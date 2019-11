Monaco- Bordeaux en direct commenté : suivez le match en live

Match décevant de part et d'autre. C'est Bordeaux qui réalise la meilleure opération en grignotant la sixième place de Nantes. Monaco se maintient à la cinquième place du classement, à cinq points du PSG. La lutte pour les places européennes va être longue, ce soir, les deux équipes se sont neutralisées, et devront faire preuve à l'avenir de davantage d'intensité et de réalisme.

92 : Le match se termine sur un 0-0.

91 : Les monégasques se dégagent et se retrouvent dans la moitié bordelaise, Fabinho tente une frappe.

90 : Touré perd son duel face à Raggi. Mais es bordelais se maintiennent dans la moitié monégasque

90 : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

88 : Fébrilité et avertissement pour une faute de Bakayoko sur Plasil.

87 : Ce sont les bordelais qui tentent de faire le jeu de ce "money time".

86 : Fabinho centre vers Berbatov qui tombe dans la surface de réparation, légèrement bousculé par Faubert, sortie de but.

85 : Mariano s'infiltre dans la surface monégasque, un trois contre trois se profile, le joueur uruguayien effectue un centre tir parfaitement capté par Subasic.

85 : Les bordelais sont en possession du ballon. Les défenses ont clairement pris le contrôle sur les attaques.

83 : Sertic tire le corner qui ne trouve personne. Bakayoko remonte le ballon mais il est perdu au profit de la défense bordelaise.

82 : Faubert obtient un corner, son centre est contré par Carvalho.

81 : Monaco par deux fois répond à l'offensive bordelaise. On se répond au coup pour coup.

81 : Les défenseurs bordelais font tourner le ballon, Touré obtient le ballon, il place un petit pont, élimine deux joueurs et se présente face au but monégasque, sa frappe s'écrase sur le poteau de Subasic. Sala qui a suivi se trouve face à Subasic et rate l'occasion de marquer, il était en position de hors-jeu.

80 : Centre raté de l'international français Kurzawa.

79 : Thomas Touré se créé une occasion en partant tout seul vers le but de Subasic mais sa tentative échoue.

79 : Si les coup de pied arrêtés monégasques ne donnent rien, les bordelais ne parviennent pas à se donner de l'air.

78 : Les monégasques remontent le ballon, Carrasco se saisit du ballon et Contento concède un nouveau corner.

77 : Carrasco tire son corner, et Faubert est victime d'une faute, les girondins par leur gardien de but peuvent se dégager.

76 : Corner pour Monaco facilement concédé par Faubert, c'est chaud autour du but de Carrasso. nouveau corner.

73 : Deux attaquants dans chaque équipe sortent, respectivement Germain pour Monaco et Sala pour Bordeaux. Martial et Rolan sortent du terrain.

72 : 55% de possession de balle pour Monaco

71 : Ballon qui file tout droit au premier poteau et trouve une tête monégasque hors-cadre.

70 : Carrasco une nouvelle fois se charge du corner, joué en deux temps avec Silva, ballon contré nouveau corner.

70 : Martial gagne son duel avec Pallois, Silva prend le ballon et obtient un corner.

69 : Carrasco dépose le ballon sur la tête de Berbatov mais ça passe au dessus.

69 : Reprise de Berbatov contrée, le ballon file en corner.

68 : Echiejile cède son poste à Kurzawa pour un remplacement poste pour poste.

66 : Didier Deschamps est dans les tribunes du stade Louis II ce soir. Certains joueurs ont pu être mis en valeur malgré un match manquant cruellement de rythme. La solidité défensive de Nicolas Pallois par exemple, a dû pêtre remarquée.

65 : Setic, le capitaine bordelais après son geste anti-sportif sur Silva écope du premier carton jaune de la partie .

64 : Les monégasques ont la possession du ballon mais buttent notamment sur un très bon Pallois.

63 : Touré met le ballon sur Mariano. Ce dernier trouve Sertic qui frappe un ballon qui s'envole dans le ciel du stade Louis II.

62 : Nouveau coup franc à l'avantage de Monaco à hauteur de la surface de réparation. Tir tendu de Carrasco sorti par une tête de Nicolas Pallois.

62 : Berbatov reprend une passe de Silva et frappe mais Pallois est sur la trajectoire.

59 : Ocampos joueur le plus actif ce soir en attaque pour Monaco est remplacé par Berbatov. Alors que Yambéré, défenseur, remplace Kaabouni. Peut être que Sagnol souhaite assurer le match nul.

