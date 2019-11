Coupe de Belgique: suivez la rencontre Cercle de Bruges - Charleroi en direct commenté

Merci d'avoir suivi le match des quarts de finale de la Cofidis Cup Cercle de Bruges - Charleroi en direct commenté sur VAVEL France.

Et c'est sur ce but incroyable et irréel que l'arbitre siffle la fin de la rencontre ! Charleroi est éliminé de la Coupe de Belgique, et peut s'en mordre les doigts, alors qu'ils l'avaient emporté 2-1 à l'aller. Le Cercle se qualifie pour les demi-finales, après un match terne, où l'apport offensif frôlait presque le néant pendant près d'une heure.

90': BUT de BUYL pour le Cercle de Bruge ! Alors que Charleroi profitait d'un corner, Penneteau était monté aux avant-postes pour donner l'avantage de la supériorité numérique ! Mais c'était sans compter sur un contre éclair, et gag il faut l'admettre, de deux joueurs brugeois qui n'ont plus qu'à parcourir le terrain et planter le second but de la partie dans les cages laissées vides par Penneteau !

90': Quel mauvais dégagement de Dusenne. Corner à suivre pour Charleroi.

90': La tête de Fauré sur la transversale ! Daf centre sur le côté gauche à destination de Fauré qui reprend de la tête. Lle cuir percute le montant de Werner qui était battu ! Il reste trois minutes à jouer .

90': Buyl enroule sa frappe à l'entrée de la surface mais cela passe au-dessus.

90': Il y aura 6 minutes de temps additionnel.

89': La fin du match se fait dans les coups et les cris, les joueurs n'hésitant pas à "rentrer dedans", même après avoir perdu le ballon.

88': Deux joueurs sont à terre, l'un de chaque équipe. Cet arrêt de jeu va ajouter quelques longues minutes dans le temps additionnel.

85': Kitamabala, suivi de Ndongala, frappe mais Werner se détend bien , à deux reprises.

83': Guillaume François cède sa place à Lynel Kitambala, l'ancien joueur de l'ASSE et d'Auxerre.

81': Quelle intervention précieuse de Werner ! Ndongala centre à destination d'un maillot rose, et Tainmont plante une tête toute en puissance qui bute sur Werner !

80': Les Carolos sont souvent en retard sur le deuxième ballon, même Fauré qui gagnait tous ses duels jusqu'ici.

77': Saglik cède sa place à Daf, le numéro 10 de cette formation carolo.

75': Karel D'haene est le meilleur brugeois sur la pelouse ce soir.

74': Corner botté côté gauche par Saglik. Coulibaly prend le meilleur sur tou le monde mais sa tête n'inquiète pas Werner.

73': Karel Van Roose entre à la place de Mathieu Maertens.

71': Coulibaly se fait sanctionné d'un carton jaune, le premier de la partie , pour une semelle sur Verkindere.

68': Ce but permet aux hommes de Vidarsson de jouer les prolongations !

67': BUT' de MUZAQI pour le Cercle de Bruges ! Buyl trompe Mata d'une talonnade qui trouve D'haene. Celui-ci adresse un centre entrant pour Muzaqui qui reprend au second poteau. Werner ne peut rien faire !

65': Quel corner mal joué ! Smolders joue en un temps avec Bacelic à la remise. Mais ce dernier ne remet pas le ballon dans la course de l'ancien carolo.

64': Muzaqi s'échappe dans le dos des défenseurs brugeois mais est signalé en position illicite.

62': Le Cercle de Bruges reste la plus mauvaise attaque de la D1 avec 16 buts inscrits en championnat, dont 7 signés Kabananga, absent...

61: Comme prévu, Buyl remplace Sukuta.

60': Mata tente un raid solidaire dans l'axe et s'arrache pour servir Fauré, siganlé en position de hors-jeu.

58': Arnar Vidarsson, l'entraîneur du Cercle, va procéder au premier chagement de la partie en faisant entrer Buyl en lieu et place de Sukuta.

57': Les rôles se sont inversés dans ce second acte. Désormais c'est le Cercle de Bruge qui joue haut, en balançant de grands ballons vers l'avant à défaut de pouvoir conserver utilement le ballon.

54': Le Cercle de Bruges doit pourtant se ressaisir si il veut obtenir sa qualification pour le dernier carré . Temporiser en attendant une solution les dessert plus qu'autre chose, alors que les minutes s'égrainent.

51': Les Brugeois combinent bien dans l'entrejeu mais font face à une défense adverse hermétique.

49': Corner court tiré par Saglic côté droit. Seconde chance pour le Turc. Mais ça ne donnera rien.

47': Le jeu est arrêté à cause de Werner qui est en train de se plaindre d'une douleur à la main.

46': Ndongala parcourt la ligne du but et centre à ras de terre pour Tainmont qui ne peut reprendre ce ballon correctement.

45': C'est reparti ! Ce sont les Flandriens qui donnent le coup d'envoi.

C'est la pause au Jan-Breydel Stadium de Bruges ! Charleroi et le Cercle rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge. Très peu d'occasion dans ce premier acte, à contrario trop de déchets dans la circulation du ballon, un match terne et, n'ayons pas peur des mots, relativement ennuyant.

45': Il n'y aura pas de temps additionnel, et c'est peut-être mieux ainsi tant le match est pauvre en intensité.

44': Centre tendu de Sukuta, qui file en touche de l'autre côté du terrain.

