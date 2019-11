L'OL à deux matchs du sacre ?

L'Olympique Lyonnais actuel leader du championnat ne cesse de surprendre et d'épater depuis maintenant quelques mois. Emmenez par un Lacazette en fusion, les gones enchaînent les bonnes performances ce qui a le don d'inquiéter l'OM un peu fébrile depuis la reprise mais surtout le PSG grandissime favori. Pourtant loin d'être fini, le championnat va connaitre un premier tournant cette saison. Après la victoire face à Metz (2-0), les lyonnais vont se déplacer à Monaco avant de défier les parisiens. Deux semaines cruciales pour le club qui, en cas de bons résultats passerait du statut d'outsider à favori.

Déplacement périlleux sur le rocher

Pourtant bien parti pour faire de la figuration cette saison, Monaco c'est bien repris en réalisant une fin d'année parfaite. 19ème après cinq journées, on n'imaginait pas le monégasques aussi haut dans le classement à ce stade de la compétition. Le club non plus. Une défense béton, un brin de réussite, voila les clés du succès pour l'ASM. Peu inspiré devant, les joueurs de la principauté s'en remettent essentiellement à Berbatov pour faire sauter le verrou et offrir la victoire. Spécialiste du 1-0, les monégasques succèdent à Lille et Marseille. Il faut désormais croire que chaque saison, une équipe est récompensée pour son manque de créativité et de folie.

On notera côté lyonnais, l'absence du leader, du buteur Alexandre Lacazette. Blessé dimanche dernier face à Metz, c'est un gros coup dur pour le club surtout à ce moment là. Les lyonnais en sont devenus dépendant mais devront tout de même s'en priver pour les trois rencontres à suivre. La tâche s'annonce donc périlleuse pour l'OL. En plus de devoir les jouer à Louis II, les gones vont tomber sur une équipe en pleine bourre à qui tout réussi. Inutile de vous dire qu'une défaite des lyonnais relancerait encore plus la lutte pour le titre et rendrait ce championnat de plus en plus passionnant.

Un test grandeur nature

Plutôt favorable depuis la reprise, le calendrier va offrir au club de JMA une nouvelle affiche. Ce Lyon-PSG est une véritable offrande pour les fans de foot, un cadeau empoisonné pour les deux équipes. En effet, malheur au perdant.

La pression sera vraisemblablement parisienne à Gerland. Troisième du championnat, les joueurs de Laurent Blanc sont en difficultés depuis le début de saison. L'objectif étant de gagner le championnat, le club est pour le moment loin du compte. Mis à mal par ses deux grands rivaux, le club de la capital a une occasion en or de revenir à la hauteur des lyonnais. Mais pour cela, il faudra réaliser un gros match .

C'est simple, cette saison, à domicile, l'OL à pris 33 points sur 36 possible. Leader incontestable, les gones ont inscrit 30 buts et en n'ont encaissés seulement 5. A la maison, les lyonnais sont bien et le prouvent. Poussé par un public conscient du potentiel de son équipe, les joueurs d'Hubert Fournier sont largement capable de battre une formation parisienne qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le PSG est averti, il va falloir se surpasser entre Rhône et Saône pour ne pas voir son rival prendre sept longueurs d'avance.

Deux semaines décisives ?

Les deux prochaines rencontres du sextuple champions de France seront sans doute décisives pour la suite du championnat. Bien que loin d'être fini, cela va permettre de se faire une idée sur le réel potentiel et sur les réels chances d'empocher le trophée. Il paraît évident qu'en cas de bons résultats, l'OL se positionnerait comme solide leader mais surtout en favoris de la compétition. Affaire à suivre donc...