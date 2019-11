AS Nancy Lorraine - US Orléans en direct commenté : suivez le match en live

22:20 Fin du match ! M. Chapron siffle et met un terme à cette rencontre, score final 2-2 ! Les nancéiens se sont fait peur mais ont égalisé par deux fois ! Les orléanais efficaces devant prennent un point important dans la lutte au maintien.

90'+4 Contre nancéien, Adboulaye le stoppe et prend un carton jaune.

90'+4 Corner pour Orléans, c'est peut être la dernière action de la partie.

90'+3 Maah est intenable sur le front de l'attaque orléanaise mais il est bien trop seul.

90'+2 Lenglet après une remise de la tête d'Hadji rate son tir.

90'+2 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.

90'+1 Le corner est tiré à ras de terre,cela ne donne rien.

90' Corner obtenu par Arnaud à suivre...

89' Le ballon est dégagé par les orléanais, contre attaque.

88' Maurice Dalé est excentré mais obtient tout de même le corner pour l'ASNL. Coulibaly va le tirer.

87' Sur un long coup franc Hadji est cette fois solicité de la tête, il remise sur Dembélé qui ne peut reprendre correctement.

86' Dalé entre sur le terrain, Grange sort, c'est également le troisième et dernier changement.

85' Benmeziane est remplacé par l'ancien parisien Arnaud.dernier changement pour Orléans.

84' Coulibaly obtient un bon ballon sur le côté gauche, il fait une frappe trop croisée.

82' nouvelle frappe d'Hadji, en pivot, cette fois ci c'est raté.

80' Second changment du côté d'Orléans, c'est Youssouf qui sort au profit de Tomas.

78' Maah est une nouvelle fois alerté, dans le surface nancéienne, il ne peut rien faire.

74' Mana Dembélé égalise sur pénalty ! 2-2 ! 10 ème but de la saison pour l'attaquant prêté par Guingamp ! C'est Hadji qui a obtenu le pénalty, Loriot a fait faute.

73' Mendy a été remplacé par Elissalde.

71' Talonnade de Coulibaly mais aucun lorrain ne reprend.

70' Beunardeau dégage des deux poings un centre.

69' Corner pour l'ASNL, les défenseurs centraux montent, le ballon est dégagé.

68' Bonne lecture du jeu et belle sortie aérienne de Renault. Dembélé était signalé en position de hors jeu.

66' Corner pour Nancy, ça ne donne rien.

65' But d'Hadji ! Il controle parfaitement et frappe en pleine lucarne ! Quel but ! Orléans domine toujours Nancy 2-1, mais le vétéran permet à Nancy de repartir dans ce match !

64' Maah déborde sur le côté mais n'obtient pas le corner.

63' Nouveau corner pour Grange, ce coup de pied ne donne rien.

62' 14 tirs du côté de Nancy contre 4 pour Orléans, les visiteurs font preuve d'efficacité !

61' Correa décide d'effectuer deux changements : Karaboué sort et est remplacé par Hadji, Coulibaly remplace Amadou.

59' Reprise de Cétout repoussée par Renault qui effectue un sans faute pour le moment !

56' Sur un contre Orléans marque un second but contre le cours du jeu, Mendy passe à son capitaine qui marque ! 2-0 pour Orléans.

54' Nouveau corner côté nancéien, la défense orléanaise est sous pression !

53' Abdoulaye concède un corner, Grange se charge une nouvelle fois de le tirer, Sami dévie le ballon de la, les nancéiens réclament une main orléanaise et un pénalty mais M. Chapron ne bronche pas.

51' Nouvelle faute et nouveau centre de Grange, Amadou n'est pas loin d'égaliser !

49' Sami sur le coup franc rate sa tête qui passe au dessus du cadre.

48' Karaboué passe sur le côté gauche mais Delonglee le stoppe dans son élan, il prend un carton jaune pour son obstruction.

46' Karaboué a reçu un coup à la tête, il se relève mais sort du terrain.

45' La deuxième mi-temps reprend, Orléans donne le coup d'envoi de cette période.

45' C'est la mi-temps au stade Marcel Picot, Nancy a la possession du ballon mais les orléanais, efficaces et plus agressifs sur le porteur du ballon dominent pour le moment les lorrains 1-0.

44' Il reste une minute dans le temps réglementaire. Pas de temps additionnel annoncé.

43' Pour le moment, Nancy est mené sur sa pelouse 1-0.

42' Thomas Renault prend son temps pour récupérer le ballon et relancer côté orléanais.

41' Dembélé obtient un bon ballon mais rate sa frappe.

39' Nancy joue sur le côté -gauche- de Karaboué ce dernier remise sur Iglesias au centre, il frappe mais c'est contré.

37' Joel Sami prend un risque en effuctant un grand pont dans sa moitié de terrain mais cela est payant, Nancy peut relancer.

35' Sidibé effectue un excellent tacle qui arrête le une deux en destination de Cétout.

32' Karaboué dribble un joueur orléanais, subi une faute et obtient un bon coup franc. Sa frappe sur le coup pied arrété passe largement à coté du but visiteur.

30' Mana Dembélé part en contre sur la droite mais il s'isole, il est obligé de passer en retrait.

28' Faute de l'ASNL, Orléans peut relancer.

25' Frappe de Mendy qui ne passe pas très loin du but de Beunardeau !

