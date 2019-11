Reims - Guingamp en direct commenté: suivez le match en live

Merci d'avoir suivi cette rencontre en direct Live sur Vavel France. On se retrouve dès 21h pour le Live entre Marseille et Metz !

Au classement, Guingamp remonte au 16ème rang, et distance désormais la zone rouge de trois points. Caen, de son côté, tombe à la dixième place et manque l'occasion d'accrocher la neuvième place.

Au niveau des statistiques, Guingamp termine cce match avec l'avantage de la possession (6&-43) et le nombre de tirs. En revanche, égalité parfaite en nombre de tirs cadrés : cinq partout.

Pour les Rémois, c'est une seconde défaite d'affilée, après celle concédée sur le terrain de Lyon. C'est leur troisième défaite de la saison à domicile. IL n'y a "rien de grave" selon Benjamin Moukandjo.

Les Costarmoricains remportent une deuxième victoire d'affilée pour la première fois de la saison. De bon augure avant de jouer son dernier match d'Europa League, jeudi en Grèce, sur le terrain du Paok Salonique.

C'est fini à Reims ! Guingamp l'emporte, trois buts à deux, et met ainsi fin à une série de six défaites toutes compétitions confondues contre Reims.

91 +1 : Lombard déborde et réalise un bon centre. mais la défense se dégage. Lössl capte la balle ensuite sur la frappe Rémoise.

Guingamp se dirige vers une deuxième victoire consécutive.

Deux minutes de temps additionnel.

89 : Moukandjo se bat pour tenter de faire la différence, mais il est sanctionné pour une main.

89: Les Rémois vont pouvoir souffler, grâce à un coup franc dans leurs 20 mètres.

88 : Malgré une bonne couverture de Tacalfred, Guingamp obtient un corner.

87 : Nouveau coup franc pour Guingamp, pour Sankharé cette fois, qui a manifestement exprimé irrégulièrement son désaccord à Monsieur Schneider avec sa décision.

Les Rémois jouent haut, mais pêchent désormaiis dans la finition.

85 : Nouveau changement à Reims. Devaux cède sa place à Glombard.

4e carton jaune du match. Le Guingampais Doirian Lévêque est sanctionné pour Comportement Anti-Sportif.

83 : A la suite d'un centre de Signorino, Reims réclame un pénalty. En vain.

Nouveau coup de froid dans le stade Auguste-Delaune. Reims aura-t-il les ressources pour revenir une nouvelle fois ? La fraicheur de Moukandjo semble dire que oui. Il est lancé dans la profondeur, mais bute sur Lössl.

80 : Alors qu'il reste dix minutes à jouer, Christophe Mandanne est remplacé par un défenseur, Kerbrat. Le président Rémois , Jean-Pierre Caillot a, lui, d'ores et déja quitté le stade.

C'est le sixième but de la saison pour Beauvue, dans ce match complètement fou.

78 :2-3 : Avantage Guingamp ! A la suite d'un contre rondement mené, Claudio Beauvue, bien servi par Sankharé, élimine deux défenseurs, puis tente sa chance. Sa frappe vient se loger dans le petit filet droit de Johnny Placide.

77 : A Reims, Courtet remplace N'Gog, auteur d'un bon match.

77 : Nouvelle occasion, pour Reims. La percée de Diego est stoppée par la bonne intervention de Lössl. Corner à suivre.

En manque d'efficacité cette saison, Guingamp vient d'inscrire sept buts en deux rencontres. Le "nouveau départ" semble se confirmer.

74 : Grosse occasion pour Guingamp ! La reprise de Lévêque touche la transversale, mais ressort du but. Il y avait but, le ballon était rentré complètement.

73 : Il ne donne rien.

72 : 3e carton jaune du match, dont écope le Rémois Tacalfred, pour une faute à la limite de la surface.

Le match s'accélère. C'est de l'attaque-défense pour les deux formations.

70 : après un contact, Mandanne percute placide. Les deux joueurs restent au sol, puis se relève finalement. Diego, en revanche, boîte après un contact avec Angoua.

70 : en confiance, Oniangué perce la défense Rémoise. Mais bute.

Tout est à refaire dans ce match. Les Guingampais s'étaient quelque peu endormis après leur deuxième but. ils vont devoir se découvrir s'ils veulent l'emporter.

