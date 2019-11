FC Lorient - LOSC Lille en direct commenté: suivez le match en live

Merci d'avoir suivi le match FC Lorent / LOSC Lille en direct commenté sur VAVEL France. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le compte Twitter de l'auteur, ou celui du site VAVEL France.

C'est terminé au Moustoir ou Lorient s'impose assez logiquement face à une équipe de Lille passive en partie (1/0). Une victoire ô combien importante dans la course au maintient, et une défaite de l'autre côté qui enlise le LOSC encore plus bas dans le classement.

90': Lille multiplie les longs ballons mais tant la défense lorientaise que le portier repourssent les tentatives du LOSC.

90': Lorient n'avait plus battu le LOSC depuis le 16 novembre 2012 et une victoire au Moustoir 2 à 0.

89': Il y aura trois minutes de temps additionnel.

88': Lecomte dévie une frappe puissante de Lopes après un service court de Boufal. Ce sont les recrues du LOSC qui donnent le ton des offensives nordistes.

86': Jeannot profite d'une erreur défensive pour lancer un missile en direction des cages lilloises mais Enyeama est encore à la parade ! Guerreiro est dans l'intervalle mais écrase trop sa frappe !

85': Lorient s'est regroupé derrière et ne jure plus que par des contre attaques. Lille en revanche se projète vers l'avant mais Nolan Roux est bien seul devant. Dommage pour les Dogues, car les ailiers devraient se mettrent plus au diapason pour épauler l'avant centre nordiste.

84': Après un coup franc entrant, Koubemba s'élève plus haut que tout le monde et pique une tête puissante que capte aisément Llecomte.

83': Carton jaune pour Mehdi Mostefa.

81': Boufal est à nouveau au sol après un cup de coude involontaire de Pedrinho.

79': Entrée de Gilles Sunu et sortie du passeur décisif Autret.

77': Dans les autres rencontres du soir, Montpellier mène à Metz grâce à Lucas Barrios qui a planté un triplé (ses trois premiers buts), de même pour Monaco qui devance Nantes 1/0 grâce au Portugais Bernado Silva. Le Stade de Reims prend l'eau face à une séduisante équipe de Caen 3/1 tandis que Toulouse et Bastia n'arrivent pas à prendre l'ascendant 1/1.

75': Nolan Roux reprend un centre de la tête mais il la croise trop pour inquiéter Lecomte, qui accompagne le cuir jusqu'à la sortie.

73': Sofiane Boufal s'effondre dans la surface après un très léger contact avec Le Goff. Le numéro 7 lillois n'obtient pas de penalty.

71': Un autre changement, côté merlu cette fois. Gianni Bruno, inexistant face à son ancienne équipe, cède sa place à un espoir du club, à savoir Gakpa.

70': Troisième et dernier changement pour les Dogues avec la sortie de Jonathan Delaplace et l'entrée de Lopes.

68': Après un cafouillage dans la surface bretonne, Koubemba est à la reprise pour égaliser à bout portant du pied gauche mais sa frappe passe à côté.

65': A sa décharge, le LOSC s'est vu amputé de deux éléments important de l'effectif, d'ou la faible implication offensive.

62': David Ronzenhal se fait subtiliser le ballon dangereusement mais parvient tant bien que mal à contrer la frappe de Gianni Bruno.

60': Nous sommes à l'heure de jeu et le FC Lorient vient d'inscrire un but ô combien importantissime pour le maintient dans la suite de ce championnat.

59': BUUUUUUUT de Guerreiro pour le FC Lorient ! Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour voir le match se décanter ! Autret sert à raz de terre Guerreiro qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du filet. C'est déjà le 5e but du fer de lance lorientais.

56': Le FC Lorient se montre désormais plus offensif que leurs homologues nordiste, par l'intermédiaire de Mesloub, Guerreiro et Jeannot.

53': Benjamin Lecompte capte facilement un ballon dans les airs devant Boufal. La rencontre a repris un rythme monotone, les deux équipes se contentant de tourner autour de la zone de l'adversaire sans faire mouche.

52': Boufal est au sol après un mauvais contact avec Autret.

51': Walid Mesloub, excentré côté droit, tente sa chance d'une demi volée mais Enyeama veille au grain.

50': Les Lillois effectuent une belle entame de match en pressant haut et en harcelant le porteur du ballon.

48': Sidibé se tient la cheville, il pourrait également cédér sa place...

47': Gianni Bruno se distingue enfin ! L'ancien lillois tente sa chance à bout portant mais le portier négiérian dévie incroyablement bien le ballon !

46': Le niveau global de la rencontre ne vole pas très haut et plusieurs joueurs devraient élever leur niveau pour éspérer concrétiser leurs occasions.

45': Cc'est reparti pour le second acte !

Les deux minutes de temps additionneles n'auront rien donné de plus ! Lorient et Lille ne parviennent pas à se départager (0/0) ! Le LOSC compose avec des jeunes pousses, et comme si cela ne suffisait pas, s'est vu amputé de deux éléments importants de l'effectif, à savoir Frey et Kjaer. Les Dogues affichent comme à chaque match une passivité offensive qui pourrait leur coûté chère.

45': Sofiane Boufal est indubitablement le meilleur lillois sur la pelouse ce soir. Le natif de Paris multiplie les percutions et gestes techniques de haut vol et se montre particulièrement actif sur le front de l'attaque.

44': Il y aura deux minutes de temps additionnel et le score est toujours nul et vierge.

43': Centre d'Autret contrée par Sidibé.

41': Rien à faire du côté des Dogues. On ne trouve aucune solution dans le secteur offensif et le LOSC est obligé de repasser par l'arrière.;

39': Alors que Michaël Frey a été transféré à l'hoptâl.