24' Coup de pied arrété pour Orléans sur le côté gauche... Corner à suivre...

20' Karaboué fait un centre et Diagne effectue un tir accrobatique qui passe près du poteau gauche de Renault.

17' Grange se prend un violent tacle de Pinaud, ce dernier est averti.

14' Centre de Sidibé qui n'était pas loin de marquer sans le faire exprès.

12' Karaboué qui hérite d'un bon ballon se retrouve seul face à Renault, le nancéien rate sa frappe, le portier peut capter le ballon.

10' Contact entre Dembélé et un défenseur orléanais (Delonglee) , l'avant centre se laisse tomber et n'obtient rien.

8' Ouverture du score pour Orléans, sur le corner Benmeziane seul marque ! 1-0 pour l'US Orléans

7' Centre contré et premier corner pour l'US Orléans.

6' Sur le corner, Diagne à la retombée fait la tête, Renault arrête la tentative nancéienne.

5' Dembélé à la lutte obtient le premier corner, à suivre...

4' Mana Dembélé est justement signalé hors-jeu.

2' Pour le moment Nancy a la possession du ballon, Orléans ne peut rien faire.

1' Première sortie de Renault qui se jette dans les pieds de Dembélé.

20:30 C'est parti pour ce match ! Les lorrains donnent le coup d'envoi.

20:27 La neige tombe sur le stade Marcel Picot.

20:25 Le match débute dans 5 minutes merci de nous suivre sur Vavel France.

20:23 M. Chapron est l'arbitre de ce match.

20:20 Le onze de départ d'Orléans : Renault, Sidibe, Puyo, Youssouf, Maah, Abdoulaye, Ligoule, Loriot, Pinaud, Delonglee, Benmeziane.

20:05 Nardi est donc remplaçant, c'est Beunardeau qui prend sa place dans la cage nancéienne !

20:00 Le onze de départ de l’ASNL : Beunardeau, Diagne, Sami, Lenglet, Cétout, Amadou, Iglesias, Lusamba, Karaboué, Grange, Dembélé.

19:00 Bonsoir à vous tous merci de suivre ce match avec Vavel France !

L'entraineur orléanais Frapolli a convoqué dix-sept joueurs pour ce match. Voici le groupe de l'US Orléans :

Renault, Balijon, Sidibé, Tomas, Abdoulaye, Delonglée, Pinaud, Elissalde, Youssouf, Mendy, Puyo, Ligoule, Loriot, Maah, Benmeziane, Koita, Arnaud.

A savoir qu'un des meilleurs joueurs de cette équipe est incertain, il s'agit du milieu Puyo auteur de 4 buts et de 6 passes décisives ! Il manque à l'appel les suspendus : Ponroy et Luigi Glombard et les deux blessés Brillaut et Louisy-Daniel.

De son côté Pablo Correa a retenu pour l'ASNL 16 joueurs. Le groupe : Nardi, Beunardeau, Cuffaut, Sami, Lenglet, Diagne, Amadou, Iglesias, Karaboué, Cétout, Grange, Lusamba, Dalé, Coulibaly, Dembélé, Hadji.

Muratori est suspendu tandis que Ehret, Dreyer et Badila sont blessés. Le gardien camerounais Ndy Assembe joue actuellement la CAN.

Lors de ce match l’AS Nancy-Lorraine (9ème) a un coup a jouer, en effet, sur les 4 premières équipes, seule l'ESTAC a gagné lors de cette 20ème journée (2-0 contre Tours), Sochaux et Brest ont fait match nul respectivement face à l'AC Ajaccio et Niort, Dijon a perdu à Laval. En cas de victoire ce soir le club lorrain reviendrai à 5 points du podium !

Cependant l'ASNL reste sur 5 défaites (avec celle en Coupe de France contre Saint Etienne) ! Les rouges et blancs peuvent tout de même compter sur Mana Dembelé déjà auteur de 9 buts (et 2 passes décisives). Le dernier match de Nancy est une défaite 3-1 à Angers.

L'US Orléans (16ème) de son coté peut prendre 5 points d'avance sur le premier relégable (Tours) en cas de victoire ! A noter qu'Orléans est plus fort à l'extérieur avec "seulement" 4 défaites en 9 matchs (avec 3 victoires et 2 nuls).

Pour ce match le meilleur joueur et buteur orléanais Puyo (4 buts) est incertain (mais dans le groupe) tout comme Glombard suspendu second meilleur buteur du club (3 buts). Lors de la 19ème journée Orléans a concédé le nul devant son public contre Arles Avignon (1-1).

Pour le nancéien Joel Sami "Ce match face à Orléans va se jouer sur l’état d’esprit. [...] Il faudra montrer ce que l’on a dans le ventre et imposer notre jeu, être concentrés et conquérants. Il faut reprendre confiance. C’est déterminant".

Son coéquipier Grange explique : "Je pense qu’ils vont nous laisser le ballon et jouer en contre. Il faudra prendre notre temps et attendre la faille. On se crée des occasions à tous les matchs et encore vendredi dernier à Angers. Une victoire 1-0 me suffit".

Lors de la deuxième journée de Ligue 2, les deux équipes s'étaient rencontrées au Stade de la Source à Orléans, Nancy l'avait emporté sur le plus petit des scores (0-1 but d'Ibrahim AMADOU et passe décisive du vétéran HADJI).