43': Dans les autres rencontres de ce quart de finale retour: Anderlecht mène 3-0 face à Zulte-Waregem tandis que La Gantoise et Lokeren sont dos à dos 0-0.

40': Corner à suivre. Il ne donne rien.

39': Du côté carolo on latéralise trop le jeu au lieu de prendre la profondeur.

38': Si la défense du Cercle fait son travail ce soir, le secteur offensif est timorée et incapable de provoquer une réelle situation de but.

36': Mata tente sa chance aux quinze mètres mais le ballon passe à côté des filets de Werner.

34': Le Cercle est complètement étouffé sous les assauts carolos. Ces derniers temporisent tranquillement aux abords de la surface flandrienne.

31': Quel raté de Mata ! Marinos offre un caviar à Mata, seul au second poteau. Ce dernier se rate complètement alors que le but était complètement vide !

30': A la demi-heure de jeu le match s'emballe enfin ! Ndongala sert Saglic qui s'avance sur la gauche et frappe. La balle rebondit sur le poteau !

28': Sukuta parvient à s'isoler près du point de corner et à centrer. Une nouvelle fois Werner effectue la bonne parade en sortant la balle des poings.

25': Cela fait désormais trois minutes que le cuir file d'un camp à l'autre stérilement. A ce stade, Charleroi est toujours qualifié pour les demi-finale.

22': L'ambiance dans le stade n'a d'égal que l'intensité du match...

21': Faute de Saglic dans l'entrejeu, l'arbitre le rappelle à l'ordre.

19': Première occasion du match et elle est carolo ! Ndongala, encore lui, centre depuis la droite. Cedric Fauré surmonte François et plante un coup de tête puissant. Mais Werner est attentif et parvient à capter le cuir.

17': Sur les cinq dégagements éffectués par Penneteau, Fauré a toujours remporté les duels de la tête.

16': Corner flandrien botté par François. L'occasion pour Penneteau de se salir les gants et de se saisir aisément du ballon.

15': Seulement 2000 spectateurs ont fait le déplacement ce soir pour assister à cette rencontre.

14': Charleroi semble dominer de la tête et des épaules en ce début de match, se contentant de faire tourner en attendant une ouverture. Le Cercle en revanche se montre trop attentiste.

12': Aucune occasion à se mettre sous la dent alors que nous approchons du quart d'heure, les deux équipes se contentant de s'observer. Il y a également énormément de déchets dans la transmission des ballons.

11': Ndongala percute sur le côté gauche et centre à destination de Tainmont qui contrôle mal de la poitrine.

9': Long ballon lancé en profondeur en direction de Bacelic.; Trop long toutefois pour inquiéter Penneteau.

7': Ndongala, très actif en ce début de rencontre, s'infiltre à nouveau dans la défense du Cercle. Il est bien stoppé par François.

6': Pour rappel, Charleroi s'était imposé à l'aller sur le score de 2-1.

5': Neeskens Kebano est en passe de signer un nouveau contrat avec Charleroi. L'ancien joueur du PSG devrait parapher un bail de trois saisons supplémentaires.

4': Le Cercle a du mal à dépasser la moitié de terrain tandis que Charleroi exerce met constamment la pression sur le porteur du ballon.

3': Ndongala s'infiltre dans l'axe et lance Dussene, sans succès.

2': Le Cercle affiche déjà une sérénité en charnière centrale. Toutes les tentatives carolos sont avortées.

1': Charleroi se projète directement vers l'avant en tentant de trouver les attaquants par de longs ballons.

0': C'est parti ! Les Carolos donnent le coup d'envoi !

Kabananga, qui a marqué 7 des 16 buts du Cercle, est le grand absent du côté des Verts.

Les Zèbres comptent sur leurs jeunes pousses du centre de formation ce soir pour se défaire du piège flandrien.

Charleroi compte huit joueurs en moins ayant joué la rencontre de championnat face au Cercle ce week-end.

La pelouse du stade Jan-Breydel est impeccable, alors que le Club de Bruges a joué sur cette même pelouse hier encore.

La rencontre débutera dans cinq minutes. Vous pourrez suivre le live complet de la Cofidis Cup sur VAVEL France.

Du côté des Carolos, Felice Mazzu, l'entraîneur, devra se passer es services de Karel Geraerts et Damien Marcq (blessés), ainsi que Mandanda, N'Ganga et Kebano (CAN).

La compo probable du Cercle: Werner, De Kegel, Dewaele, Dusenne, Bourdin, Van Roose, Smolders, Bacelic-Grgic, D'haene, Godee.

La compo probable de Charleroi: Penneteau, François, Dewaest, Martos, Marinos, Ndongala, Diandy, Galvez Lopez, Houdret, Tainmont, Fauré.

Les deux équipes ont réalisé un parcours en chassé-croisé ces dernières semaines puisqu'elles se sont affrontées à deux reprises. Le 17 décembre, au match aller des quarts de finale, Charleroi s'était défait des Flandriens 2-1. Ces derniers on ensuite pris leur revanche un mois plus tard, ce week-end, en l'emportant facilement 2-0.

Lors du match aller, Charleroi s'était imposé sur sa pelouse (2-1) et avait ainsi pris une option sur la qualification pour les demi-finales.

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre la rencontre des quarts de finale retour opposant le Cercle de Bruges et Charleroi. Le coup d'envoi sera donné à 20H25 au Jan-Breydel stadium.