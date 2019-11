FC Sochaux - AC Ajaccio : les réactions

Après une première mi-temps pauvre en occasion mais dominée par les doubistes, le stade Bonal s'est réveillé après un second acte mouvementé.

Les sochaliens pouvaient monter sur le podium et même prendre la place de dauphin suite aux mauvais résultats de ses concurents directs : nouvelle défaite du Dijon FCO face à Laval (1-0) et match nul entre Brest et Niort ! Ce match nul est donc une déception pour les sochaliens et une bonne opportunité pour les corses.

L'entraineur franc -comtois s'est exprimé à la fin de ce match :

Olivier Echouafni : "Le scénario est dur et cruel. C'est peut-être pour les fois où on a gagné sans forcément le mériter..."

Olivier Echouafni (FCSM) : "Le match face à Troyes ? Ils ont un pied en Ligue 1, mais on essaiera de les faire trébucher. [...] L'objectif est d'être sur le podium à la 38e journée. Il ne nous manque pas grand chose actuellement."

"C'est notre 15e match sans défaite, quand même ! Ce n'est pas rien." "On aurait dû mieux gérer certaines choses, notamment concéder moins de fautes dans notre partie de terrain. [...] Notre adversaire n'a pas eu d'occasion, mais est fort sur coup de pied arrêté."

Il se dit cependant "fier de (ses) joueurs" qui ont réalisé une prestation presque aboutie.

Olivier Pantaloni s'était présenté en salle de presse :

Le corse se montre réaliste et semble satisfait de ce résultat :

"La qualité sochalienne est indéniable, mais d'autres équipes de Ligue 2 sont bien armées".

"Je suis satisfait du résultat. Un peu moins du contenu".

"Même à 10, on avait la sensation d'être plus virevoltants. Les Sochaliens ont eu un relâchement. [...] On a fait le dos rond après le but sochalien et on marque en fin de match en ayant fait entrer un grand. [...] Nous encaissons un but sans avoir été trop inquiétés avant. [...] On avait décidé d'un bloc assez bas. Ça a bien marché en première période, mais on se créé peu d'occasions. [...] On était dans une situation délicate avec ce match et nous voulions nous rassurer".

Le capitaine sochalien Butin s'est aussi exprimé au micro de Bein à la fin du match et de sa bonne prestation (auteur de son 5ème but de la saison). Il nous fait part de sa déception ici : "C’est malheureux, on avait l’occasion de faire une bonne opération au classement (NDLR : Sochaux pouvait prendre la seconde place)". [...] La déception domine, ça va être dur pendant un ou deux jours. Le scenario est cruel, en termes d’occasions et de jeu, notre victoire aurait été méritée".