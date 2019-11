Le Standard se rassure un peu au Stade du Pays de Charleroi (0-1)

En l'attente d'un réaction

Alors que du côté des zèbres tout est rose avec 6 matches sans défaite, le Standard est enfoncé dans une spirale négative. "Fini le club med" clame le vice-président Bruno Venanzi en conférence de presse. En effet, plusieurs mesures disciplinaires ont été prises afin de remotiver les joueurs et leur faire prendre conscience de l'importance de se donner à 100% sur le terrain. Ainsi, ils ont doublé le nombre d'entrainements et les places sur le terrain seront attribuées aux plus méritants. Il n'en fallait pas plus pour voir la mentalité de certains joueurs changer du tout au tout ! Alors qu'il était critiqué depuis des semaines pour sa nonchalance et son manque d'envie, Geoffrey Mujangi Bia semblait remonté à bloc et avoir à coeur de prouver qu'il méritait sa place dans un club du standing du Standard de Liège. Il a multiplié les courses avec ou sans ballon, délivré un assist et été à la base d'un bon nombre d'occasions. La réaction tant attendue est arrivée, mais le Standard n'est pas encore sorti de la crise. Il va falloir confirmer !

Une bataille au milieu

Tout au long du match, c'est une véritable lutte qui a eu lieu dans l'entrejeu, avec dès les premières minutes beaucoup d'engagement de part et d'autre. La tension est palpable dans le premier quart d'heure puis baisse d'un cran, contrairement aux duels qui resteront musclés de la première à la dernière minute. Ivan Vukomanovic a fait le choix de l'expérience en alignant Enoh, Faty et Trebel dans l'axe. Grâce à cela, le Standard domine mais sans être extrêmement dangereux, mis à part quelques occasions repoussées par Penneteau. Bia, dans tous les bons coups, accélère sur le flanc gauche et glisse la balle au second poteau. C'est là que surgit le buteur Igor De Camargo à qui il n'en fallait pas plus pour propulser la balle au fond des filets, mettant son équipe en bonne position juste avant la mi-temps, et inscrivant par la même occasion son 7e but de la saison !

Une décision discutable de M. Verbist

Alors que Charleroi pousse pour revenir à la marque et que le Standard peine à se dégager, Damien Dussaut (le jeune français arrivé cet été et donc c'étaient les premières minutes en championnat) contrôle le ballon du bras. Il n'en faut pas plus pour que tout le camp carolo bondisse, croyant au pénalty. Il n'en fut rien, Monsieur Verbist qualifiant le geste d'involontaire au grand dam des supporters locaux.

Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match malgré une frappe sur la barre transversale de Thuram et quelques occasions repoussées brillamment par le gardien français.

C'est terminé au Stade du Pays de Charleroi ! Les Zèbres déchantent un peu après leur bonne série tandis que les Rouches se rassurent quelque peu avant leur programme difficile des prochaines journées.

20:07 : Les Rouches obtiennent un coup de coin et ils tentent de gagner un maximum de temps. Contre attaque pour Charleroi bien repoussée par Arslanagic. Le Standard repart, Enoh tente sa chance aux 16 mètres mais c'est trop enlevé !

20:07 : Le Standard tente de conserver le ballon alors qu'il reste 2 minutes et 30 secondes de jeu.

20:05 : 5 minutes de temps additionnel, Thuram est debout, corner pour le Sporting. C'est repoussé au 1er poteau par Van Damme. Contre pour le Standard mais Louis est pris de vitesse par François.

20:03 : Grosse occasion pour Charleroi ! Thuram saute pour prendre le ballon et est percuté par Arslanagic puis par Fauré. Il relache mais Ciman est là pour redégager. Le gardien français reste au sol en se tenant les côtes.

20:02 : Dernier changement côté carolo, et coup franc pour Kebano juste à gauche de la surface de réparation. Son centre est repoussé

20:01 : Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Kebano part dans le dos de la défense, Dussaut tacle le ballon sèchement mais M. Verbist siffle faute et lui donne le carton jaune !

19:59 : Bia est remplacé par le jeune Tortol Lumanza. Sur l'action qui suit, Charleroi frappe la barre transversale sur un tir de Galvez Lopez après que la défense liégeoise ait repoussé un coup franc de Kebano

19:57 : Grosse occasion pour Charleroi ! Fauré part dans le dos d'Arslanagic et file seul face à Thuram, mais le gardien sort le tir de son compatriote !

19:56 : Galvez Lopez, sur le flanc droit, rentre dans le jeu et tente un centre-tir, mais ça passe largement au-dessus.

