La victoire et c'est tout

90+3' C'est (enfin) terminé! Au terme d'un match haletant et fort de son suspens omniprésent, Lille se qualifie! Non, soyons honnête, une partie pour le moins incipide, les deux équipes ont du soucis à se faire quant à la qualité de jeu proposée. Lille ne doit pas se reposer sur quelques lauriers, il faut rappeler que ce soir 2 défenseurs ont marqué. Merci de nous avoir suivi (si vous l'avez fait), et à bientot avec on l'espère davantage de spectacle... En même temps, difficile de faire pire!

90' Temps additionel 3minutes

88' Le jeu se cantonne au milieu de terrain, où les duels ont surtout été remporté par les lillois. On ne sent pas les nantais capable ne serait-ce de réduire la marque

86' Tacle en retard lillois et bon coup franc nantais le long de ligne de touche coté droit... Repoussé par une tête nordiste

83' Nouveau bon coup franc lillois, excentré coté gauche. Bien dégagé de la tête par le robuste vénezuelien Vizcarrondo.

82' Les nantais paraissent quelque peu résignés, tandis que les lillois continuent tranquillement leur pressing assez haut dans la partie de terrain nantaise

80' Retour au jeu, coté nantais avec un corner à suivre, mais la frappe de Bangoura est légèrement au dessus.

76' Changements. Sortie justement de notre Bammou national, et entrée d'un autre phénomène en la personne d'Ismaël Bangoura. Coté lillois, sortie de Nolan Roux, très disponible aujourd'hui, et entrée de la nouvelle recrue, qui elle n'a pas de problèmes administratifs à l'image d'un certain Hatem Ben Arfa : le jeune Boufal

74' INCROYABLE! Yassine Bammou a touché un ballon! Celui qu'on nommera Fantomas le temps d'une soirée est donc bel et bien de retour, mais pas d'illusion, son contrôle est lamentablement manqué et le ballon perdu.

72' Changement lillois : Balmont sort, Delaplace entre. Et coté nantais sortie de Vincent Bessat et Bedoya , et entrée de Nkoudou et Audel

70' BUUUUUUT Simon Kjaer!! Un coup franc platinesque du Danois!!!!! A 25 mètres il place son ballon, qui passe au dessus du mur et se loge dans les cages d'un Riou ME-DU-SE! 2-0 pour les Ch'tis!

67' Quel arrêt d'Eneyama! Après une percée de Gakpé, Bessat est à la reception d'un centre au second poteau, et bute sur le portier lillois à quelques mètres des buts. En cabine, Jerôme Alonzo exulte.

64' Coup franc Nantais, qui se transforme en corner après une déviation peu académique du gardien nigérien. Celui-ci ne donne rien, enfin si, il invoque les rires des supporters. En cause, une glissade du nantais Veretout au moment de botter le corner

62' Nouveau centre dangereux de Djibril Sidibé coté gauche, qui atterit dans les pieds de Roux qui ne peut couper comme il se doit la trajectoire du cuir, qui s'envole à notre grand desespoir dans les tribunes du stade Pierre Mauroy, qui à noter, n'est pas très bien garnit en ce frileux Mercredi de Janvier

60' Bon coup franc obtenu par Frey, qui, comme son nom l'indique, est plutôt interessant ce soir. Corchia s'élance, et c'est détourné par le mur jaune et vert nantais en corner

57' Plus serieusement, centre vicieux de Sidibé coté gauche, dégagé en catastrophe par le viking Lucas Deaux, pas loin de marquer contre son camp.

55' A priori, nous sommes repartit sur les mêmes bases pitoresques qu'en première période... Courage! Et bonne nouvelle, le score actuel (1-0) ne permet pas de prolongations!

53' Main litigieuse lilloise qui donne un coup franc lointain pour les canaris. Un ballon gaché car balancé dans une surface de réparation vide, ou presque.

50' Coté Nantais, seul Veretout semble capable de percer la défense lilloise, comme à son habitude extrèmement solide

48' Riou se saisit facilement du ballon, et le dégage à la Jonnhy Wilkinson

48' Coup franc interessant pour les lillois, après une légère poussette sur Balmont

45' C'est repartit! On y croit, c'est partit pour du vrai football et du beau jeu!

Mi-temps ici à Pierre Mauroy, bien que heureux du résultat, les supporters présent sont certainement déçu du spectacle produit. Heuresement, ils ne regretteront pas d'avoir fait le déplacement au lieu de regarder la télé en famille, tant le programme est pauvre ce soir. Et oui il faut le dire, on s'ennuie un peu ici! Même Fabien levêque et Jérome Alonzo sont beaucoup moins enthousiaste comparé à la belle affiche d'hier soir! A tout à l'heure, avec on l'espère, un peu plus d'entrain!

44' Les dogues terminent bien cette première mi temps, qu'ils auront finalement plutôt dominé, avec un nouveau bon centre de Corchia, de nouveau sans receptionneur

41' Beau mouvement lillois initié par Frey et ses dribbles déroutant, qui se conclu par une frappe, non plutôt un drop, de Rio Mavuba

40' Long dégagement de Riou, à destination de Gakpé qui file au but! Mais Eneyama avait tout lu et sort ce ballon en touche, de la tête s'il vous plait!

