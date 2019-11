Live Ligue 1 : le match Olympique de Marseille - En Avant Guingamp en direct

Nous vous remercions d'avoir suivi cette rencontre sur Vavel France. A très bientôt pour un nouveau direct live !

Avec cette victoire, l'OM obtient sa dixième victoire d'affilée à domicile. Une première depuis la saison 1947-48.

De son côté, Guingamp subit un coup d'arrêt. Les Guingampais encaissent leur deuxième défaite de la semaine après celle contre Monaco en Coupe de la Ligue mercredi.

C'est fini au Vélodrome ! L'OM s'impose dans la douleur sur sa pelouse face à une équipe de Guingamp qui n'aura pas démérité. les Olympiens engrangent trois points précieux, qui lui permettent de recoller à un point de Lyon.

Huitième but de la saison en Ligue 1 pour l'ancien Nantais.

But pour Guingamp ! Claudio Beauvue transforme ce pénalty, dans le petit filet droit. Il reste une minute.

Fin de match folle ! Pénalty pour Guingamp, et exclusion de Rod Fanni !

Gignac n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis trois matchs (source Canal +)

Nouveau but marseillais ! Le coup franc de Payet est repris de la tête par Gignac, dont la reprise vient se loger dans le petit filet droit de Jonas Lössl

88 : coup franc bien placé pour l'OM, à 2O mètres du but de Mandanda, côté gauche.

Les Guingampais vont devoir cravacher pour égaliser face à la 6e défense du championnat. Ils semblent pour l'instant un peu éteint.

Sankahré cède sa place à Alioui.

C'est un coup dur pour Guingamp, qui tenait le match nul et jouait parfaitement le jeu.

84 : But pour l'OM ! Sur un centre de Dja Djé Djé, Mendy reprend de la tête. Si Lössl repousse, il ne peut rien sur la frappe à bout portant de Lemina, qui a bien suivi.

83 : Giresse travaille côté gauche et tente d'alerter Beauvue, mais sa passe est trop courte.

82 : coup franc Guingampais, repoussé par Mandanda, qui capte ensuite la reprise de Lévêque.

80 : L'OM a inscrit 39 buts dans le dernier quart d'heure ce soir. est-ce que ce sera encore le cas ce soir ?

78 : Le jeu reprend ses droits, et Guingamp est de nouveau à l'attaque. Giresse est devancé par Gignac, revenu défendre.

77 : Corner pour Guingamp, côté droit. Le jeu est interrompu, un laser ayant été détecté et gênant les joueurs Guingampais.

75 : Beauvue provoque dans la surface. Morel s'interpose.

74 : Mario Lemina remplace Aleyxis Romao à Marseille. TOujours pas de changement à Guingamp.

73 : la vitesse de Beauvue fait très mal à la défense Marseillaise; Mais l'ancien Nantais ne parvient pas à trouver le chemin des filets ce soir.

Lemina devrait bientôt faire son entrée.

71 : Giresse s'en charge. Le mur repousse. Dans la foulée, la bonne couverture de Dja djé djé offre un six mètres à Mandanda.

71 : grosse faute de Morel sur Beauvue à l'entrée de la surface. Carton Jaune.

69 : occasion pour l'OM ! bien servi par Thauvin, Gignac tente une reprise, qui passe au-dessus.

69 : Sankahré met trop d'engagement dans son jeu. Il est rappelé à l'ordre après une faute sur Mendy.

68 : Beauvue obtient un coup franc intéressant, plein axe, à 30 mètres du but de Mandanda. Imbula dévie et Kerbrat frappe, juste au-dessus de la transversale.

66 : nouvelle frappe de Gignac. Lössl est infranchissable.

65 : Giresse déborde côté gauche, mais le bon retour de Mendy le stoppe.

63 : De nouveau mis à contribution, Lössl se couche sur un nouveau centre de Dja djé djé.

62 : Coup franc pour l'EN Avant, à 45 mètres du but marseillais. Un Guingampais commet une faute sur Fanny, M. Bien siffle.

62 : Gignac rentre dans la surface et frappe. Lévêque repousse.

61 : Payet déborde côté gauche et centre pour Batshuayi qui frappe. Lössl veille.

61 : Pied tente sa chance, directement sur Mandanda.

60 : faute de grossière de dja djé djé sur Sorbon. le Marseillais échappe de peu au deuxième carton gauche.

60 : à l'heure de jeu, le match semble s'emballer.

58 : les Guingampais gèrent mal leur contre. Le centre de Beauvue n'est pas parvenu à Giresse, Mandanda s'étant interposé.

58 : Marseille pousse; Le centre de Dja djé djé est repoussé en corner par Kerbrat. Derrière, Beauvue repousse de la tête.