19:55 : Bia rentre dans le jeu, glisse à Trebel, mais c'est récupéré. Le contre va très vite avec Kebano pour Fauré qui est seul face à Thuram dont la sortie est parfaite. Ca repart directement dans l'autre sens mais Marcq contre Louis dans le grand rectangle.

19:53 : Coup franc bien placé pour Charleroi, à 22 mètres du but de Thuram, légèrement décalé sur la gauche. Kebano le botte, mais ça passe beaucoup trop haut

19:53 : Ono semble totalement épuisé, lui qui a multiplié les accélérations depuis 78 minutes, il va être remplacé par Andrade.

19:50 : Coup de coin pour Kebano alors que les supporters carolos se réveillent, Thuram sort le ballon et le Standard ne parvient pas à se dégager. Tainmont centre sur la main de Ciman à gauche du rectangle, mais l'arbitre ne siffle pas. Nouveau corner, Geraerts place sa tête hors du cadre.

19:49 : Il reste un quart d'heure, et Ono tente une frappe suite à une passe de Louis, mais ça passe largement à côté.

19:47 : Sur le coup franc, Kebano frappe lourdement, mais Thuram se détend bien et repousse en coup de coin. Dussaut touche le ballon du bras mais M. Verbist estime que c'est involontaire ! Cette décision sera sans doute très discutée après le match ! Le contrôle du bras est quand même flagrant !!!

19:46 : On n'entend plus que les supporters standardmen ! Changement côté carolo, avec Gálvez-López qui monte pour Dieumerci Ndongala

19:45 : M. Verbist revient à une faute de Faty, qui prend le carton jaune. C'est le 3e liégeois averti !

19:43 : Il reste 20 minutes et le Standard reprend le match en mains, Bia toujours dans les bons coups dans ce match, lui qui a enchainé les contre-performances ces dernières semaines ! Il passe 3 hommes mais ne peut frapper au but.

19h43 : Changement côté liégeois : Jeff Louis monte pour De Camargo, qui sort sous les chants de ses supporters

19:40 : Bia accélère sur la gauche mais son centre est repoussé. Trebel récupère, glisse à Ono dont la frappe est contrée. Le japonais récupère la balle et Faty frappe juste à côté.

19:38 : Marcq envoie un long ballon côté gauche, le Standard ne parvient pas à se dégager et François tente une frappe. Celle-ci est également contrée et Fauré s'écroule dans le rectangle en se tenant la cheville. Le jeu est une nouvelle fois interrompu alors que M. Verbist avait dû demander aux supporters carolos de cesser de lancer des projectiles sur Yoann Thuram

19:33 : Grosse occasion pour Charleroi ! Sur un centre de Kitambala, Fauré manque complètement sa frappe !

19:32 : Enorme occasion pour le Standard ! Bia s'infiltre sur le flanc gauche et obtient le coup franc. Il centre et c'est repoussé. Cela revient, De Camargo écarte sur Bia qui tire ! Penneteau était battu mais Martos sauve sur sa ligne !!!

19:30 : Grosse occasion pour le Sporting ! Tainmont est seul face à Thuram après une superbe aile de pigeon de Kebano mais il tergiverse, hésite et ne peut concrétiser cette énorme occasion

19:28 : Désolé un petit problème de connexion m'a empêché de commenter pendant 10 minutes. Fauré vient de réclamer un pénalty suite à un contact avec Faty mais M. Verbist n'a pas bronché !

19:18 : Les joueurs remontent sur la pelouse !

19:02 : C'est la mi-temps au Stade du Pays de Charleroi sur le score de 0-1. Le Standard est parvenu à concrétiser sa domination et à garder une bonne organisation défensive. A l'image de Bia dans tous les bons coups, les mesures prises par la direction et le staff liégeois semblent avoir fait leur effet

19:01 : Le Standard pousse pour doubler la marque, mais les carolos sont bien en place et misent sur la rapidité de ses ailiers. François centre mais les attaquants ne parviennent pas à reprendre

19:01 : Les esprits s'échauffent, et l'arbitre remet les choses au clair avec Ndongala

18:59 : Van Damme est une nouvelle fois en retard sur Ndongala et M. Verbist n'hésite pas à lui brandir le bristol jaune. Il est le deuxième standardman averti après Dino Arslanagic

18:59 : C'était le moment idéal pour les Rouches pour prendre les devants juste avant la mi-temps!

