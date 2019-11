Bordeaux - Toulouse en direct commenté : suivez le match en live

Les toulousains ne démarrent pas l'année 2015 sous les meilleurs hospices. Ils n'ont pu faire mieux que d'isncrire un but tardif grâce à une faute bordelaise. En face, les bordelais ont fait preuve de maîtrise et de lucidité, de quoi donner du moral à Willy Sagnol et ses hommes, qui avec les départs à la CAN et les blessures, connaîtra un hiver difficile.

93 : Coup de sifflet final et troisième victoire cette saison de Bordeaux sur Toulouse. Les girondins se qualifient pour les 16ème de finale de la Coupe de France.

92 : Petit cafouillage, les bordelais obtiennent un coup franc grâce auquel ils peuvent se donner de l'air.

92 : Corner obtenu par les toulousains. Tout le monde va monter y compris Ahamada déjà buteur.

91 : La défense musclée mais correste de Poko sur Trejo.

90 : Il y aura 3 minutes de temps additionnel.

88 : Coup franc pour Toulouse dans leur surface.

87 : Changement avec l'entrée en jeu de Saivet, Rolan cède sa place.

85 : Les toulousains se sont installés dans la moitié de terrain des marine et blanc.

83 : BUUUUUUUUUUUUUT de Ben Yedder sur ce pénalty, Carrasso est parti du bon côté mais c'était trop à gauche. Les toulousains reviennent dans le match à quelques minutes de la fin de cette rencontre.

83 : Cette fois Yambéré fait faute sur Braithwaite dans la surface de réparation. Pénalty pour toulouse;

82 : Braithwaite qui cette fois s'essaye de loin mais Carrasso très sûr, se sait du ballon.

81 : Les bordelais ont la possession du ballon même à 2-0, et s'illustrent par une défense propre sur les quelques incursions toulousaines, à l'image de Yambéré devant Braithwaite.

76 : Moubandjé écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur Rolan qui reste à terre. L'urugayien a fait des misères aux toulousains tout au long de la rencontre. Il n'a pas été encore récompensé.

75 : Trejo, un défenseur remplace Pesic pour Toulouse.

74 : Poko n'a pas été plus rapide que Ahamada, le gardien prend un ballon de but sans aucun doute. Les bordelais avaient la possession depuis de nombreuses secondes. Les toulousains donnent l'impression qu'ils ont un peu laissé filer la rencontre.

74 : Ninkov essaye de centrer en direction de ses attaquants mais le ballon part trop en direction de Carrasso qui se saisit sans problème de la balle.

72 : Emiliano Sala n'est pas rentré pour faire de la figuration, il tente sa chance mais il est contré et obtient un corner. Plasil le tire, c'est dégagé.

70 : Khazri est remplacé par Sala, nouvel apport offensif

70 : Le milieu bordelais s'est essayé au tir de loin, poteau rentrant, Ahamada n'était pas loin.

70 : BUUUUUUUUUUUUT de Traoré, sur un ballon de Plasil.

67 : Braithwaite se retrouve avec deux coéquipiers, c'est un 3 contre 3 mais le latéral gauche bordelais Planus fait avorter l'action.

66 : Ben Yeder et Pesic se jouent des défenseurs bordelais, retour propre de Yambéré et Ben Yeder demande un pénalty sans succès.

65 : Nouveau corner concédé par les bordelais.

64 : Corner pour les toulousains après une mésentente entre Mariano et Carrasso.

64 : Wissam Ben Yeder remplace Etiienne Didot. Alain Casanova joue son va-tout offensif.

63 : Il y avait de nombreuses solutions autour de Khazri à la droite de la surface de réparation toulousaine, mais l'international tunisien met le ballon au dessus.

62 : Touré récompensé pour son pressing sur Veskovac, il obtient un corner

61 : Contento à une vingtaine de mètres du but de Ahamada a tenté une frappe, contrée par un joueur toulousain.

60 : Moubandjé ne laisse rien passer sur son côté gauche, Mariano a facilement trouvé Rolan devant lui, mais le défenseur suisse n'a pas tremblé.

57 : Frappe enroulée de Traoré sur la gauche de Ahamada qui se détend de façon très télégénique, c'est propre, c'est capté. Le portier toulousain fait le spectacle!

56 : Poko une nouvelle fois à la manoeuvre avec une incursion à quelques centimètres de Ahamada mais Moubandjé surgit et sauve les violets.

55 : Ce serait une douleur qui aurait provoqué la sortie précipitée de IIlori

55 : Changement avec l'entrée de yambéré à la place d'Ilori. Il y a eu une petite tension juste avant. C'est peut être la cause de son remplacement, à suivre.

53 : Traoré récupère un ballon repoussé mais Ahamada s'envole et cueille ce nouveau ballon. Les toulousains lui doivent beaucoup sur ces deux occasions de faire le break pour les girondins.

51 : Les bordelais repartent à la contre-attaque avec Khazri qui donne une offrande à Rolan qui tente le lob sur Ahamada qui déjà au contact prend le ballon.