2-2 : Caen Egalise ! C'est Oniangué qui trompe Lössl. Après avoir éliminé deux défenseurs, il tente sa chance. Déviée par Angoua, sa frappe trompe un Lössl impuissant.

66 : Les Rémois parviennent à obtenir un bon coup franc, grâce à l'accélération de Moukandjo, entré depuis quelques minutes. Mais Lössl capte ce ballon sans problème.

65 : sur un bon centre de Reims, Sankharé se loupe, et manque de tromper Lössl. C'est finalement un corner pour Reims, que la défense repousse.

La fatigue commence à se faire sentir sur le terrain. Les erreurs techniques se multiplient. Guingamp semble contrôler.

62 : N'Gog tente sa chance pour Reims. Mais la défense Guingampaise repousse.

61 : Yatabaré lance Beauvue dans la profondeur. Mais ce dernier est signalé hors-jeu.

60 : Jean-Luc Vasseur fait un pari offensif, en faisant entrer son meilleur buteur le terain. Moukandjo a marqué lors de ses cinq derniers matchs de championnat. Une performance inédit cette saison.

59 : Moukandjo remplace Fortes.

58 : Placide se loupe, mais sa défense veille et le supplée parfaitement.

Moukandjo va faire son entrée.

58 : Les Rémois mettent de nouveau la pression sur la défense Guingampaise.

56: Reims obtient un corner. Ils réclament un pénalty pour une main de Sorbon, mais Monsieur Schneider ne bronche pas.

54 : Physionomie inverse de la 1ère mi-temps. ce sont les Guingampais qui pressent et qui donnent le ton désormais. Mais Reims n'a pas dit son dernier mot, et obtient un bon coup franc.

53 : Grosse occasion pour Reims ! Le bon centre de Mandi puis la tête de Fortes oblige Lössl oblige à une parade. La balle est détournée en corner, qui ne donne rien.

Guingamp attaque à merveille cette seconde mi-temps. Ils remontent provisoirement au 15e rang, devant Lille.

Reims semble être mal rentré dans cette seconde mi-temps. Les Guingampais, bien en jambes, obtiennent eux un bon coup franc. Il débouche sur un corner.

48 : Mandi déborde sur le côté droit. Mais son centre ne trouve personne.

C'est le 3e but en 2 matches pour Mandanne. Il a désormais 4 buts à son compteur, son meilleur depuis son arrivée dans l'élite.

2-1 : But de Christophe Mandanne pour Guingamp ! Scénario inverse de la 1ère mi-temps. Beauvue frappe, mais Placide la repousse mal. Christophe Mandanne, qui a bien suivi, tacle ce ballon pour la pousser au fond des fllets de Placide.

Aucun changement n'a été effectué pendant la mi-temps.

46 : Placide est mis à contribution d'entrée, mais est solide.

C'est reparti à Reims !

C'est la mi-temps au stade Auguste Delaune ! A domicile, Reims domine, et a logiquement ouvert le score. Mais les Guingampais ont réussi à égaliser, sur une frappe splendide de Jacobsen. Guingamp file peut être vers son premier match nul de la saison en Ligue 1. On se retrouve vite pour la seconde mi-temps !

45 +2 : Antoine Devaux tente sa chance à l'entrée de la surface. Mais Lössl se couche.

45+1 : 2e carton jaune du match. Il est pour le rémois Prince Oniangue, auteur d'une faute qui annhila un bon contre Guingampais.

45 : Coup franc lointain pour Guingamp, bien tiré par Giresse. Mais il termine sa course dans les gants de Placide.

Il y aura une minute de temps aditionnel.

43 : Inarrêtable, Fortes déborde une nouvelle fois sur le côté droit. Mais il commet une faute sur Dorian Lévêque.

42 : C'est un match de bon niveau à laquelle nous assistons, avec déja deux buts inscrits dans cette 1ère mi-temps.

42 : très bon contre Rémois. Fortes déborde et parvient à centrer. Mais Lössl le capte bien.

41 : bien décalé par Beauvue, Girese centre dans la surface. mais le ballon est capté par Placide

40 : Grosse occasion Rémoise ! La frappe d'Antoine Devaux, à la réception d'un bon centre de Charbonnier, passe juste à côté du but Guingampais.

37 : Les Rémois continuent de dynamiter la défense Guingampaise, qui commet de nombreuses fautes.