18:57 : BUT POUR LE STANDARD ! Igor De Camargo ! 0-1 ! Bia déborde sur le flanc droit et glisse le ballon au second poteau pour Igor De Camargo qui inscrit là son 7e but de la saison

18:56 : Coup franc tiré par Bia. Le ballon était très mal botté et Penneteau peut se dégager

18:55 : Faute de main de Nganga. Le Standard fait tourner et lance vers Ono qui file vers Penneteau. Il est arrêté fautivement par Damien Marcq qui est averti. Premier carton côté carolo !

18:53 : Nouvelle faute d'Arslanagic qui n'est pas passé loin de prendre un second carton ! Coup franc pour Kebano côté gauche, contré par Van Damme et dégagé par ses coéquipiers

18:52 : Il reste 10 minutes dans cette première période, le Standard pousse toujours mais ne parvient pas à mettre à contribution le gardien carolo

18:51 : Van Damme récupère, donne la balle à Bia côté gauche mais Ndongala parvient à contrer l'offensive

18:50 : Faty tente d'alerter Bia d'une grande passe transversale, mais l'ailier est à nouveau en position de hors jeu

18:49 : Bia accélère côté gauche, donne la balle à De Camargo qui protège bien et tente de lui rendre, mais c'est dégagé par la défense

18:48 : Nouveau contact, cette fois entre Tainmont et Dussaut. Coup franc pour Charleroi qui va mourir à côté du but liégeois

18:47 : Coup franc pour Charleroi côté gauche, long centre de Martos pour François qui tente une frappe lointaine du gauche, sans danger pour Yoann Thuram

18:46 : Bia rentre régulièrement dans le jeu afin de toucher beaucoup de ballons. Il écarte côté gauche pour Ono qui combine bien avec De Camargo, mais son tir n'est pas assez puissant pour inquiéter Penneteau

18:45 : Très mauvaise passe de Van Damme côté gauche, qui profite aux carolos

18:44 : Coup franc de Trebel complètement manqué ! Difficile de savoir s'il a voulu tirer ou centrer

18:44 : Le Standard conserve toujours le ballon mais a peu de solution pour porter le danger

18:42 : Après 25min de jeu, le tape rouge sur le côté des maillots liégeois se décolle déjà !

18:42 : Grosse occasion pour le Standard ! Bia accélère côté gauche, et frappe juste à côté après une course d'une cinquantaine de mètres

18:40 : Enoh tente de trouver Bia côté gauche mais l'ex-carolo est signalé en position de hors jeu.

18:40 : La plupart des échanges se passent dans l'entrejeu, où la lutte fait rage !

18:39 : Nouvel arrêt de jeu car Ndongala était placé devant la balle alors que le Standard devait tirer un coup franc. M. Verbist ne donne pas le carton jaune

18:38 : Tainmont trouve Fauré dans le dos d'Arlsanagic, mais il manque son contrôle face à Thuram.

18:37 : Faute de Bia sur Ndongala, coup franc pour Charleroi côté droit, légèrement dans le camp liégeois.

18:36 : On passe d'un camp à l'autre mais sans réussir à créer le danger. Le Standard a la possession mais Charleroi peut se montrer dangereux sur les contres !

18:36 : Comme mercredi, Enoh descend très bas pour relancer

18:34 : Fauré s'infiltre et s'écroule, mais l'arbitre ne bronche pas et le jeu se poursuit

18:33 : Il semblerait que la consigne soit d'écarter le jeu ! Les arrières latéraux montent beaucoup, la preuve sur un centre de Dussaut côté droit mais cela ne donne rien.

18:33 : Nouvelle faute de Fauré sur Enoh. Beaucoup de tension et de discussions !

18:32 : Grosse occasion pour Charleroi ! Kebano se joue d'Ono à gauche, Ndongala remet sur Fauré qui ne peut conclure ! Renvoi aux 6 mètres pour Thuram

18:31 : On passe le premier quart d'heure. Le Standard domine et s'est créé deux occasions. Il y a toujours autant d'engagement et Arslanagic en fait les frais en voyant M. Verbist lui brandir le carton jaune

18:30 : Sur un contre, mésentente entre Kebano et Tainmont, sans quoi ils filaient tous deux vers Thuram.

18:29 : Bia accélère dans l'axe, écarte sur la gauche pour De Camargo qui frappe sur Penneteau

18:28 : Grosse occasion pour Faty sur le corner ! Il est isolé au petit rectangle mais sa reprise passe largement au-dessus. Le Standard met la pression mais les Zèbres sont très rapides en contre !

18:27 : Coup franc pour le Standard côté gauche. C'est botté par Trebel, Kebano dégage sur Van Damme qui obtient un coup de coin.

18:26 : Peu de mouvement dans l'entrejeu au Standard. Pas facile pour les arrières de construire !