50 : Une longue phase de jeu à l'avantage des toulousains mais ils ne parvienne tpas à transpercer le rideau défensif bordelais et Braithwaite perd le ballon.

48 : Mais les bordelais sont toujours là avec deux centres consécutifs, mais Ahamada prend le ballon.

46 : Les toulousains sont rentrés avec les meilleures intentions. Ils tentent de se trouver par de longues transversales, pour le moment mal ajustées comme celle-ci d'Aguilar en direction de Tisserand..

45 : Ninkov a remplacé Grigore qui s'est blessé et reprise du match

Thomas Touré a été très présent au milieu de terrain cet après-midi. Il n'a pas tremblé devant Ahamada et a mis les siens sur la voie de la qualification avec un tir efficace prenant le gardien à contre-pied. Il s'agissait là de son troisième but inscrit cette saison.

Les 6 à 7 000 spectateurs qui se sont rendus à Chaban-Delmas ce dimanche n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent lors de cette première période. Le bras de Pesic sur un coup franc de Khazri dans la surface de réparation a offert un pénalty dont les bordelais ont su profiter. Les toulousaisn quant à eux se sont montrés inefficace, voire inoffesifs sur le but de Cédric Carrasso. On a vu cependant dans les deux formations des joueurs très puissants sur contre-attaque, capable de se retrouver dans des situations potentiellement dangereuses. La seconde mi-temps promet donc davantage de spectacle.

45 : Mi-temps sifflée par M.Jaffredo.

44 : Une tête de Jaroslav Plasil lance sur la gauche Touré qui se présente face à Ahamada mais un défenseur toulousain reprend le ballon. Touré s'effondre tentant d'obtenir un penalty.

41 : Aguilar écope d'un carton jaune après une nouvelle faute sur Rolan. Il a été victime de plusieurs fautes depuis le début du match. D'ailleurs, sur le coup franc qu'il obtient il se créé une occasion grâce à une formidable aile de pigeon, passant son vis-à-vis, mais ça ne mène à rien.

40 : Le centre de Tisserand parvient à son destinataire, mais Braithwaite dans la surface de réparation, en déséquilibre, place le ballon largement au sessus du but de Carrasso.

38 : Moubandgé fait un travail efficace sur le côté gauche, il passe la balle à Braithwaite qui laisse passer pour un coequipier inexistant, dommage!

36 : Les toulousains tentent de s'installer dans la moitié de terrain quitaine, mais Didot se fait prendre au piège du hors-jeu.

34 : Pesic se créé la première occasion franche du téfécé frappant sur la gauche de Cédric Carrasso, qui boxe ce ballon. Les toulousains ont longtemps été mis en échec sur le côté gauche de la surface girondine, avant de finalement pénétrer.

32 : Coup franc de Khazri sur la droite qui au lieu de la mettre dans le paquet choisit de décaler Touré qui frappe. Ahamada capte ce ballon.

31 : Long dégagement de Ahamada pour trouver les attaquants toulousains mais Pesic fait faute lors du duel aérien.

29 : Touré pénètre dans la surface de Ahamada et se joue des défenseurs, il tente de trouver Poko qui est sanctionné finalement par Monsieur Jaffredo.

28 : Les défenseurs bordelaise fait montre d'une imperméabilité qui pourrait peser sur le moral des attaqaunts du téfécé.

26 : Les bordelais parti en contre-attaque parviennent à obtenir un corner. Dégagé par Ahamaada et Braithwaite part en contre, il obtient une faute.

25 : Moubandjé tente de trouver des violets dans la surface de réparation bordelaise. Sans succès. Les toulousains après avoir tenté pendant le premier quart d'heure de trouver le côté droit et Tisserand ou Didot, ils s'appuient davantage à présent sur le milieu gauche avec Doumbia et Moubandjé

22 : Les toulousains obtiennent un coup-franc après quelques cafouillages dans la moitié de terrain bordelais.

20 : Très gros travail de Touré pour les bordelais, il permet à Mariano d'alerter Rolan qui obtient un corner.

19 : Aguilar dans l'entre-jeu toulousain tente de conserver le ballon. Les toulousains se montre très très peu dangereux.

14 : Diego Rolan une nouvelle fois altruiste, après avoir effacé son vis-à-vis sir la côté, il centre mais il n'y a que des toulousains.

13 : Rolan récupère un ballon venu de très loin en défense mais son centre ne trouve personne si ce n'est Tisserand qui dégage tant bien que mal en corner.

12 : Doumbia tout près du poteau de corner tente d'alerter ses attaquants. les toulousains tentent d'inverser la vapeur et de revenir au score le plus rapidement possible.

10 : BUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTT Touré prend Ahamada à contre-pied et le ballon termine dans le petit filet gauche du but toulousain.

9 : Penalty pour Bordeaux. Une quinzaine de joueurs étaient dans le mur sur le coup-franc de Khazri. Le mur a bien sauté mais une main est venue contrer le ballon.