57 : Planus par maladresse relance dans l'axe, Ocampos prend le ballon mais Pallois intervient.

55 : Contre-attaque monégasque, Sertic fait faute, coup franc excentré pour Monaco à une grosse vingtaine de mètres du but de Carrasso.

52 : Rolan et Contento tentent de se trouver mais ne parviennent à rien de concluant. Les bordelais échouent une nouvelle fois à se rapporcher du but monégasque.

50 : Bakayoko s'impose devant les défenseurs bordelais Pallois et Contento qui tentaitent de sortir le ballon.

50 : Bernardo Silva tente une frappe à l'entrée de la surface de réparation mais c'est récupéré par Carrasso.

49 : Touré tente un centre hasardeux dans la surface de réparation mais Subasic se saisit du ballon.

47 : Carrasco est signalé en position de hors-jeu.

45 : Touré passe un petit pont sur Raggi mais le ballon lui échappe.

45 : Les bordelais vont donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps, il n'y a pas eu de remplacements effectués à la pause.

Mi-temps : Les bordelais ont été transparents au cours de cette première période, incapable de se montrer dangereux. En face, Monaco a montré qu'il était en mesure de faire basculer la rencontre mais a gâché beaucoup d'occasions. Les bordelais ont cadré 3 fois alors que les monégasques ont tenté davantage leur chance sur le but de Carrasso mais n'ont trouvé le cadre qu'à deux reprises.

45 : Martial tente de prendre un ballon très haut avec son pied alors qu'au même moment Planus plaçait sa tête. Il est sorti pour se faire soigner. Dégagement de Carrasso et M.Lannoy siffle la mi-temps.

43 : Pause après les blessures de Mariano et de Martial, le match reprend. Il semble que le 0-0 se profile à l'approche de la mi-temps.

40 : Thomas Touré a tenté un raid solitaire dans la surface de réparation monégasque mais il perd le ballon.

40 : Martial est mis en échec par Planus, et nouvelle relance bordelaise.

38 : Silva au milieu de terrain pour Monaco se montre particulièrement actif.

38 : Les bordelais tentent de se rapprocher du but de Subasic mais en infériorité numérique et sans succès.

37 : Centre en retrait de Rolan, Touré frappe mais ce n'est pas assez puissant puisque Subasic se saisit du ballon.

35 : Les monégasques apportent de l'animation avec des incursions récurrentes. Les bordelais défendent mais la pression s'amplifie sur le but de Carrasso, coup franc à une quarantaine de mètre, les bordelais se dégagent.

34 : Contento vient de sauver de la tête et sur sa ligne les bordelais Carrasso battu, sur une tête de Occapos, après un corner.

34 : Faubert puis Pallois préfèrent détourner ce ballon dangereux en corner.

33 : Nouveau coup franc à exploiter pour les joueurs du rocher.

32 : Coup franc obtenu par Martial, le ballon vient de très loin mais Echiejile fait faute sur Planus.

31 : Les monégasques font tourner le ballon à hauteur de la ligne médiane, récupération bordelaise.

31 : C'est le belge Carrasco qui frappe, et rolan dégage le ballon au premier poteau.

31 : Plasil récupère le ballon sur Carrasco mais ça file en corner.

30 : Thomas Touré ne parvient pas à conserver le ballon donné par Plasil.

29 : Grosse séquence de jeu offensive pour Monaco avec de Ocampos une frappe qui n'est pas cadrée.

28 : A noter que d'ici dix jours, les bordelais devront se déplacer à Paris pour affronter le PSG pour les 16ème de finale de la Coupe de France.

28 : Frappe de Moutinho qui passe largement au dessus du but de Carrasso, et qui réveille un peu le stade Louis II.

27 : Faubert et Mariano suite à un une-deux se retrouvent non loin a surface monegasque mais Carvalho obtient la faute.

26 : Le mercato hivernal ouvert jusqu'au 2 février à minuit pourrait donner de l'air aux girondins de bordeaux dont le secteur offensif semble pâtir du départ à la CAN de certains éléments. C'est sans même évoquer la blessure du fer de lance offensif bordelais, Cheikh Diabaté.

25 : Martial est une nouvelle fois signalé en position de hors-jeu, les marine et blanc peuvent à nouveau se relancer.

22 : Les girondins font tourner le ballon entre eux, il n'y a pas beaucoup de mouvement à l'avant. Julien Faubert pénètre et centre.

