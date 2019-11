Repartir de l'avant !

Les marseillais ont du mal depuis la reprise : trois défaites en quatre matchs . Il n’en faut pas moins pour parler de crise sur le Vieux Port. Mais demain, le match se jouera au Vélodrome. Et à domicile, l’Olympique de Marseille est intraitable : invaincu depuis la deuxième journée du championnat. Les hommes de Bielsa ont l’occasion d’égaler un record vieux de 67 ans en enchainant un onzième succès de rang. Pour l’entraineur argentin, cette mauvaise passe ne vient pas de ses joueurs mais des équipes adverses qui ont totalement changé leur manière d’aborder les matchs contre l’OM.

« Pas notre faute »

« Quand un adversaire cède le terrain, sans prendre en compte les minutes de jeu et laisse le ballon, ce sont les trois choses utilisées pour neutraliser notre manière de jouer. Mais c'est légitime, totalement respectable et réglementaire (...) Un moyen possible serait de faire la même chose, jouer dans notre camp (...) Jouer les contre-attaques, réduire les espaces pour défendre et les agrandir pour attaquer. C'est le seul antidote. Mais, quand on regarde le football avec grandeur, et surtout quand on a de meilleurs joueurs que l'adversaire, de mon point de vue, on est obligé d'avoir une attitude plus généreuse et davantage liée à la beauté du jeu. »



Pascal Dupraz et son équipe aimeraient surprendre au Vélodrome même si ils ne sont pas donnés favoris . Le coach savoyard y est allé de son franc parler : "L'OM est invaincu depuis combien de matches à domicile ? 10 ? D'accord. Eh bien , toutes les séries sont faites pour s'interrompre". Daniel Wass et ses partenaires ne sont revenus de déplacement avec des points qu’à deux reprises (victoires à Lorient et à Bastia). En 11 matches hors de leur base, ils n’ont marqué que 11 fois, soit un but en moyenne par match à l’extérieur.

Match à suivre Samedi 31 janvier sur Canal +

Compositions probables :

Marseille : Mandanda (CAP) - Dja DjéDjé – Fanni – Morel - Mendy – Romao - Imbula – Thauvin – Payet - Alessandrini - Gignac

Groupe Evian Thonon Gaillard : Leroy, Hansen – Abdalla - Nounkeu – Cambon – Sabaly – Juelsgaard –Boy – Wass – Tejeda – Barbosa - Sorlin (cap) – Koné – Camus – Ramirez – Benezet - Sougou (ou Abarouaï) - Nielsen.