56 : C'est l'OM qui obtient un corner cette fois, que ¨Lössl dégage de la main. Les Marseillais réclament une main dans la surface. M. Bien ne bronche pas.

55 : la reprise de Dorian Lévêque passe à côté.

54 : lancé en contre, Beauvue est devancé par Fanni qui sort en corner. Gignac dégage de la tête. Mais la reprise de Girese oblige Fanni à la repousser de nouveau en corner.

54 : Batshuayi tente sa chance de loin. Lössl se couche pour capter ce ballon.

53 : Dja djé djé obtient un corner côté droit. La reprise de Romao est repoussée par la défense. Ce derneir récupère le cuir et frappe à nouveau. Mais Jacobsen, solide, contrôle et accompagne pour Mandanda.

49 : L'OM se fait très pressant en ce début de seconde mi-temps, à l'image de Gignac.

48 : suite à un une-deux avec Thauvin, Gignac tente une reprise. sur Lössl.

48 : Jérémy Pied tente sa chance de loin. Même résultat.

47 : Coup franc pour les Guingampais , que Mandanda capte facilement.

Selon les statistiques, c'est en seconde période que l'OM encaisse le plus de but cette saison (17)

46 : Gignac déborde à droite et centre, mais aucun marseillais ne peut reprendre.

A la mi-temps, Jocelyn Gourvennec a réorganisé son attaque en remplacant Beauvue à la hauteur de Sankharé, plus bas.

C'est reparti au Vélodrome !

Changement confirmé à l'OM.

En dépit d'une maitrise du ballon (69% contre 31), Marseille n'est parvenu à ouvrir le score.

Batshuayi devrait remplacer Alessandrini, qui s'est de nouveau blessé au cours de la première période à sa cheville gauche.

45 : C'est la mi-temps au Vélodrome ! Sous la pression du PSG, l'OM ne parvient pas à trouver la solution face à une équipe Guingampaise bien en place et décomplexée. La seconde mi-temps promet du spectacle, entre deux équipes qui produisent du jeu. La meilleure occasion est pour l'instant à l'actif de l'En Avant.

44 : Contre pour Guingamp, deux contre deux. Dja Djé Djé prend le meilleur sur Sankharé, qui contre son dégagement en six mètres.

44 : Beauvue est lancé dans la profondeur. Mais en position de hors-jeu, il préfère stopper sa course.

43 : le jeu marseillais manque de fluidité, à cause de nombreuse fautes techniques.

42 : servi à l'entrée de la surface par Thauvin, Gignac se retourne et frappe. Ca passe à côté.

41 : Avec cette frappe, les Guingampais se sont créés la plus grosse occasion de cette rencontre pour l'instant.

40 : Occasion énorme pour Guingamp ! Pied perce la défense marseillaise mais perd la balle. un contre favorable remet la balle dans les pieds de Claudio Beauvue. Ce dernier pénètre dans la surface et frappe. Son tir rase la transversale de Mandanda.

39 : le tirage de maillot d'Alessandrini sur Lévêque permet aux Guingampais de se dégager.

38 : l'égalité dans le jeu est illustrée par le nombre de tirs : 5 chacun (source Canal +)

37 : Diallo reste au sol après un contact avec Gignac. Fair-play, les deux joueurs se quittent sur une poignée de main.

37 :Pied tente sa chance de loin pour Guingamp. ca passe largement au-dessus.

36 : centre de Payet pour Imbula, qui transmet à Dja djé Djé est contré par la défense.

35 :les débats sont équilibrés pour le moment. L'OM ne trouve pas la solution pour l'instant.

33 : Occasion pour les Guingampais ! Le centre de Beauvue pour Sankharé, bien tiré, permet à celui-ci de frapper.Mais mandanda s'est interposé.

32 : Occasion pour l'OM ! lancé sur le côté droit, Gignac centre. contré, le ballon revient sur Alessandrini qui s'enmèle les pinceaux mais parvient à servir Imbula dans la surface. La frappe de ce dernier est capté par Lössl.

31 : Festival de Thauvin côté droit. ca ne suffi pas pour trouver la faille.

30 : L'OM manque d'application : le long ballon pour Thauvin, trop long, a fini directement en six mètres.

29 : coup franc intéressant pour l'OM après une faute de Kerbrat sur Payet. Lössl s'impose devant Gignac à la retombée.

28 : bien en place défensivement, les Guingampais jouent cranement leur chance et empêchent les Marseillais de s'installer dans leur moitié de terrain.

28 : Payet qui réalise un excellent début de match (25 ballons touchés, 94% de passes réussies)

26 : Payet reste au sol après un contact avec Angoua. L'arbitre ne siffle rien, puis arrête le jeu, le numéro 10 étant resté au sol.