38' Lille attend tranquillement la mi-temps, faisant tourner le ballon en espérant rentrer aux vestiaires avec ce court avantage

35' Corner pour les Nantais, Veretout ne lève pas assez son ballon... Que c'est laborieux pour les Nantais, alors que les décalages sont pourtant quelques fois réalisés à leur avantage!

33' Lille est largement au dessus techniquement, enchainant beaucoup plus aisément les passes et une-deux que les Bretons

31' Yassine Bammou était beacoup plus disponible à la boutique du PSG il y a quelques mois... L'attaquant Nantais est introuvable par ses coéquipiers sur le front de l'attaque!

30' Traoréééééé! La frappe pied gauche au seize mètres est bien détournée par Riou en corner! Ce dernier ne donnera rien...

28' Les lillois essayent tant bien que mal de jouer les contres à fond, à l'image de Roux qui combine avec Sidibé, mais sans succés

25' Enorme cafouillage, dans lequel Riou est également impliqué, finalement conclu par un coup franc pour les jaunes et verts

24' Coup franc très bien placé pour les dogues à l'entrée de la surface de réparation nantaise, exentré sur la droite

23' Nantes joue clairement plus haut, mais les nombreux déchets techniques devant ne permettent pas aux canaris de prendre leur envol...

19' Première véritable montée d'Issa Cissokho, son centre est repoussé par Kjaer

17' Malgré le but, le match ne s'emballe toujours pas...Nantes touche un peu plus le ballon, sans pour autant mettre en danger les lillois avec leurs quelques incursions dans la défense nordiste

12' A noter une pelouse dans un état plutôt moyen, surement due aux conditions climatiques pas toujours idéales dans la région nordiste.

9' BUUUUT superbe frappe enroulée! Décalé par Balmont à 35 mètres, il frappe sans contrôle et ouvre le score ici à Lille! Un défenseur ouvre le score pour la plus mauvaise attaque du championnat, 1-0 Lille.

8' Début de match timide des deux équipes, l'occasion de Bedoya est la seule vraie, et pourtant timide, action du match

-5' La première frappe cadrée est à mettre au compte des nantais! Bedoya du bout du pied dans les six mètres d' Eneyama, bien détourné par le gardien des Dogues

-3' Première incursion lilloise (qui ne donne rien) qui semble prendre le dessus en ce tout début de match

-1' Premier coup-franc lillois, il ne donne rien et est entaché d'une position de hors jeu de Nolan Roux

-1' Début du match, coup d'envoi donné par les lillois!

-Bienvenue à tous, les compositions d'équipes pour le match, qui débute dans vingts minutes, sont connues : LILLE : Eneyama (g) - Corchia - Kjaer - Basa - Sidibe - Balmont - Meite - Mavuba - Traoré A. - Frey - Roux.

NANTES : Riou (g) - Cissokho - Vizcarrondo - Deaux - Veigneau - Gomis - Veretout - Gakpé - Bessat - Bedoya - Bammou.

Lille reçoit Nantes ce soir à 21h00 dans le dernier quart de finales de la Coupe de la Ligue version 2014-2015. Lille à la relance en championnat avec deux victoires consécutives à domicile en autant de matchs , tentera de perpétuer leur bonne série. Nantes, à la peine Dimanche dernier, face à Metz à la Beaujoire, essaiera comme l'année passée d'atteindre les Demi-finales en passant l'obstacle nordiste.

Deux équipes en quête d'adrénalines et de piments dans leurs saisons, car Nantes ne terminera surement pas européen, faute d'ambition, et Lille coupable d'une trop faible première partie de saison, reste bloqué dans la seconde partie du classement et ne décolle pas. Un match qui s'annonce ouvert, un vrai match de coupe à élimination directe!

Chez les Bretons, le groupe est presque complet, éxepté Hansen bléssé et l'indispensable Djilobodji, parti lui à la CAN.

Coté Lillois, Boufal, nouvelle recrue, fait son apparition dans le groupe, et on enregistre également le retour de Jonathan Delaplace mais compte plusieurs éléments clefs bléssés : Origi, Martin, Soumaoro et Lopes...

Nantes de son coté, sort d'une très convaincante première partie de saison, l'équipe occupe une très belle 7ème place au classement et peut se permettre donc de jouer la coupe à fond! Ce qui nous promet un bel engagement entre Lillois qui doivent sauver leur saison, et Nantes qui peuvent se permettre de rêver, à 2 matchs du Stade de France

Lille, en panne de buts actuellement, a tout de même bien débuté l'année avec deux victoires 1-0 en championnat face a Caen et Evian (match en retard de la 14ème journée). Petite statistique : Lille en ligue 1 cette saison c'est 17 buts, Lacazette 19...

Bonjour à tous! Bienvenue dans ce live (certes un peu en avance), concernant le match Lille - Nantes. Le match débutera ce Mercredi dès 21h00.