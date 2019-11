CAEN - MHSC : Un nul plutôt positif.

Samedi soir, le MHSC se déplaçait à Caen pour le compte de la 15ejournée de ligue 1. Le première période est de bonne facture. Un match intéressant entre deux équipes qui ne ferment pas le jeu. C’est le MHSC qui débute le mieux le match mais Caen réagit bien, les deux formations se rendent coup pour coup et il faut des gardiens inspirés pour ne pas voir l’ouverture du score intervenir. Finalement, c’est sur un coup de pied arrêté que les pailladins vont prendre l’avantage avec une superbe tête de Vitorino (Hilton) suite à un corner à la 15e minute de jeu. Les locaux tentent de régir mais Laurent (Pionnier) retarde l’échéance. On sent cependant que Caen n’est pas loin de l’égalisation et c’est logiquement qu’ils vont y parvenir par Duhamel avec une première magnifiquement arrêtée par le portier pailladin mais il n’a plus ensuite qu’à pousser le ballon au fond des filets pour porter le score à un partout. C’est donc sur ce score logique que les deux équipes rejoignent les vestiaires.

Au retour des vestiaires, le rythme du match est toujours intense allant d’un but à l’autre. C’est Caen qui va se procurer la première action dangereuse de cette deuxième mi-temps grâce à Feret qui ne rencontre pas d’opposition et peut aller jusqu’à la surface de réparation. Il sert Duhamel qui voit sa frappe passer à côté. Les pailladins sont moins présents et ce sont bien les locaux qui se procurent les meilleures occasions. Tenir le match nul serait alors un bon résultat. Toutefois, le MHSC a aussi l’occasion de doubler la mise par l’intermédiaire de Kevin (Bérigaud) mais Vercoutre se détend bien pour repousser la reprise du pailladin. La rencontre est encore ouverte et tout peut arriver. Koita, l’ancien de la maison, a l’occasion de donner l’avantage à son équipe à dix minutes de la fin mais son tir est dévié et passe juste à côté de la cage de Laurent (Pionnier). Sur le corner qui suit, il faut un sauvetage sur la ligne pour préserver le match nul. Il reste quelques minutes à tenir pour obtenir le point du match nul. Le coup de sifflet final retenti et c’est un bon point pour les hommes de Rolland (Courbis) même si en ouvrant le score on pouvait espérer mieux.

L’essentiel : C’est plutôt un point positif que les pailladins ramènent de ce déplacement. La première période était plus intéressante et de meilleure facture que la seconde mais le match a été de bon niveau dans l’ensemble. Si on peut nourrir des regrets avec l’ouverture du score de Vitorino (Hilton), on sera toutefois satisfait de ce point du match nul surtout que Caen aurait pu l’emporter en fin de match. Les pailladins n’ont pas craqués et auraient aussi pu doubler la mise à première période. Un match finalement équilibré, de bon niveau qui aboutit à un nul logique.

Le MHSC stagne à la 9e place avec 21 points. Une place qui correspond à l’objectif fixé. Il faudra toutefois réaliser une bonne série pour pouvoir espérer mieux.

Prochain match : Montpellier HSC – Saint-Etienne, le 3 Décembre à 19h00.