26 : Jocelyn Gourvennec (au micro de Canal + ) : on a quelques situations, on doit mieux gérer nos situations de balle.

25 : Dja Djé Djé déborde côté droit, pénètre dans la surface et tir. Mais sa frappe passe à coté du but de Lössl.

24 : Thauvin pénètre dans la surface, mais est stoppé par la bonne intervention de Kerbrat.

23 : heureux de vous retrouver pour la suite du live; les problèmes techniques sont résolus !

Voici les compos probables :

Marseille: Mandanda - Dja Djedje - Fanni - Morel ( ou Doria ) - Mendy - Romao - Imbula - Thauvin - Payet - Gignac

Remplaçants: Samba, Aloé, Doria ( ou Morel), Alessandrini, Lemina, Batshuayi, Boutobba, Omrani.

Une donnée à prendre en compte pour comprendre l’enjeu de cette rencontre : le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, respectivement troisième et leader du championnat, se sont tous deux imposés ce week-end. L’Olympique de Marseille doit donc s’imposer ce soir pour ne pas être distancé par les Gones, et se faire dépasser par les Parisiens.

Côté Guingampais, Claudio Beauvue, en grande forme , et qui réalise d’ores et déjà sa meilleure saison dans l’élite, sera à surveiller de très près. Sa vitesse d’accélération et ses capacités de percussion font de lui un attaquant redoutable. En revanche, l’absence de Christophe Mandanne, suspendu, est un vrai coup dur pour l’En Avant.

Thibault Giresse, qui excelle en ce moment dans l’exercice des coups de pied arrêtés, pourrait faire mal à la défense marseillaise s’il est dans un bon jourr.

Une des clefs de ce match sera le réalisme dont les deux équipes feront preuve. A Marseille, André-Pierre Gignac, qui a retrouvé le chemin des filets à l’occasion de la Coupe de France (doublé contre Grenoble) et Romain Alessandrini, de retour de blessure, seront les meilleures cartes pour faire la décision. Sans oublier le joker de luxe, Batshuayi, capable d’entrées décisives, et les défenseurs marseillais capables de marquer sur corner, comme Brice Dja Djé Djé et Aleyxis Romao.

Marseille - Guingamp Direct

Les Olympiens vivent une phase difficile. Vainqueurs timidement de Lens avant la trêve hivernale, ils n’ont pas débuté l’année 2015 de la meilleure des manières, battus en 32e de finale de la Coupe de France par Grenoble le 4 janvier (3-2, défaite aux TAB) puis à Montpellier lors de la 20e journée de Ligue 1 (2-0). André-Pierre Gignac devront impérativement réagir ce soir, devant leur public, s’ils veulent conserver leur chance de remporter le titre de champion.

De son côté, Marcelo Bielsa a retenu un groupe de 18 joueurs. On notera l’absence de Nicolas Nkoulou et André Ayew, eux aussi à la Coupe d’Afrique des Nations. En revanche, « El Loco » pourra compter sur Romain Alesasandrini, de retour de blessure après presque trois mois d’absence ;

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec va pouvoir compter sur un groupe de 19 joueurs. Toujours privé de son meneur, Sylvain Marveaux (ischios), il devra également composer sans Christophe Mandanne, suspendu après son expulsion contre Monaco mercredi, mais aussi Sankoh (Guinée), Douniama (Congo) et S.Yatabaré (Mali), partis à la CAN.

Les Guingampais, eux, sont en forme . Ils restent sur cinq matches sans défaites en Ligue 1. Néanmoins, s’ils avaient entamés l’année 2015 de la meilleure des manières en se qualifiant pour les 16e de finale de la Coupe de France aux dépens de Dinan-Lehon (CFA) il y a deux semaines, (3-0), puis en battant Lens dimanche dernier pour la reprise du championnat (2-0), ils restent sur une défaite en Coupe de la Ligue mercredi (2-0) à Monaco.

Ligue 1 Live Marseille-Guingamp

Guingamp, l'actuel douzième du championnat de Ligue 1 avec 25 points, accueille une équipe de Marseille retrouvée cette saison sous la direction de Marcelo Bielsa. Leader de la 6e à la 19e journée, les Olympiens ont perdu leur première place le week-end dernier après leur défaite à Montpellier (2-0), conjuguée à la victoire de Lyon face à Toulouse (3-0).

Lors du précédent Marseille – Guingamp, lors de la 38ème journée de Ligue 1, la saison dernière, les Marseillais s’étaient imposés grâce à un but d’André Ayew. Lors de ce match , Steve Mandanda avait quitter ses partenaires en raison du blessure à la tête qui le privera du Mondial au Brésil.

Bonsoir et bienvenue à tous sur Vavel France pour le live de Olympique de Marseille - En Avant Guingamp, match comptant pour la 21ème journée de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures au Vélodrome.