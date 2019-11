Bordeaux - Olympique Lyonnais en direct commenté: suivez le match en live

Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre en direct sur Vavel France. Pour les matches de Ligue 1, nous vous attendons toujours plus nombreux l'année prochaine. Bonne fêtes de fin d'année à tous. A bientôt.

L'Olympique Lyonnais passera cette trêve hivernale sur la deuxième place du podium. Les girondins quant à eux terminent cette première partie de saisons de la plus mauvaise manière. Cependant les supporters sont reconnaissant pour le très bon début de championnat qui leur permet de figurer à la 6e place.

Lyon a infligé une correction à Bordeaux. Une fois en infériorité numérique avec l'expulsion de Pallois, les marine et blanc ont subi les offensives des gones.

90 : L'arbitre met un terme à cette rencontre.

89: Ferri doublé par Jallet qui centre, finalement le ballon parvient à Lacazette après avoir été touché par plusieurs autres lyonnais. Le ballon finit au fond des filets.

89 : Doublé d'Alexandre Lacazette, BUUUUUUUUUUUUUUT, le 17e cette saison.

87 : Maurice Bellay sur le côté gauche essaye d'inquiéter Lopes mais les lyonnais sont bien en place.

85 : Quatrième BUUUUUUUUUUT lyonnais avec une action sans opposition, Lacazette pousse le ballon à Ferri qui transforme cette occasion. Bordeaux n'en peut plus, Sagnol fait grise mine.

82 : Le buteur Fekir est remplacé par Yattara.

81 : C'est Anthony Lopes qui sur son dégagement offre la passe décisive. Sertic n'a pu intervenir sur le milieu lyonnais qui évince Carrasso et n'a plus qu'a pousser le ballon au fond des filets.

81 : Le troisème BUUUUUUUUUUUUT de LYon par Nabil Fekir.

80 : Sertic frappe un très bon coup franc qui est repris de la tête mais ça fini dans les bras de Lopes.

78 : L'intensité du jeu s'est considérablement amoindrie. La fatigue se fait ressentir.

75 : Touré sort du terrain, c'est le dernier remplacement réalisé par Willy Sagnol. Entrée de Maurice Bellay.

74 : Les lyonnais ont pris le contrôle total du match. Ils enchaînent les passes avec précision. Diabaté ne peut que commettre faute.

72 : Dabo est remplacé par Bédimo.

71 : Khazri cède sa place à Poko. Le public du stade Chaban Delmas s'est nettement refroidi. On entend quelque chants mais ça n'a rien à avoir avec la première mi-temps.

69 : Coup franc pour Bordeaux à 23 mètre du but. Saivet tire, c'est renvoyé par le mur, il s'essaye cette fois au centre mais ça sort.

68 : Long coup franc de Sertic mais aucun attaquant bordelais n'a suivi, Anthony Lopes cueille ce ballon facile.

66 : Coup franc de Fékir mal exploité.

65 : N'Jié cède sa place, Rachid Ghezzal rentre.

63 : Pallois a interrompu la course de N'Jié en situation de but. C'est le rouge mais seulement coup franc.

63 : Discussion houleuse autour de Monsieur Buquet, penalty ou coup franc?

62 : Saivet s'essaye à l'entrée des 16 mètres 50 de Anthony Lopes mais le gardien se couche sur le ballon, c'était sans danger.

60 : Après dix première minutes où le ballon n'a cessé d'aller de surface en surface de réparation, les lyonnais ont calmé les bordelais et semblent s'installer dans leur moitié de terrain.

58 : Cédric Carrasso sauve les siens du naufrage en s'imposant devant Ferri. Les défenseurs bordelais avait fait preuve de laxisme.

57 : Les lyonnais sont à nouveau devant le but de Cédric Carrasso, il veulent définitivement anéantir les espoirs des bordelais.

56 : BUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT de Corentin Tomisso, N'Jié le sert impeccablement mais c'est l'inévitable Alexandre Lacazette qui est à la source de ce but.

55 : Un ballon qui part bien tiré par le pied gauche de Fékir mais Plasil écarte ce ballon de la tête.

54 : Coup franc après une faute obtenue par Fékir

53 : Khazri récupère le ballon et s'avance tout près du but mais Bisevac empêche une passe vers Diabaté.

52 : Touré essaye comme au début du match de dépasser Jallet mais cette fois l'ancien parisien gagne son duel et relance.

51 : Touré puis Saivet s'essayent devant le but d'Anthony Lopes, sans succès.

48 : Mariano trouve les longues jambes de Diabaté qui est mis en échec par la défense lyonnaise. Les girondins tentent de s'isntaller dans la surface lyonnaise.

47 : Saivet l'entrant tente de trouver du monde au centre. Plasil reprend et le ballon fuse à raz-de-terre. Lopes repousse en corner.

46 : Fékir obtient un bon ballon de Ferri mais Contento protège la balle, devant le but de Carrasso, sortie de but.

