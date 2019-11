Découverte : Marcos Lopes, jeune prodige de Manchester City prêté à Lille

Karim Benzema, Eden Hazard, Didier Drogba, Ronaldinho, ces stars ont toutes un point commun. Elles ont évolué à un moment donné dans le championnat de France. Le championnat de Ligue 1, premier pourvoyeur de talents dans le monde du football, possède d'année en année d'excellents joueurs. Marcos Lopes, jeune milieu offensif du Lille OSC, en est certainement l'un d'eux.

Le Portugal, son pays d'origine

Marcos Lopes dit "Rony" nait le 28 décembre 1995 à Bélem, au Brésil. Cependant, vivant avec ses parents au Portugal, il commence le foot au AD Poiares à l'âge de 8 ans. Trois ans plus tard, en 2006, il décide de rejoindre le SL Benfica pour une période de 5 ans.

Approche de Manchester City, puis premier contrat professionnel

A l'âge de 15 ans, le club Anglais de Manchester City l'attire dans ses cordes. Le jeune portugais y voit la possibilité d'évoluer dans un des plus grands championnat au monde, et de grandir aux côtés des meilleurs. Après une première année difficile sous le maillot mancunien, la saison 2012-2013 est pleine de réussite pour Rony, qui est élu meilleur jeune Citizen. La saison suivante, il participe à l'UEFA Youth League (l'équivalent de la Champions Leagues, pour les moins de 19 ans) et devient capitaine de son équipe.

En 2013, il signe son premier contrat professionnel. Pour son premier match officiel avec l'équipe première, il remplace David Silva en F.A Cup face à Watford à 2 minutes de la fin, et se paie le luxe de marquer le but du 3-0. Ce but lui permet de devenir le plus jeune buteur de l'histoire des Skyblues, à l'âge de 17 ans et 9 jours.

Entre 2013 et 2014, il fera quelques apparitions avec le groupe professionnel, notamment en coupe, et disputera également bon nombre de matchs avec l'équipe réserve. Cela lui vaudra une récompense de la part des supporters, qui le nomme meilleur joueur de la réserve de la saison.

Départ en prêt à Lille

Evoluant au sein d'un effectif de stars, Rony décide de partir en prêt dans un autre club, et signer alors à l'été 2014 au Lille OSC, pour un an, sans option d'achat. Recrue de choix pour René Girard, il débute avec le club nordiste face à Metz le 9 Août 2014. Il effectue également ses débuts en Champions League face au FC Porto le 20 Août. Enchainant les matchs, il marque son premier but dans le championnat de France face à Nantes, le 14 Septembre 2014, après être entré à la mi-temps. Fin septembre, il se blesse face au SC Bastia, et peine à revenir, enchainant par de nouvelles blessures en Novembre.

Parcours avec la sélection portugaise

Equipe du Portugal U17 : 7 matchs (1 but) Equipe du Portugal U18 : 1 match (1 but) Equipe du Portugal U19 : 21 matchs (14 buts) Equipe du Portugal U21 : 1 match

Points Forts :

Sa technique Son agilité Son équilibre Sa vision du jeu

Toujours convalescent après sa dernière blessure, Marcos Lopes devrait revenir d'ici peu fouler les pelouses de Ligue 1, et à n'en pas douter, éblouir le public français de tout son talent, avant son retour en Angleterre.