18:25 : Marinos tente de s'infiltrer sur le flanc gauche mais il est bien bloqué par Arslanagic qui obtient la rentrée en touche

18:24 : Trebel frappe pour la seconde fois à côté du cadre

18:23 : Kebano avec Ndongala sur le flanc droit, mais c'est récupéré par les standardmen qui obtiennent un coup franc à hauteur du rond central

18:22 : Grosse occasion pour Ono qui s'était joué de son opposant côté droit ! Coup de coin pour le Japonais, et Geraerts était à deux doigts de mettre un but contre son camp. Second coup de coin qui ne donne rien

18:21 : Il y a 9 joueurs français sur le terrain !

18:20 : Beaucoup de tension sur le terrain. Il faut dire que Houdret n'y avait pas été de main morte avec le japonais

18:20 : Il y a beaucoup d'engagement, Ono est au sol suite à un contact au sol avec Houdret

18:18 : Coup franc pour Kebano qui arrive chez Houdret. C'est récupéré par le Standard avec Bia et Ono

18:16 : C'est parti pour le derby wallon ! Le Standard en possession de balle et première rentrée en touche, largement dans le camp carolo

18:15 : Et on ajoute une minute de silence pour la reine Fabiola, décédée vendredi soir

18:13 : Des fumigènes enfument le stade, ce qui risque de retarder encore un peu plus le coup d'envoi !

18:12 : Le stade est assez bien fourni pour ce derby ! Les liégeois ont été contraints mettre du tape rouge le long de leurs maillots car M. Verbist estimait qu'ils n'étaient pas suffisamment différents de ceux des zèbres.

18:11 : Les joueurs sont dans le tunnel pour rentrer sur le terrain

18:09 : Le décalage du coup d'envoi serait dû à un problème de maillots !

18:01 : Les joueurs ne sont pas encore montés sur la pelouse. Léger retard du côté du Stade du Pays de Charleroi

17:46 : Début du match dans un quart d'heure ! Vukomanovic fait confiance à ses cadres mais intègre le jeune Français Damien Dussaut, dans le noyau A depuis jeudi seulement ! Par rapport aux matches précédents, Andrade, Milec et Louis se retrouvent sur le banc.

Les supporters liégeois du changement dans le chef des joueurs Rouches... et ils ne sont pas les seuls ! En effet, les dirigeants ont envoyé un signal fort en incorporant 7 joueurs dans le noyau A afin de renforcer la concurrence. Ivan Vukomanovic a été clair, seuls ceux qui mouillent le maillot seront sur le terrain ce dimanche.

C'est notamment Tony Watt qui en fait les frais au profit de jeunes comme Corentin Fiore ou encore Damien Dussaut qui auront à coeur de prouver leur valeur... s'il en ont la possibilité !

Après 4 défaites consécutives, les Liégeois se doivent de renverser la tendance afin d'entrer dans une nouvelle spirale positive et intégrer le top 6. Si aucune amélioration n'est constatée, cela risque de devenir très compliqué de se redresser avant la trève hivernale et le mercato tant attendu.

Forts de leurs 6 matches sans défaites (et d'un 10 sur 12 en championnat en ayant rencontré Anderlecht et le Club de Bruges), les Carolos attendent les Rouches de pied ferme afin de prendre leur revanche. Il est vrai que cela fait un moment que le Standard est la bête noire, avec notamment le 3-0 de la première journée. Et les supporters ont encore à l'esprit les 6-1 et 2-6 d'il y a deux ans.

La tension est encore montée d'un cran avec ce qu'on peut appeler "L'affaire Mazzu", le coach carolo ayant assuré qu'il ne serrerait la main qu'à Axel Lawarée. Mehdi Bayat a bien tenté de faire baisser la tension en invitant Roland Duchatelet à partager un repas avec Fabien Debecq, mais nul doute que sur le terrain comme en tribune, l'ambiance sera bouillante.

Des 7 joueurs ayant intégré le noyau A cette semaine, seuls 2 sont présents sur la feuille: Corentin Fiore et Damien Dussaut. Ce dernier débute le match en défense, avec Ciman, Arslanagic et Van Damme. Ce sont Milec et Andrade qui sont victimes des choix du coach.

Felice Mazzu ne devrait pas chambouler sa composition par rapport aux semaines précédentes. Dewaest, suspendu, devrait être remplacé par Damien Marcq en défense, et le coach carolo misera sans doute une fois de plus sur les qualités de vitesse de Kebano et Tainmont.

Qui de ces deux équipes parviendra à trouver la faille ? Vous le saurez en suivant notre live Charleroi - Standard Liege dès 18 heures sur Vavel France !