38': Boufal est un peu trop gourmand ! L'ancien angévin se permet d'étaler sa technique face à deux merlus mais se fait tacler sèchement par Autret.

37': Coup franc tiré par Sofiane Boufal, mais repoussé par une tête merlu.

36': Tacle en retard de Pedrinho, pris de vitesse, sur Sébastien Corchia. Mr. Kalt, l'arbitre, sévit et sort le jaune.

34': Petit récapitulatif au niveau des changements. Michaël Frey a cédé sa place à Kévin Koubemba, de même que Simon Kkjaer qui s'est fait remplacé par Franck Béria. Deux sorties pour autant de blessures.

33': Frappe à bout portant de Jeannot ! Mais Vincent Enyeama capte très bien le cuir.;

31': C'est chose faite, Béria remplace le défenseur danois dans l'axe de la défense.

30': Simon Kjaer est également touché et devrait le remplacer par Franck Béria.

29': Sidibé centre à l'entrée de la surface ! Sofiane Boufal crochète parfaitement mais ne parvient pas à mettre de la puissance dans sa frappe.

26': Le match ne se joue que dans un sens. Désormais le LOSC recule et attend une brèche dans l'entrejeu breton, tandis que Gerreiro multiplie les appels côté gauche.

25': Quelle belle frappe de Nolan Roux mais trop croisée malheureusement ! Le ballon passe à deux mètres du poteau droit de Lecomte.

24': Match fou entre le MHSC et le FC Metz. Les Messins mènent 2 buts à 1 face aux hommes de Roland Courbis.

23': Corner breton joué en deux temps. Le centre de Mesloub ne trouve personne.

22': Débordement de Guerreiro qui s'infiltre entre deux joueurs ! Son centre tendu ne trouve personne et est dégagé par larrière=garde des Dogues.

20': Michaël Frey grimace sur son banc... Il vient de rentrer au vestiaire, sûrement pour passer des radios.

19': Rio Mavuba dispute son 59ème match consécutif en Ligue 1 _ Preuve de l'importance qu'a le capitaine au sein de l'effectif du LOSC !

18': Ouverture du score de Lucas Barrios pour Montpellier face au FC Metz.

17': Le rythme du match a quelque peu baissé, mais Lorient semble reprendre peu à peu l'ascendant sur le LOSC.;

16': Rrené Girard va devoir procéder prématurément à son premier changement. Kevin Koubemba remplace Michaël Frey, blessé à la cheville.

13': Coup=franc à suivre côté lillois. Faute sur Frey. Ccela semble sérieux !

11': La majorité des ballons passent par le néo=international Portugais Raphaël Guerreiro.

10': Toujours dans la rencontre Caen = Reims, Sloan Privat a doublé la marque en faveur des Caennais.

9': Les ébats s'égalisent peu à peu, Lorient tente de conserver le ballon, mais le milieu merlu reste trop peu mouvant pour faire la transition entre la défense et l'attaque.

8': Dans l'autre rencontre du soir, Caen a ouvert le score grâce à l'ancien lensois Yahia, face à Reims.

7': Guerreiro remonte le terrain et se joue de la défense lilloise en combiant bien en une=deux avec Jeannot. Le Portugais voit sa frappe repoussée par l'excellent Enyeama.

5': Plusieurs absents côté lillois, dont Marvin Martin, Florent Balmon, sur le banc, Soumahoro ou encore Rayan Mendes.

4': Les Lorientais commetent deux fautes coups sur coups.

3': Belle entame de match des Lillois qui monopolisent le cuir et tourner autour de la zone lorientaise.

2': Corner à suivre. Kjaer prend le dessus sur tout le monde, mais sa tête est repoussée. David Rozenhal tente sa chance de loin, largement à côté.

1': Première occasion pour le LOSC dès la première minute de jeu ! Nolan Roux est servi d'une passe lobée, ce qui suffit amplement à l'ancien brestois pour tenter une frappe parée parfaitement par Benjamin Lecomte.

0': C'est le LOSC qui donne le coup d'envoi, c'est parti !

0': Le LOSC a remporté les 4 derniers affrontements face au FC Lorient.

0': Les 22 acteurs font leur entrée sur le terrain du Moustoir. Le match a commencé.

Petite modification de dernière minute: Sofiane Boufal devrait être aligné par René Girard côté lillois.

Au match aller, le LOSC l'avait emporté à domicile 2=0.

Cette rencontre sera arbitrée par Mr. Phillipie Kalt.

La compo probable du LOSC ce soir: Enyeama - Sidibé, Kjaer, Rozenhal, Béria - Balmont, Mavuba, Delaplace - Corchia, Frey, Traoré

La compo probable de Lorient ce soir: Lecomte - Le Goff, Pedrinho, Bellugou, Lautoa - Autret, Mostefa, Mesloub, Guerreiro - Bruno, Jeannot

Le LOSC quant à lui réalise une mauvaise saison cette année, à l'image de son attaque particulèrement timorée devant le cadre adverse (plus mauvaise attaque de la Ligue 1). Il faudra faire preuve de réalisme ce soir pour se défaire de Lorient.

Le FC Lorient a concédé quatre défaites lors des cinq derniers matchs . Si Lille ne semble pas dangereux offensivement, il faudra néanmoins prendre garde à ne pas encaisser des buts sur des approximations défensives comme cela est arrivé de nombreuses fois cette saison.

Les deux équipes ont réalisé une première partie de saison décevante, en particulier les Lillois qui ont la plus mauvaise attaque de notre championnat.

Bienvenue sur VAVEL France pour suivre la rencontre entre le FC Lorient, qui occupe la 16e place au classement de la Ligue 1, et le LOSC, 12e, dans le cadre de la 21e journée de championnat de la Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné à 20H00 au Moustoir.