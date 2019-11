Marseille-Guingamp : les réactions

-Mario Lemina (milieu de l'OM, au micro de Canal +) : Cette victoire était très importante pour qu'on continue à croire à notre place de leader. On est tombé sur une très belle équipe de Guingamp qui défend super bien, ils ont procédé par contre et nous plutôt par attaque placée. Ca a été dur de franchir le dernier rempart et voila je suis rentré, j'ai mis une tête sur un coup du sort. Ca a délivré le match , je suis content !

On a ensuite mis un deuxième but qui nous a fait du bien, mais on prend un carton rouge à la fin, c'est dommage. En ce moment on a plus de difficulté car les équipes commencent à connaître notre style de jeu. Nos adversaires procèdent beaucoup par contre en attendant derrière, c'est assez compliqué à jouer.

Face à ça, on essaye de se serrer les coudes au maximum, d'y croire et de continuer à jouer. On va essayer de produire le même rythme qu'en début de saison, et on espère que ca va repartir de plus belle. Est-ce que j'ai gagné ma place de titulaire grâce à ce but ? Je ne sais pas on va voir !

Dorian Lévêque (latéral gauche de Guingamp, au micro de Canal +) : Comment expliquer cette défaite ? on a moins d'efficacité, tout simplement. On s'est créé des situations, mieux que ça des occasions, malheureusement on n'a pas ouvert le score et on l'a payé cash. On a vu ce soir qu'il y avait une équipe efficace et l'autre un peu moins. Mais si on repart avec une défaite, le contenu était la et il va falloir qu'on s'appuie là-dessus pour rebondir au prochain match .

On s'était bien préparé, on savait que Marseille effectue un pressing assez haut. On savait alors qu'on pouvait récupérer le ballon haut, et que si on passait le premier rideau on aurait des espaces. Ca a été le cas mais on a manqué de justesse dans cette dernière passe, et quand elle (la dernière passe) était réussie, c'est la finition qui pêchait. A partir de là c'est difficile d'accrocher un résultat.

Je pense que le discours du coach sera positif; Même si on repart avec zéro points le contenu est la donc il faut s'appuyer là-dessus. Si après on est négatif après une défaite on ne va pas avancer. On est performant depuis le mois de décembre, on va continuer à avancer.