Découverte : Neal Maupay, l'avenir du football français

Il fait partie des nouveaux talents de l'OGCNice. Neal Maupay, 18 ans, 1M72, est considéré comme le futur du football français. Attaquant de pointe, il étonne par son physique et sa combativité. Originaire de Versailles, dans le département des Yvelines, il débute le football à l'âge de 6 ans dans le club US Valbonne SA. Remarqué en 2007 par Manu Pirès (directeur du centre de formation de l'OGCNice à l'époque), il rejoint le gym afin de parfaire sa formation.

De ses débuts avec les aiglons jusqu'à son premier but en pro

Neal Maupay commence à faire ses gammes avec les jeunes en u17. Petit à petit, il est vite surclassé de catégories et atteint la CFA 2. A tout juste 15 ans, il dispute avec les u19 la gambardella, qu'il remporte aux côtés de Jordan Amavi ou encore Alexy Bosetti. Avec l'arrivée de Claude Puel à la tête de l'OGCNice, l'accent est mis sur la formation et Neal se voit donner la chance de débuter en pro. Le 15 Septembre 2012, à seulement 16 ans et 32 jours, il dispute son premier match avec l'équipe une face à Brest, et devient ainsi le 4e plus jeune joueur à être entré en jeu dans le Championnat de France, derrière Laurent Paganelli, Joël Fréchet et son coéquipier Albert Rafretraniaina. Il dispute son premier match en tant que titulaire face à l'Olympique Lyonnais (Victoire 3-1) et pose énormément de problèmes aux 3 défenseurs de l'OL Koné, Lovren et Bisevac, ce dernier étant exclu sur un croc en jambe sur le jeune niçois. Il marque son premier but en professionnel face à l'ETG (Victoire 3-2), dans un match fou, ou il rentre à la 88e, et permet à son équipe d'empocher les 3 points du match. Il devient à 16 ans, 4 mois et 1 jour, le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 1, échouant à une semaine du record détenu par Laurent Roussey.

Premier contrat Pro, puis blessure au genou

Ses prestations lui permettent d'enchainer les allées et venues entre la CFA 2 et l'équipe première. Il continue de faire quelques apparitions en Ligue 1, et aussi en coupe, notamment face à Metz en coupe de France, où il ouvre le score. Le 10 Janvier 2013, il signe son premier contrat pro avec le gym, qu'il symbolise de la plus belle des manières le week-end suivant, en marquant le deuxième but face à Lille (Victoire 2-0). Le 9 Février, il obtient sa première titularisation en championnat face à Lorient, et enchaine derrière avec une autre titularisation à Furiani face à Bastia, où il marque l'unique but de la rencontre (Victoire 1-0). Le 16 Avril, lors d'une rencontre de CFA 2 face à la réserve de l'Olympique de Marseille, il se blesse gravement au genou droit (rupture du ligament croisé antérieur). Cette blessure va le tenir éloigner des terrains plus de 9 mois.

Appartitions avec les bleus

Neal Maupay est appelé avec l'Equipe de France des moins de 16 ans en 2011-2012. Cette saison là, il dispute 13 matchs avec le maillot tricolore pour 6 buts. La saison suivante, il récidive avec les moins de 17 ans, où il dispute 8 matchs, pour 4 buts marqués. Après sa blessure, il est sélectionné avec les espoirs de Willy Sagnol, en vue de l'Euro 2015, et marque 1 but, en amical, face à Singapour. Le 30 Septembre, il est selectionné par Patrick Gonfalone avec les moins de 19 ans, et marque face à la Macédoine et face au Liechtenstein. En 29 matchs toutes catégories confondues, il aura marqué 15 buts sous le maillot tricolore.

Un talent hors du commun

Willy Sagnol dit de lui qu'il est le "futur du football français", Manu Pirès parle d'un joueur "combatif". Véritable renard des surfaces, Neal Maupay est aussi perçu comme un joueur intelligent, lui qui a obtenu son bac avec mention, avec un an d'avance. Un joueur qui garde la tête sur les épaules, courtisé cet été par Zinédine Zidane au Real Madrid, par le Milan A.C, ainsi que par le Borussia Dortmund (qui a formulé une offre de 5M€ réfusé par le gym), il préfère continuer sa progression sur la côte d'azur.

Points Forts :

Son physique Sa combativité Sa finition Son placement Sa rapidité

Souvent comparé à Carlos Tevez, Neal Maupay possède l'accélération de Sergio Aguero, l'intelligence de Dario Cvitanich ainsi que la double nationalité Franco-Argentine, comme Gonzalo Higuain. Aujourd'hui, à seulement 18 ans, sa carrière ne fait que commencer. Il lui reste encore beaucoup à apprendre afin d'arriver au niveau de ses compères argentins. A n'en pas douter, Claude Puel sera là pour lui montrer le bon chemin.