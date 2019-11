Coupe de la Ligue : ASSE - PSG : L’Avant Match

Quel visage pour les Parisiens ?

Depuis quelques semaines, c’est avec un triste visage que le PSG évolue en championnat. La défaite à Bastia (4-2) alors qu’ils menaient 0-2 à la demi-heure de jeu a révélé les manquements, surtout défensifs des champions de France. Le duo des pointures brésiliennes Thiago Silva-David Luiz n’apporte pas ce que le club attendait d’eux. Arrivés pour un prix d’or, respectivement de l’AS Rome et de Chelsea, ils devaient former une charnière centrale de classe mondiale pour concurrencer les plus grandes équipes européennes. Cependant, les dernières prestations des Parisiens (1 point sur 9) sèment le doute tant au sein de l’équipe que parmi le public et les observateurs. Pour Laurent Blanc, le problème est essentiellement mental, et non qualitatif. Il va de soi que les deux défenseurs ont des qualités techniques indéniables, et apportent énormément à la relance. Cependant, les statistiques ne parlent pas pour eux défensivement parlant, notamment dans le domaine aérien. En effet, selon Opta, les Parisiens ont encaissé plus de 50% de leurs buts sur phases arrêtées (9 sur 17), ce qui prouve les manquements dans les duels défensifs.

La solution pourrait être le replacement de David Luiz dans l’entrejeu, place à laquelle il a évolué à Chelsea. D’ailleurs, José Mourinho a récemment déclaré « Il me manque en tant que médian. Le défenseur ne me manque pas ». C’est dire… Toujours est-il que Laurent Blanc ne semble pas disposé à modifier son schéma. Offensivement, il a choisi de prolonger la sanction de Cavani et Lavezzi, ce qui laisse à Ibrahimovic, Lucas et Pastore la mission d’alimenter le marquoir.

Christophe Galtier : « Un grand rendez-vous »

Malgré la mauvaise forme des Champions de France, le coach Stéphanois s’attend à une réaction de la part des Parisiens ; « Les individualités finiront par servir le collectif […] le PSG a eu un mois de décembre compliqué mais il se ressaisira ». Néanmoins, il sera difficile pour Zlatan et consorts de venir à bout d’une équipe de Saint-Etienne qui vient de leur ravir leur 3e place en championnat, grâce notamment à leur défense infranchissable (la meilleure de Ligue 1 avec seulement 13 buts encaissés). L’équipe peut également compter sur un Stéphane Ruffier en grâce, notamment après sa prestation 5 étoiles à Reims, qui lui permet de figurer parmi les favoris pour le titre de Gardien de l’Année.

Redresser la tête avant des déplacements difficiles

Ce déplacement à Geoffroy-Guichard est le premier d’une série de déplacements délicats pour les Parisiens. En effet, dans seulement 12 jours, ils auront droit à un « remake » du match de ce soir, pour le compte de la 21e journée de championnat cette fois. Ensuite, ils se déplaceront à Lyon, Monaco, Bordeaux et Marseille. Autant dire qu’il est temps de redresser la tête pour aborder cette série importante pour la conquête d’un nouveau titre.