Découverte : Guido Vadala, le nouveau Messi ?

Il est souvent comparé par les spécialistes Argentin à Lionel Messi. Guido Vadala, milieu offensif originaire de Rosario, est né le 8 février 1997. A tout juste 17 ans, le lutin argentin d'1m63 attise déjà les convoitises en Europe .

Passage en Europe

Comparé aux autres jeunes joueurs sud-américains, Guido Vadala a un parcours pour le moins atypique. Il débute le football en Argentine au club de Provincial. Il est vite repéré par les nombreux clubs Européens, notamment le FC Barcelone, la Juventus Turin ainsi que l'Inter Milan, qui lui propose d'intégrer leur centre de formation à l'âge de 12 ans. Cependant, il décide de continuer son football en Argentine, jusqu'à l'âge de 15 ans, où il quitte son pays natal pour tenter une première aventure en Espagne, du côté du centre de formation du FC Barcelone, la Masia . Quelques mois après, il quitte l'Espagne, et rejoint l'Italie et le centre de formation de l'Atalanta Bergame. Passage court en Italie, puisque pour des raisons personnelles, il décide de rentrer en Argentine, et rejoint le club de Boca Juniors.

Premier contrat pro

De retour en Argentine, il débute avec les jeunes de l'équipe de Boca Juniors. Lors de l'année 2013, il inscrit la bagatelle de 32 buts. Cette année là, il est élu meilleur jeune joueur argentin de l'institution. Grâce à ses prestations, Carlos Bianchi, l'ancien entraineur de l'OGCNice décide de le promouvoir avec l'équipe première. Il lui fait signer son premier contrat pro, à l'âge de 16 ans seulement. Suite à sa signature, il est appelé pour les matchs de préparation de Boca Juniors, avant le début de saison 2014 de la première division .

Le futur Lionel Messi ?

Les observateurs argentins n'hésitent pas à comparer Guido Vadala à Lionel Messi. Issu du club de Provincial, il a débuté le football à deux pas du club des Newell's Old Boys, club où a débuté Lionel Messi. De plus , il a intégré le célèbre centre de formation de la Masia, comme la Pulga, avant de rentrer en Argentine. Les spécialistes et médias argentins mettent en avant son coup de patte et son coup de rein, similaires à celui du pensionnaire du FC Barcelone. Cependant, attention aux conclusions trop attives. En France, on connait bien cela, avec les nombreux nouveaux Zidane.

Points Forts :

Son dribble Sa finition Sa touche de balle Sa créativité

Le jeune argentin, qui pourrait vite faire ses débuts avec l'équipe première en match officiel, en première division argentine. Avec Boca Juniors, Guido Vadala s'était illustré lors d'un match face aux Argentinos Juniors en marquant un septuplé.