36 : nouvelle occasion Rémoise. Le coup franc rase la lucarne gauche de Lössl.

35 : Carton Jaune pour Angoua. C'est le premier du match.

35 : le match s'emballe. Angoua commet une faute sur Oniangué, et offre un coup franc intéressant à Reims.

33 : 1-1 : Egalisation Guingampaise ! Sur ce coup fran bien frappé, la défense Rémoise dégage de la tête par Mandi. Mais la reprise de Javobsen, surpuissante, se loge dans la lucarne gauche de Placide.

33 : Beauvue sonne la révolte, et obtient un bon coup franc, côté gauche.

32 : Guingamp souffre depuis le début de cette rencontre. Les matches se suivent et ne se ressemblent pas pour les Costarmoricains.

30 : Fortes lance Signorino sur le côté gauche. Il centre pour Diego, mais sa tête passe à côté du but Guingampais.

29 : N'Gog réalise un très bon centre. Mais le ballon file devant le but, en corner. Lössl relance, mais dans les pieds d'un Rémois. Les Guingampais s'en sortent finalement.

28 : nouvelle frayeur pour la défense Guingampaise. N'Gog et Charbonnier y mettent le feu. Mais le bon retour de Sankharé écarte le danger.

27 : Christophe Mandanne trouve la profondeur, pour la première fois. Mais il est signalé en position de hors-jeu.

25 : Après un contact, Claudio Beauvue reste à terre. Mais M.Schneider ne siffle pas de faute. Il se relève finalement. Mais Jocelyn Gourvennec est remonté contre cette décision arbitrale. Monsieur Schneider le rappel à l'ordre.

24 : Guingamp a du mal a passer le milieu de terrain. Le bon pressing rémois gène leur progression.

23 : Comme attendu, Younousse Sankharé remplace Mustapha Diallo, qui semble touché à la cheville gauche.

22 : D'une passe lumineuse, Charbonnier lance N'Gog à gauche de la surface. Mais il est signalé hors-jeu.

21 : Sous la pression Rémoise, Guingamp peut se relancer grâce à un coup de pied arrêté dans sa moitié de terrain.

20 : Corner pour Reims. Fortes le réceptionne, et fait un festival dans la défense Guingampaise. Mais le bon retour de Mandanne écarte le danger.

19 : Frayeur pour Diallo, qui boïte sur le terrain. Jocelyn Gourvennec a lancé Sankharé s'échauffer.

18 : Grosse occasion pour Reims ! Charbonnier déborde la défense Guingampaise et frappe instantanément. Mais sa frappe, trop croisée, rase le poteau de Lössl.

Les débats s"équilibrent alors qu'on a passé le 1er quart d'heure de jeu.

Yatabaré, après un coup du sombrero, réussit à percer la défense Rémoise. Mais il perd la balle suite à un une-deux mal réalisé.

15 : Coup franc Rémois cette fois. Il est placé 10 mètres après la ligne médiane. Lössl réalis une bonne sortie et s'impose devant Charbonnier.

14 : 1ère occasion pour Guingamp. Le coup franc est bien frappé, Mais la reprise de Christophe Mandanne est bien captée par Johnny Placide.

Mandanne est stoppé irrégulièrement. Nouveau coup franc bien placé, plein axe, pour les Guingampais.

12 : Coup franc intéressant pour l'En Avant. Il sera tiré par Thibaut Giresse. Mais il est frappé trop timidement, et ne donne rien.

Pour Gaëtan Charbonnier, c'est le 1er but de la saison en championnat.

C'est le onzième but cette saison de Reims à domicile. Ils justifient leur statut d'équipe difficile à battre dans leur jardin d"Auguste-Delaune.

10 : Jacobsen parvient à trouver un angle pour centrer. Mais la défense Rémoise veille. Il en faudra plus pour espérer égaliser.

Les Rémois multiplient les offensives. La défense Guingampaise s'en sort comme elle peut.

Comment Guingamp va-t-il réagir ? Ils sont cueillis à froid. C'est le scénario inverse du matchde mercredi face à Caen.

6 : Ouverture du score pour Reims !! C'est Gaëtan Charbonier qui marque. Oublié dnas la surface, l'attaquant Rémois contrôle, se retourner et bat le portier Guingampais à bout portant. Bel enchainement, qui lui permet d'ouvrir le score pour son équipe.

