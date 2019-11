Coupe de France: AS Monaco - ETG en direct, suivez le match en live

Merci de nous avoir suivi sur Vavel.com !

Avec cette victoire, Monaco reste compétitif sur 4 compétitions: la Ligue 1, la Coupe de France, le Coupe de la Ligue et bien sur la Ligue des Champions avec un 8e de finale à jouer face à Arsenal.

C'est fini ! L'arbitre de cette rencontre siffle la fin du match ! Monaco accède aux 8e de finale de cette coupe de France. Evian, 18e de Ligue 1, va pouvoir se concentrer exclusivment sur le championnat.

90' Evian peut regretter de ne pas avoir su inquiéter plus la défense monégasque.

90' Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Trop peu pour espérer une remontada d'Evian.

88' MAAAARTIAAAL !!! 2-0 ! C'est justement sur un de ces contres, grace à une récupération de Moutihno, que Martial parvient à tromper Leroy ! Le break est fait pour les monégasques. Sa frappe tape le poteau avant de rentrer dans les buts. Leroy ne peut rien faire.

88' Evian se projete pour égaliser mais se fait prendre en contre.

86' Quel défense de la part de Raggi ! Après que Barbosa ait pris de vitesse la défense de Monaco, son centre est intercepté par Raggi devant Sougou.

85' Corner pour Monaco tiré par Silva. Evian relance la ballon dans les pieds de Moutinho qui tente sa chance. C'est trop haut.

83' Dernier changement pour Jardim. Ocampos, le buteur de la rencontre, sort et laisse sa place au jeune Bahamboula.

82' Evian joue long pour trouver ses attaquants mais Wallace intercepte.

81' Grosse occasion pour Monaco ! La tête d'Ocampos ne trouve pas la cadre mais il y avait danger.

81' Monaco lance son contre, le centre venu du côté gauche est contré par Cambon ce qui donne un corner.

80' Le centre d'Evian ne donne rien, Monaco résiste à garder son avantage.

76' Jardim veut enfoncer le coup. Martial fait son entrée à la place de Yannick Ferreira Carrasco, très remuant sur son côté.

75' Evian pose le jeu et tente de construire ses occasions.

74' Dernier changement pour ETG, Nsikulu cède sa place à Cédric Barbosa qui va se positionner sur le flan gauche de l'attaque. Dupraz tente le tout pour le tout.

73' Sabaly se bat côté droit pour garder le ballon mais ça ne donne rien.

72' Frappe d'Ocampos qui se défait tout seul de Cambon et enchaine avec une frappe qui s'envole au dessus des cages de Leroy.

70' Plus que 20 minutes de jeu pour ce 16e de finale. Evian parait un peu sonné par ce buts alors qu'ils entamaient la seconde période avec de meilleures ambitions.

67' Avec cette entrée, Dupraz va tenter d'amener un peu de mouvements dans l'attaque eviannaise.

67' Premiers changements pour ETG: Daniel Wass rentre en jeu à la place de Tejeda. Ramirez, fraichement transféré remplace Nielsen à la pointe de l'attaque. Pour Monaco: Dirar rentre à la place de Valère Germain.

65' Quelle déception pour le gardien d'ETG. Comme contre Paris, il sort deux parades de grandes classes avant de prendre le but.

65' Corner pour Monaco qui s'écrase sur la transversale mais Leroy couvrait.

64' BUUUUUT ! Mauvaise relance de Cambon et Germain est lancé en profondeur. Malgré la double parade de Leroy, le ballon revient sur Ocampos qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1- 0 pour Monaco presque contre le cours du jeu depuis le coup d'envoi de la seconde période.

62' Danger devant les buts de Leroy. Germain n'arrive pas à reprendre un centre à ras de terre. Le ballon continue sa course en touche.

60' Evian est mieux rentré dans cette seconde période. Le jeu est beaucoup plus direct.

59' Bel enchainement d'Evian à partir du coté gauche mais Monaco dégage le ballon.

57' Frappe de Nsikulu trop écrasée. Evian insiste aux abords de la surface de Stekelenburg.

56' Premier avertissement pour Clark Nsikulu pour un pied en avant. Carton jaune et coup-franc pour Monaco.

55' C'est bien tiré par Camus mais Stekelenburg se saisit du ballon.

