monégasque, les asémistes ont eu chaud et auraient pu se faire rejoindre au score sur un malentendu.

82' Deuxième changement de Leonardo Jardim avec la sortie de Dirar et lentrée en jeu de Fabinho

79' Les monégasques ont fait le plus dur en ouvrant le score, ils vont maintenant devoir résister face aux actions du Bayer.

76' Double changement allemand: sortie de Bender et entrée de Rofles qui récupère le brassard de capitaine d'une part, et Bellarabi est remplacé par Brandt d'autre part. Plus de changements possible pour Roger Schmidt.

75' Bel arrêt de Subasic suite à une occasion de Dmrić.

À noter le très beau travail de Dimitar Berbatov qui élimine 4 allemands avant de donner le ballon à Dirar.

71' BUT POUR MONACO ! Ocampos, tout juste entré, réceptionne un centre de Dirar et permet aux siens de tenir tête à Leverkusen.

70' Ferreira-Carrasco cède sa place à Ocampos côté monégasque.

68' D'un petit angle, Bellarabi tente sa chance. Sa frappe frôle le poteau.

66' Berbatov est en colère envers ses coéquipiers qui paraissent arrêter le jeu à chacune de leur occasion.

60' A l'heure de jeu, le Bayer Leverkusen se montre toujours dominateur en imposant parfaitement son jeu tandis que les monégasques paraissent perdus, malgré une défense bien présente.

59' Premier changement côté Leverkusen avec la sortie de Son remplacé par Drmić.

57' Premier corner monégasque de la partie.

56' 400 supporters monégasques ont fait le déplacement à la BayArena.

54' Les frappes allemandes ne sont pas dangereuses même si Subasic veille de son côté en n'hésitant pas à s'interposer.

Plus tôt dans la journée, les U19 monégasques se sont inclinés sur un score de 4-0 face aux jeunes du Bayer Leverkusen lors de la Youth League. Ils terminent donc dernier de leur classement.

49' Les asémistes jouent beaucoup trop bas depuis le début de la rencontre, ils ont du mal à se dégager et subissent le jeu adverse.

45' C'est reparti entre les 2 formations. Aucun changement à signaler.

Mi temps entre le Bayer Leverkusen et l'AS Monaco sur le score de 0-0. Le Bayer se montre plus dominateur même si leurs occasions se font rares. Les monégasques devront se montrer plus convaincants, d'autant plus qu'à présent ils ne sont plus que 3ème de leur groupe.

45+1 Ferreira-Carrasco se fait souvent prendre par 3 allemands pour éviter le danger.

45' 2 minutes de temps additionnel dans cette première période.

42' Carton jaune pour Ricardo Carvalho suite à une main. Il sera donc suspendu pour le dernier match de Ligue des Champions.

37' Ferreira-Carrasco livre un bon début de partie. Il percute beaucoup et tente d'entrer dans la surface de réparation adverse tandis qu'il est accroché. L'arbitre de la rencontre ne bronche pas.

32' Fereirra-Carrasco parfaitement lancé, il est finalement stoppé suite à une faute sur Donati.

28' 8 frappes pour le Bayer donc 3 cadrés, aucun tir côté monégasque.

26' Trop impliqué, Spahic écope du premier carton jaune de la partie.

26' Quelle frappe de Bender ! La transversale sauve Subasic.

24' L'AS Monaco ne parvient pas à trouver le juste milieu, ça défend beaucoup mais ça a du mal à attaquer. Jardim s'impatiente sur son banc de touche.

21' Coup franc du Bayer tiré directement, Subasic ne panique pas et attrape le cuir entrr ses gants.

17' Les monégasques sont très présents défensivement dans leur surface malgré les tentatives et les percussions allemandes.

13' Ferreira-Carrasco fait son retour sur la pelouse. Les hommes de Leonardo Jardim mettent un peu plus d'intensité dans leurs mouvements.

11' Belle récupération d'Abdennour qui amène une contre attaque monégasque. L'action se termine par un mauvais tacle sur Carrasco. L'attaquant asémiste est à terre.

10' Faute signalée au niveau du poteau de corner en faveur des allemands et coup franc bien tiré, Toulalan dégage le danger.

8' Attention aux relances monégasques, les allemands sont à l'affût du moindre ballon.

6' Un très bon pressing a été mis en place par Roger Schmidt au milieu du terrain.