45 : Khazri souvent sifflé en première période est une nouvelle fois sanctionné. Coup franc assez lointain pour Lyon.

45 : Coup d'envoi donné par les lyonnais

2e mi-temps

Pallois, Sané, Contento et Mariano formeront une défense à quatre.

Yambéré est remplacé par Henri Saivet.

Les joueurs entament la longue marche qui les mène des vestiaires au stade.

Les bordelais rentrent au vestiaire tête baissée. Ce but encaissé à la 39e minute témoigne de leur manque d'intensité et d'engagement pendant les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Le début de match a été marqué par plusieurs actions dangereuses devant le but d'Anthony Lopes. Lacazette a fait montre de réalisme en inscrivant un but dès son premier tir. Il inscrit un 30e but lors de son 50e match disputé en 2014. Les girondins peuvent toutefois remercier une nouvelle fois Carrasso qui a fait avorté toutes les tentatives du jeune attaquant camerounais N'Jié.

Mi-temps

46 : Monsieur Buquet siffle la fin de la première période.

44 : Carrasso remporte un nouveau duel face à N'Jie sur lequel il a jailli

43 : Fékir n'enrole pas assez sa frappe et son tir passe à côté du but bordelais. Les lyonnais étaient clairement en surnombre face aux trois défenseurs girondins.

42 : A présent la défense lyonnaise fait courir les joueurs bordelais qui courent après le score à quelques minutes de la mi-temps.

41 : Mariano est signalé hors-jeu tout près du poteau de corner lyonnais.

39 : Sertic coupable d'une faute au début de l'action du but écope d'un carton jaune.

39 : Fékir a mis un magnifique ballon à l'attaquant lyonnais qui a logé le ballon sous la barre transversale de Carrasso.

39 : BUUUUUUUUUUUUT d'Alexandre Lacazette qui inscrit sa 16e réalisation de la saison.

37 : Jallet déborde et met un long ballon fuyant devant le but de Cédric Carrasso, N'Jié se jette mais il est trop court. Les lyonnais se réveillent.

36 : N'Jie va s'en mordre les doigts, il profite d'une bourde de Pallois et se retrouve seul face au portier bordelais qui évite le but. A noter que son épaule semble douloureuse.

34 : On entend sur le bord de la pelouse le technicien lyonnais, Hubert Fournier, crier "montez" à ces joueurs depuis quelques minutes maitnenant.

33 : Cette fois ci Ruddy Buquet décide de sanctionner Christophe Jallet, coupable d'une faute sur Touré.

32 : Mais c'est dans le mur.

32 : Finalement c'est Sertic qui va tirer.

31 : Le coup franc ne donne rient mais Pallois obtient le ballon devant la surface de réparation lyonnaise. Faute, et coup franc très intéressant pour Khazri.

29 : Khazri obtient un coup franc suite à une faute de Christophe Jallet.

27 : N'Jie se retrouve hors-jeu après avoir obtenue une bonne passe suite à une interception de Gonalons

25 : Touré préfère reprendre seul un ballon rendu par la défense lyonnaise mais sa frappe passe à côté. Il y aavait surement mieux à faire.

23 : Jallet monte, passe le ballon à Tolisso qui trouve devant lui Lacazette. Le meilleur buteur du championnat de France se retourne et place une frappe puissante qui ne trompe pas Carrasso.

22 : C'est la liesse dans les tribunes, les supporters ne cesse pas leurs chants. Ils poussent leur équipe, qui a l'initiative du jeu, la possession mais ne parvient pas à concrétiser.

20 : Une chandelle juste à l'entrée de la surface de réparation de Lopes le pousse à sortir de son aire pour repousser de la tete, un ballon que Khazri aurait pu frapper.

17 : Les girondins sont en réussite et parviennent à remonter proprement les ballons, Mariano tente même des gestes techniques.

16 : Les lyonnais tentent de reprendre le contrôle du jeu en gardant le ballon en défense, multipliant les passes.

14 : L'arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet n'a pas utilisé son sifflet depuis le début de la rencontre. On entend seulement les sifflets des supporters bordelais à l'adresse de Lacazette.

14 : Les bordelais occupent la surface de réparation lyonnaise et Touré tente un lob sur Lopes qui se montre présent.

13 : Un long ballon alerte Diabaté qui se retrouve face à Anthony Lopes légèrement sur le côté mais il dévisse complètement sa frappe qui passe à côté.

11 : Lacazette alerte N'Jie qui cette fois passe sur le côté droit et adresse un centre qui part bien trop haut, sortie de terrain.

10 : N'Jie se heurte au défenseur bordelais Contento

7 : Les lyonnais parviennent à prendre possession du ballon mais se heurtent depuis le début de la rencontre sur la solide défense des joueurs bordelais.

5: Cette fois-ci c'est Plasil qui récupère un ballon dans l'entre-jeu et lance Touré qui une nouvelle fois peut centrer. Khazri reprend mais Lopes stoppe le ballon en deux temps. Les bordelais se montre dangereux sans pour autant s'imposer.