Les Champenois obtiennent un premier corner, après un bon centre de Charbonnier.

4 : c'est au tour de N'Gog de défier Lössl. Sans plus de succès.

Les Rémois jouent très haut, et mettent déja en difficulté la défense Costarmoricaine.

L'état de la pelouse, très mauvais, devrait avoir un impact sur la rencontre.

2 : 1ère occasion pour Guingamp. Diego trouve la profondeur, mais bute sur Lössl.

1 : Reims, sous l'impulsion de Fortes, met tout de suite la pression sur Guingamp.

C'est parti à Auguste-Delaune, devant 11 000 spectateurs !

Le coup d''envoi fictif est auparavant donné par Romain Leclerc, enfant atteinte d'une maladie, à l'occasion du Téléthon.

Ce sont les rémois qui donneront le coup d'envoi.

Guingamp jouera elle en 4-4-2

Reims évoluera en 4-2-3-1 cet après-midi

Le onze de départ de Guingamp : Lössl - Jacobsen, Angoua, Sorbon, Lévêque - S.Yatabaré, Mathis (cap), Mou.Diallo, Giresse, Mandanne, Beauvue

Le onze de départ de Reims : Placide, Mandi, Tacalfred (cap), Conte, Signorino, Devaux, Oniangué, Fortes, Charbonnier, Diego, Ngog

Reims devance Guingamp au niveau des buteurs : Benjamin Moukandjo a inscrit six buts cette saison, contre cinq pour Claudio Beauvue.

Ce déplacement à Reims s’annonce d’autant plus périlleux pour les Costarmoricains que les Champenois ont fait de leur fief d’Auguste-Delaune un bastion presque imprenable : en 8 matches, ils se sont imposés à cinq reprises cette saison, ne laissant échapper la victoire qu’à trois reprises (1 nul et deux défaites). C’est également à domicile qu’ils sont le plus prolifiques (10 buts marqués).

Statistique intéressante : Reims est invaincu lors de ses 6 derniers matchs contre Guingamp, toutes compétitions confondues (4 succès, 2 nuls). La dernière victoire de l’EAG remonte au 14 mars 2008, c’était en Ligue 2 (2-1 au Roudourou).

En dépit de cette victoire éclatante, Guingamp présente toujours la plus mauvaise différence de buts de Ligue 1 (-13) et la plus mauvaise défense (28 buts encaissés en 16 matchs).

Le coach Guingampais souhaite voir son équipe conserver l’esprit affiché face à Caen mercredi, lorsque son équipe à inscrit cinq buts dans son antre du Roudourou. « Il est clair qu'on ne peut pas se contenter de faire un sursaut de temps en temps. On doit bâtir sur ce succès ce soir qui est certainement dans l'état d'esprit, dans le don de soi, dans l'engagement, une référence. C'est une base, ça doit être un nouveau départ pour nous.» a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match.

De son côté, Jean-Luc Vasseur a retenu un groupe de 18 joueurs. Outre la suspension de Kyei, on dénombre six absences pour cause de blessure : Weber (reprise), Albaek (pubalgie), Bastien (cuisse), De Préville (adducteurs), Mfulu (genou) et Peuget (genou).

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec va pouvoir compter sur un groupe de 20 joueurs. Il est toujours privé de son meneur, Sylvain Marveaux (ischios), et de Ronnie Schwartz (talon).

Les Rémois, eux, sont dans une bonne dynamique, et depuis longtemps. Sur leurs dix derniers matchs de championnat, Reims n’a perdu qu’à deux reprises (face à Lyon, 3e du championnat avant cette 17ème journée et qui joue cet après-midi à Evian (14h), et Nice, 14e avant cette même journée).

Reims, l'actuel neuvième du championnat de Ligue 1 avec 22 points, accueille une équipe de Guingamp en difficulté cette saison (17ème, 15 points) mais qui s’est refait une santé mercredi en écrasant un concurrent direct pour le maintien, Caen (victoire 5 buts à 1).

Lors du précédent Reims-Guingamp, Il y a un an, les deux équipes s'étaient quittés sur un match nul, 1-1.

Bonjour et bienvenue à tous sur Vavel France pour le live de Rennes - Guingamp, match de la 17ème journée de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné à 17 heures.