2' Première frappe pour Calhanoglu après un beau mouvement collectif, Subasic se couche bien.

Monaco joue en blanc tandis que les allemands sont en rouge.

Coup d'envoi donné entre le Bayer Leverkusen et l'AS Monaco pour le compte de la 5eme journée de Ligue des Champions !

A noter que le Zénith s'est finalement imposé 1-0 face à Benfica, les portugais sont donc automatiquement éliminés, ce qui permet par ailleurs aux allemands de se qualifier d'ores et déjà pour les huitièmes. La deuxième place se jouera donc entre Monaco et le Zénith.

11 de départ de l'AS Monaco: Subasic ; Abdennour, Carvalho, Echiejile, Raggi ; Bakayoko, Moutinho, Toulalan ; Ferreira-Carrasco, Berbatov, Dirar.

11 de départ du Bayer Leverkusen: Leno ; Donati, Spahic, Wendell, Toprak ; Calhanoglu, Bender; Castro, Bellarabi, Son ; Kiessling.

Le Zénith Saint-Pétersbourg vient d'ouvrir le score face au Benfica à 10 minutes de la fin. À suivre les compositions du Bayer et de Monaco.

Monaco va devoir s'imposer s'ils veulent encore espérer finir premier du groupe C, mais il faudra qu'en parallèle il y ait une mauvaise opération du Zénith et de Benfica. Car malgré leur victoire de la première journée de LDC, l'avantage est aux hommes de Roger Schmidt, qui non seulement jouent à domicile mais qui restent sur 3 victoires lors des 3 derniers matchs de cette compétition.

Leonardo Jardim a ajouté à cela que connaître le résultat de l'autre rencontre (Benfica-Zénith Saint-Pétersbourg) pourrait leur être bénéfique, mais il ne faut pas oublier de venir concentrer et de le rester tout au long de la partie, quelqu'en soit le résultat.

Dimitar Berbatov a pour sa part évolué 5 ans à Leverkusen (2001-2006). Il s'est exprimé devant à la presse en faisant part de sa joie de voir l'équipe allemande parcourir un si beau chemin en championnat. Mais maintenant qu'il est sur le rocher, il va tout donner avec Monaco, en commençant par remporter ce match.

Côté Bayer Leverkusen, il faudra être prudent avec Émir Spahic, plus connu par son football agressif. Rappelons que le défenseur bosnien a été exclu lors du 8eme de finale de Ligue des Champions face au PSG la saison dernière. Une belle partie est à prévoir face aux attaquants monégasques.

Monaco se déplace à Leverkusen avec son groupe au complet, seul Layvin Kurzawa manque à l'appel, blessé et indisponible pour 5 semaines. Attention aux menaces de suspension suite à 2 cartons jaunes reçus lors des 4 premières journées pour: Carvalho, Toulalan et Feirrera-Carrasco. Les Asémistes joueront leur prochain et dernier match face à Benfica le 9 décembre au stade Louis II.

Dans le groupe C, c'est le Bayer qui est leader (9 points) avec 3 victoires et une seule défaites. L'AS Monaco est quant à elle deuxième avec 5 points. Le Zenith Saint-Pétersbourg (3ème, 4 points) et le Benfica (4ème, 4 points) jouent l'autre rencontre à 18 heures. Score à suivre.

En Bundesliga, même nombre de points pour les allemands, même nombre de matchs nuls et même nombre de victoires (5) pour 2 petites défaites. Cependant ils restent sur une victoire 3-1 à l'extérieur face à Hanovre ce qui leur donne l'occasion de se classer 4ème du classement.

Au niveau du championnat de ligue 1, les hommes de Leonardo Jardim restent sur un match nul 2-2 face au Stade Malherbe de Caen, lors duquel ce même Moutinho a égalisé pour les siens à la 75eme minutes, ce qui permet d'accrocher le point du nul, le 5eme de la saison. Les rouges et blancs sont actuellement 8eme du classement avec 20 points.

L'un des matchs de la première journée de Ligue des Champions du groupe C avait opposé les 2 équipes au stade Louis II, les monégasques s'étaient alors imposés 1-0 grâce à un but de Moutinho (16 septembre 2014).

Bonsoir à tous ! Bienvenue sur Vavel France pour suivre en intégralité le match Bayer Leverkusen VS AS Monaco en direct comptant pour la 5eme journée du groupe C la Ligue des Champions de l'UEFA 2014-2015. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 20h45 à la BayArena.