55' Faute de Moutinho suite à ce corner à l'entrée de la surface adverse. Coup franc pour les visiteurs.

54' Le coup franc ne donne rien mais les joueurs hauts savoyards continuent de se porter vers l'avant. Sur un centre venu de la droite, Nielsen ne pervient pas à couper de la tête. Corner.

52' Coup franc pour Evian sur une faute de Raggi sur Nsikulu.

51' Quelle occasion ratée d'Evian ! Nsikulu décale Nielsen à droite. Le dannois veut remettre dans l'axe mais c'est contré.

50' Monaco en profite por garder le ballon et assiège la surface monégasque.

50' Toulalan passe à Germain sur le côté droit depuis le milieu de terrain. Le défense d'Evian met le ballon en corner.

48' Toujours un manque d'application des passes pour Evian. Tomasson lance Nsikulu mais le ballon est trop fort.

46' Le jeu est déja dans la surface d'Evian. Germain décale Silva à droite mais Cambon veillait et sors le ballon en corner. Ce qui ne donne rien.

46' C'est reparti à Louis II. On prend les mêmes et on recommence.

Pascal Dupraz a encore quelques atouts offensifs sur son banc de touche avec notamment Daniel Wass qui devrait faire son apparition en seconde période.

La seule occasion de ce match restera le coup-franc de Ferraira Carasco sorti par le gardien adverse. De son côté, Evian n'a pas souvent inquiété Stekelenburg.

Leroy, le gardien d'ETG, aux micros d'Eurosport: "Il faut faire comme contre Paris le week end dernier mais ne pas perdre cette fois. On va essayer de mieux exploiter les ballons récupérés".

45' C'est la mi-temps. Clément Turpin ne laisse pas de temps additionnel. Une première partie assez terne. Monaco n'a pas su exploiter ses phases offensives.

45' Valère Germai récupère un ballon dans la surface et centre pour Moutinho. La tête de ce dernier est captée par Leroy.

43' Les monégasques permutent à gauche, centre de Silva mais Evian récupère le ballon pour partir en contre. Ballon très vite récupéré par Toulalan, impérial au milieu de terrain.

42' Sortie des deux points du gardien d'Evian pour repousser le danger.

42' Centre vers Germain mis en corner par la défense d'ETG.

40' Par deux fois Evian se procure un corner et concède un contre à la suite du dégagement monégasque. Evian n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon.

39' Sur le contre monégasque, Ferreira Carasco est trouvé mais rate sa frappe. L'attaque monégasque semble empreintée.

39' Wallace rate sa relance. Nielsen se saisit du ballon et prend de vitesse Fabinho mais le tacle de ce dernier met le ballon en corner.

35' Les monégasques insistent depuis la demi-heure de jeu. Evian parvient toujours à se dégager pour l'instant.

35' Fabinho profite d'un contre pour rentrer dans la surface adverse. Il tente le centre en retrait mais Sorlin avait antcipé.

34' Toujours pas de buts lors de ce match, le ballon est trop souvent perdu au milieu de terrain.

33' Interception de Raggi devant Nielsen qui partait aux buts.

29' Cambon, très bon aujourd'hui, dégage le danger.

28' Coup franc ! A l'entrée de la surface d'Evian, Ferraira Carasco est accroché. Le coup-franc est plein axe. Ferreira Carasco trouve le cadre mais Leroy, le gardien eviannais, claque le ballon en corner.

27' Trop de ballons perdus de la part des visiteurs lors des phases offensives. Evian ne parvient pas à se créer d'occasions.

24' La défense monégasque se replace très vite lorsqu'Evian tente de procéder en contre. Nsikulu perd le ballon.

22' Bernardo Silva permute à droite, le ballon arrive dans les pieds d'Ocampos. Son centre ne donne rien. C'était la première fois que Monaco se présentait en nombre aux abords de la surface adverse.

19' Long dégagement du gardien hollandais qui trouve Ferreira Carasco. Le belge centre mais la défense haut savoyarde se dégage.

18' ETG s'installe dans le camp de Monaco sui concède un corner. Stekelengurg parvient à capter le ballon.

17' Fabien Camus percute tout seul, passe le ballon mais Nsikulu se fait intercepté.