3: Mariano dans la foulé se créé une occasion mais ce n'est pas dedans.

3 : Touré s'ouvre le côté gauche et dépose sur la tête de Diabaté un ballon qui termine dans les bras d'Anthony Lopes.

0 : Fékir sur une interception remonte le ballon dans la partie de terrain bordelais et tente un lob audacieux sur Carrasso mais ça passe au dessus du but

0 : Coup d'envoi donné par les bordelais Khazri et Touré

0 : Les équipes viennent de rentrer sur le terrain accompagnées d'enfants coiffés de bonnets de Noël. Un clin d'oeil pour cette dernière rencontre à quelques jours du 25 décembre.

Match à guichet fermé ce soir, les lyonnais ont été copieusement sifflé par les supporters dès leur entrée sur le terrain pour l'entraîenement. Le départ de la rencontre sera décallé de 3 minutes à la demande du diffuseur.

Les lyonnais évolueront avec un 4-4-2 classique. Dabo et Jallet défenseurs latéraux, Umtiti et Bisevac dans l'axe. Puis dans l'entre-jeu, en losange, Tolisso, Gonalons, Ferri et Ferkir à l'avant. Enfin Njie et Lacazette en pointe.

Les compositions viennent de tomber. Willy Sagnol a décidé de jouer en 3-5-2 avec Yambéré, Sané et Pallois en défense, Sertic et Plasil à la récupération, Mariano et Contento sur les ailes. On retrouve Khazri en meneur de jeu, derrière la paire d'attaquants composée de Diabaté et Touré.

Ruddy Buquet, arbitre international, officiera pour cette rencontre. Il sera assisté par Guillaume Debart et Alexandre Viala, Nicolas Rainville sera le 4e arbritre.

Longtemps incertain pour occuper le poste de gardien de but ce soir, Cédric Carrasso sera finalement titulaire ce soir. Le portier slovène Azbe Jul, malheureux lors de la séance de tir aux buts face à Lille assistera à la rencontre depuis le banc des remplaçants.

Le stade Jacques Chaban-Delmas sera plein comme un oeuf ce soir, les supporters ont répondu pour ce "match de Noël" comme l'ont surnommé les organisateurs du match et des nombreuses manifestations organisées en marge. Le coup d'envoie fictif de la rencontre sera donné par l'ancien bordelais et international français Marius Trésor. Il a longtemps fait parti du staff technique bordelais dans les catégories de jeunes. Les plus âgés d'entre-nous se souviendront de son but somptueux marqué contre la RFA lors de la Coupe du Monde 1982 et cette inoubliable soirée de Séville.

Ce match verra le retour à Chaban-Delmas de l'ancien bordelais Yoann Gourcuff. Le joueur souvent blessé n'a pris part qu'à un seul déplacement face à son ancien club. C'était il y a quatre ans déjà. Le public bordelais devrait apprécier de revoir cet artisan du titre de champion de France en 2008-2009. Avec 3 buts marqués en seulement 7 rencontres ainsi qu'une passe décisive, l'international français pourrait se montrer dangereux.

L'OL et Bordeaux ont tous deux étaient éliminés de la Coupe de la Ligue après deux longues heures de jeu et une malheureuse épreuve de tirs au but, aucune ne devrait être désavantagée donc par rapport à la fraîcheur de son effectif. L'Olympique Lyonnais a du se passer de plusieurs joueurs restés à l'infirmerie : Malbranque, Benzia, Fofana, Koné et Grenier. Côté bordelais, Rolan et Jussiê, Poundjé et Kaabouni manqueront à l'appel.

Lamine Sané dans sa conférence de presse, a fait part de son admiration vis-à-vis de l'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette. Le gone de Mermoz comme il est surnommé, a marqué en 2014, 29 buts et a réalisé 12 passes décisives. Ce dernier match de l'année sera l'occasion pour le néo-international français d'améliorer ces statistiques.





Voilà deux ans maintenant que les lyonnais ramènent 3 points de la Gironde avec notamment un sévère 0-4 infligé en 2012/13. Les joueurs de Willy Sagnol, invincibles depuis le début de la saison, n'entendent pas mettre fin à cette série face aux gones. On a pu l'entendre notamment de la bouche du défenseur et capitaine des girondins ,Lamine Sané.

Avec l'ultime rencontre de cette 19ème journée, la deuxième place du championnat tend les bras à Lyon. Les bordelais, à quelques jours de Noël, seraient bien inspirés de donner la victoire à leurs supporters. Ils passeraient la trêve hivernale, à seulement deux unités des sommets de la Ligue 1, le podium.

Bonsoir et bienvenue à tous. Vavel France est heureux de vous faire partager en direct cette dernière rencontre de l'année en Ligue 1. Une 19ème journée qui se termine par une rencontre prometteuse entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes débuteront ce match à partir de 21 heure, au stade Jacques-Chaban Delmas.

Avant-match