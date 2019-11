Les Girondins sont toujours là !

Les Girondins de Willy Sagnol rencontraient le LOSC de René Girard, purgeant son deuxième match de suspension sur quatre. Les Girondins, défaits à Marseille dimanche dernier (3-1) se devaient de réagir contre Lille, plus mauvaise équipe du championnat du moment avec seulement 1 point pris en 5 match ainsi que la plus inefficace à l'extérieur (quatre matchs à l'extérieur sans marquer le moindre but).

Les compositions d'équipe :

Les Girondins de Bordeaux :

Lille OSC :

Décryptons le match.

Après le coup d'envoi fictif donné par Pedro Miguel Pauleta, une légende vivante à Bordeaux, le match est lancé par les lillois. Bordeaux se procure très vite une occasion par l'intermédiaire de Thomas Touré. Le numéro 13 bordelais, suite à une course de 40 mètres dans le camp lillois enroule sa frappe qui heurte le poteau d'Enyeama malheureusement pour lui. Diego Rolan suit bien derrière et marque dans le but vide, mais celui ci est légitimement annulé, entaché par une position de hors-jeu.

Les lillois qui ne se sont pas imposés depuis 7 ans en gironde, sont disciplinés et gênent les attaques bordelaises. La mi-temps arrive après deux occasions pour Lille coup sur coup. Ni la tête décroisée d'Adama Soumaoro (36ème), ni la frappe de Nolan Roux sur un bon service de Marvin Martin, repoussée par Cédric Carrasso, ne trouvent le chemin des filets. A la pause, le score est nul et vierge, 0-0.

La deuxième mi-temps, engagée par les bordelais, débute sur un rythme très élevé. Bordeaux étouffe complètement la défense lilloise et pousse énormément pour marquer ce premier but, mais pêche dans le dernier geste à l'image de la tête de Sané (48ème) ou de la frappe de Traoré (49ème). Le poteau d'Enyeama est de nouveau trouvé par un corner tiré directement par Jaroslav Plasil (51ème) mais la défense lilloise se dégage facilement.

Lille finit par céder suite à un beau centre de Maurice-Belay dans le dos de la défense. Celui-ci est repris par l'inévitable Cheick Diabaté qui vient inscrire son 6ème but de la saison. Bordeaux mène 1-0. Lille restera sans solution face à une défense composée de Pallois et de Sané très concentrée.

Bordeaux, en gérant tranquillement la fin du match et en s'imposant 1-0 face à une pâle équipe lilloise remonte à la troisième place à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais (27) qui joue ce soir face à l'AS Saint-Etienne. Ce match nous montre qu'il faudra bel et bien compter sur Bordeaux en fin de saison pour une place en Europa League, et pourquoi pas si la chance et de leur côté, d'accrocher les barrages en Ligue des Champions.

A noter le retour sur le rectangle vert d'Henri Saivet, de retour de blessure depuis début août. Celui ci a remplacé Nicolas Maurice-Belay à la 74ème minute.