7 : Tisserand encore à la faute qui stoppe cette occasion. Plasil et Khazri étaient parvenu à se créer une occasion de but. Coup franc dangereux à suivre.

7 : on en est encore au round d'observation, ni les toulousains ni les bordelais ne semblent prendre l'ascendant sur l'autre.

4 : Rolan amorti dans la surface de réparation et tente de trouver Poko mais Ahamada se saisit du ballon.

3 : Très bon une-deux à l'initiative de Tisserand, le centre devant le but de Carrasso est finalement dégagé.

1 : Coup franc tiré par Khazri qui récupère le ballon, tente de percer sur le côté gauche, sans succès.

0 : Contento qui obtient un coup franc assez loitain après une faute de Tisserand

0 : Coup d'envoi donné par les toulousains.

A quelques minutes du coup d'envoi, il y a eu des changements sur les compositions probables puisque l'on connaît à présent les joueurs qui démareront ce match. Pour Bordeaux ce sera un 4-4-2 avec Carrasso dans les buts, défense à 4 avec Mariano, ilori, Planus et Contento. Trois joueurs dans l'entre-jeu à savoir Traoré, Poko et Plasil. Khazri au soutien des deux attaquants, Rolan et Touré. Pour le téfécé, Ahamada en gardien, défense à 3 avec Grigori, Spajic et Veskovac, deux ailiers pour les soutenir, Tisserand et Moubandje.Doumbia, Aguilar et Didot au milieu de terrain. Braithwaite et Pesic pour conclure.

Alain Casanova devrait proposer lui aussi un 4-4-2. Il n'a pas tranché la question de l'arrière droit hésitant entre Spano et Veskovac. A noter le retour de Didot dans l'entre-jeu toulousain.

Voici la composition probable que Willy Sagnol alignera cet après-midi. Un 4-4-2 classique avec le milieu international tunisien Khazri au poste de meneur de jeu, juste derrière Touré, avant-centre.

Pour les girondins, l'année 2014 s'est terminé avec une décevante contre-performance à la Beaujoire 2-1, puis une élimination de la Coupe de la Ligue face à Lille aux tirs au but, et enfin, une cinglante défaite à Chaban Delmas 0-5 face à l'Olympique Lyonnais. C'est sans doute ce qui a poussé Cédric Carrasso, le gardien des girondins qui a fêté ses 33 ans en début de semaine, à déclarer qu'il fallait se remettre au travail. Il ne croit pas à l'avantage psychologique des deux victoires précédentes contre le tef'. Même chose côté toulousain avec une dernière victoire il y a maintenant trois rencontres. A la différence des aquitains, ils ont terminé l'année non pas sur une défaite mais en obtenant le nul sur Guingamp.

Côté déclarations d'entraîneurs, Willy Sagnol a indiqué vouloir donner une seconde chance à certains éléments de son effectifs qui n'auraient pas montré assez de prédispositions à obtenir un temps de jeu supérieur. Cette rencontre sera ainsi pour les marine et blanc, un test pour les prochains matches de championnat où il faudra se passer des joueurs blessés ou partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Alain Casanova a quant à lui déclaré vouloir "briser la spirale" de ces deux défaites consécutives lors du derby de la Garonne. Il indique également que le téfécé a pour objectif d'aller le plus loin possible dans la compétition. Il a longtemps maintenant que Toulouse n'a plus fait vibrer ses supporters avec une performance en Ligue 1 et son palmarès fait grise mine.

Hier, de nombreux matches ont été joués. Reims, Evian et Nantes ne sont pas tombés dans le piège des équipes de Division Honneur. Les niçois ont quant à eux été battus 2-0 par Valenciennes, ancien pensionnaire de Ligue1. Bastia a offert la victoire à son public face à Lille 2-0. Avranches, club de National, créé la sensation en se qualifiant pour les 16ème de finale au détriment de Lorient 1-0. A noter les qualifications de clubs de CFA qui étaient opposés à des clubs de divisions supérieures, Quevilly, Concarneau, Bressuire et le Red Star.

C'est à ce stade de la compétition que les équipes professionnelles débutent la Coupe de France. Les clubs des championnats régionaux encore en lice ont du remporter un certain nombre de tour depuis le début de cette saison pour s'inviter à ces 32ème de finale. C'est déjà une belle performance! Unique compétition mélant le monde amateur aux écuries de première et deuxième division, elle a parfois l'occasion d'offrir à des petites villes de véritables épopées à l'instar de Calais , Luzenac, Carquefou ou Quevilly.

Bonjour et bonne année à tous. Vavel France est heureux de débuter 2015 à vos côtés en vous faisant partager en direct ce choc des 32ème de finale de la Coupe de France opposant Bordeaux à Toulouse. Ses deux formations se sont déjà rencontrées par deux fois cette saison, les aquitains avaient pris le meilleur sur les violets de Alain Casanova. Hors de question pour les toulousains de laisser une nouvelle fois les girondins l'emporter, d'autant que cette fois-ci, c'est un match de coupe, rien n'est plus ouvert.