21 : Les bordelais restent dans la moitié de terrain monégasque. Centre de Contento, trop long pour Mariano.

20 : Le match perd en intensité même si Monaco domine légèrement, ils se sont davantage montré dangereux.

18 : Carrasco très bien servi se retrouve hors-jeu.

17 : Carrasso sort avec autorité devant un attaquant monégasque.

15 : Les bordelais se dégagent mal et Pallois se joue d'Ocampos pour obtenir finalement une sortie de but.

12 : Planus touche le ballon de la main en défant sur un attaquant monégasque. Coup franc à 20 mètres du but de Carrasso tiré par Moutinho mais qui termine dans le mur bordelais.

9 : Rolan est bousculé par Raggi l'arbitre siffle faute. Coup franc pour bordeaux à l'entrée de la surface de réparation de Subasic. Mais la tentative de Touré est captée par le portier monégasque.

5 : Touré tente de remonter le ballon et de mener une contre-attaque mais il est esseulé.

4 : Ocampos et Martial tentent une incursion dans la surface bordelais et trouvent le corner.

3 : Parade de Carrasso en deux temps après une frappe de Ocampos.

1 : Sur un centre de Plasil pour Mariano, Touré récupère et frappe de façon instantanée, Subasic détourne en corner.

1 : Coup d'envoi donné par les monégasques

Une minute de silence va être observée avant le début de la rencontre. Les joueurs se sont réunis le long du rond central.

Entrée des joueurs sur la pelouse pour le protocole.

Léonardo Jardim jouera en 4-3-3, avec Subasic dans les buts. Fabinho - Carvalho (Cap) - Raggi - Echiejile en défense, Silva - Bakayoko - Moutinho, et pour finir, un trio d'attaquants, Ocampos - Martial - Carrasco.

Willy Sagnol évolue en 4-1-4-1, avec Carrasso dans les buts. Faubert - Planus - Pallois - Contento en défense de droite à gauche. Sertic en sentinelle devant la défense, se sera le capitaine de la formation girondine. Mariano - Plasil - Kaabouni - Rolan au milieu de terrain. Touré conclu ce 11, seul en attaque.

L'arbitre de la rencontre sera M.Stéphane Lannoy.

Ce soir comme sur tous les terrains de foot du pays, les joueurs rendront hommage aux drames survenus cette semaine; ils arboreront un autocollant "Je suis Charlie" sur leurs maillots.

Au Stade Louis II Bordeaux n'a plus connu la défaite depuis 2003 soit huit matches sans le moindre revers.

La coupe d'Afrique des Nations va peser sur l'effectif girondin avec le départ de Lamine Sané, Henri Saivet, Abdou Traoré, André Poko et Wahbi Khazri. Pour les mêmes raisons, Leonardo Jardim doit se passer de Aymen Abdennour et Lacina Traoré. Côté infirmerie à Bordeaux Jussie, Pellenard et Maurice-Bellay, pour Monaco, Geoffrey Kondogbia et Nabil Dirar.

Les monégasques ont sûrement davantage profité de leurs vacances que leurs homologues girondins. En effet, Monaco a remporté 5 matches et s'est qualifié lors de son match de Coupe de la Ligue, après une séance de tirs au but victorieuse. Bordeaux, on le sait, a été éliminé de la compétition et a connu un sévère revers face à l'Olympique Lyonnais.

Marc Planus, joueur emblématique du groupe girondin s'est exprimé en conférence de presse sur la rencontre de ce soir. Il a fait part de la très forte progression de l'AS Monaco après un début de saison marqué par de nombreuses déconvenues. De nombreuses rumeurs parlaient déjà d'une limogeage en bonne et dû forme du coach Jardim. Si Willy Sagnol le coach bordelais parle d'une rencontre qui n'est pas "décisive", il s'accorde sur l'importance d'un tel match et des effets qu'une défaite aurait, à savoir, la perte de vitesse sur le trio des 5 premiers.

Bonsoir à vous qui avez choisi Vavel pour suivre ce dernier match de la 20ème journée du championnat de France de Ligue 1. Cette rencontre offrira un duel de poursuivants, bien positionnés dans le sillage des locomotives du classement. Monaco 5ème à 32 points toise les Girondins de Bordeaux d'un tout petit point, un match nul de ces derniers leur permettrait de griller la priorité aux nantais, intercalés entre les joueurs du rocher et les marine et blanc.