15' Les deux equipes jouent long. Les joueurs des deux camps sont trop mobiles.

13' Nielsen est accroché par Raggi sur un long ballon de Cambon. Mais il commet ensuite la faute. Coup-franc pour les locaux.

11' Toujours pas de frappe dans ce match. Monaco applique un pressing appuyé sur les joueurs de Dupraz.

9' Gros litige dans la surface d'ETG !! Ocampos tombe dans la surface ! Sorlin ne le touche pas ! Clément Turpin ne bronche pas.

6' Ferreira Carasco percute côté gauche mais n'arrive pas à passer Cambon une fois arrivé dans la surface.

3' Première alerte dans le défense d'Evian. Sorin parvient à dégager le ballon avant qu'Ocampos prenne le ballon.

1' Evian conserve le ballon au milieu de terrain en cherchant les brèches de la défense monegasque.

0' C'est parti , le coup d'envoi est donné par les eviannais !

Les joueurs entrent sur la pelouse du stade Louis II. Stade qui sonne creux, très peu de spectateurs sont présents ce soir pour voir ce 16e de finale de Coupe de France.

Joël Lopez, président d'Evian Thonon Gaillard, confirme l'arrivée d'un défenseur central d'ici la fin de semaine. Il pourrait s'agir de Nounkeu, international camourenais, prêté à Grenade par Galatasaray.

On connait aussi celle de Monaco. Stekelenburg, Fabinho, Wallace, Raggi, Elderson en défense. Au milieu de terrain, Toulalan retrouve les terrains aux côtés de Silva et Moutihno. En attaque de ce 4-3-3: Ocampos, Carrasco et Germain en position de N. 9.

La composition d'Evian vient de tomber. Pascal Dupraz, le coach haut-savoyard a opté pour un 4-2-3-1. Leroy est aligné dans les buts. La défense est composée de Sabaly, Cambon (CAP), Sorlin et Juelsgaard. Thomasson et Tejeda sont alignés en milieu récupérateur. En soutien de Nielsen, seul en pointe, il y aura Nsikulu, Camus et Sougou. Wass est laissé au repos.

Le match sera arbitré par Clément Turpin. Pour se hisser en 16e de finales, Monaco a battu Nîmes (L2) sur le score de 2 buts 0 grace à des réalisations de Bernardo Silva et Valère Germain. Evian s'est qualifié au profit de Bobigny (DH, 0-3) grace à Camus, Nielsen et Wass.

En cette période de CAN, plusieurs joueurs sont avec leurs équipes nationales. C'est le cas de Traoré (Cote d'Ivoire) et Abdennour (Tunisie) pour Monaco et de Mensah (Ghana), Mongongu (RD Congo) et Koné (Burkina Faso) pour Evian.

A noter les blessures de Carvalho, Kondogbia et Bakayoko pour l'AS Monaco et celles de Ninkovic et Angoula pour ETG. Kurzawa et Berbatov ont été ménagé par Leonardo Jardim.

Le groupe monegasque: Stekelenburg, Subasic, Diallo, Echiejile, Fabinho, B.Lopez, Raggi, Al.Touré, Wallace, Bahamboula, Dirar, Ferreira Carrasco, Moutinho, Ocampos, Silva, Thiam, Toulalan, Germain, A.Martial.

Le groupe haut-savoyard: Leroy, Hansen, Abdallah, Sabaly, Cambon, Juelsgaard, Fall, Sorlin, Tejeda, Thomasson, Barbosa, Camus, Wass, Benezet, Sougou, Nielsen, Ramirez, Blandi, Nsikulu.

C'est la deuxième fois que les deux équipes s'affrontent cette saison. Monaco était venu à bout, à Louis II, d'ETG (2-0) lors de la 10e journée de Ligue 1.

Un point sur la forme des deux équipes: ETG a affronté le Paris Saint Germain dimanche. Malgré une défaite (4-2), les joueurs de Pascal Dupraz ont difficilement vendu leur peau face à une équipe parisienne en mauvaise forme. De son côté, l'AS Monaco reste sur une victoire face à Nantes (1-0) grace à un but de Bernardo Silva.

0' Bonjour à tous ! Bienvenu sur ce live pour le match entre l'AS Monaco et Evian Thonon Gaillard pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. C'est le premier match de cette journée de coupe.