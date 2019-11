90'+3 Fin du match ! Le match se termine sur un score nul 1-1, le portier lyonnais Lopes a notamment joué un bon match. L'OL reste donc leader de Ligue 1, le PSG revient à hauteur de Marseille (48 points) et reste à deux petits points des rhodaniens.

90'+3 On va entrer dans la troisième et dernière minute de temps additionel.

90'+2 Centre de Marquinhos, Lavezzi n'est pas loin de reprendre... Le corner qui suit ne donne rien.

89' Contre attaque lyonnaise, Benzia tente une frappe lointaine captée par Sirigu.

88' Gourcuff est remplacé par Ghezzal, c'est le dernier changement lyonnais.

87' Sirigu rate son dégagement, Mvuemba à la retombée rate sa reprise.

86' Gourcuff sur la droite temporise, attend le dédoublement de Bédimo qui centre et obtient le corner.

84' Les parisiens conservent le ballon, les lyonnais reculent...

82' N'jie le buteur lyonnais ce soir est remplacé par Benzia.

81' Les lyonnais ont repris "du poil de la bête" depuis l'égalisation du club de la capitale.

80' Cabaye entre en lieu et place de de Cavani une nouvelle fois décevant.

77' David Luiz obtient un coup franc généreux après être sorti de ses gonds et dribblé quelques lyonnais. Coup franc dans le mur lyonnais.

75' Lucas peu en vue lors de ce match sort au profit de Lavezzi.

73' Fékir se jette sur un long ballon à ras de terre dans la surface, sa tentative échoue de peu. Marquinhos touché par Fékir qui tacle en retard reste à terre.

71' Les lyonnais ont la "rage" et sont de nouveau vers l'attaque.

68' Cette fois Ibra. tranforme, pleine lucarne, c'est un coup dûr pour les rhodaniens.

67' Le suèdois frappe, Lopes arrête le pénalty mais M. Turpin siffle, le but n'est pas accordé des joueurs étaient dans la surface...

66' Ibrahimovic pour le tirer !

65' Verratti fait une feinte dans la surface, Rose en pleine course tacle l'Italien, pénalty indiscutable !

64' Ibrahimovic laisse le ballon à Verratti qui décale sur Maxwell, ce dernier rate complètement son centre, c'est une sortie de but.

62' Ferri sort, Mvuemba entre en jeu pour Lyon.

61' Cavani est alerté dans la profondeur, une nouvelle fois, Lopes sort et arrête la tentative parisienne !

60' Matuidi centre parfaitement pour Cavani qui frappe légèrement la balle, le ballon est arrété par Lopes.

58' Bonne défense de Luiz qui stoppe l'action lyonnaise.

55' Frappe de Lucas contrée directement dans les gants du portier lyonnais.

53' Centre réussi de Maxwell une nouvelle fois à destination d'Ibrahimovic qui effectue la tête une nouvelle fois repoussée sur la ligne par Lopes !

51' Centre de Matuidi, Lopes fait une sortie aérienne et repousse le ballon.

50' Centre de Maxwell sur la tête d'Ibrahimovic, Lopes effectue une belle détente et repousse gracieusement la tentative du suèdois !

49' Centre facile de Cavani, Rose dégage le ballon.

47' Bon retour d'Umtiti devant Lucas sur le côté de Bédimo.

46' Passe ratée de Gourcuff à destination de Fékir sur le côté droit.

45' Le match reprend, l'OL donne cette fois le coup d'envoi.

45' M. Turpin siffle la fin de cette première mi-temps dominée par la possession du ballon par les parisiens mais les rhodaniens bien plus dangereux ont pris l'avantage grâce à N'Jie. 1-0

44' Centre raté de Jallet après un corner lyonnais. C'est une sortie de but.

43' Faute de Cavani sur Jallet, le sud-américain conteste la décision de M. Turpin et prend logiquement un jaune.

41' Les parisiens ont de nouveau la possession du ballon mais s'approchent bien trop peu du but de Lopes.

39' Verratti envoi un long ballon, Lopes anticipe et obtient facilement la ballon.

37' Marquinhos centre en retrait pour Matuidi qui tire en tombant, sa frappe est dévissée.

35' Petit ballon de Maxwell qui trouve Matuidi, le milieu parisien très excentré rate sa tentative.

33' Ballon sur Ibrahimovic dans la surface, il remet le ballon comme il peut sur Cavani qui est trop loin pour disposer du ballon.

31' But de l'olympique lyonnais ! Une superbe action d'école ; petit une-deux entre Fékir et Njie, ce dernier qui rentre de la CAN marque son deuxième but de la saison ! 1-0

29' Centre de Njie, ce dernier ne trouve que les bras du portier parisien.

27' Bon coup-franc pour Lyon après une faute subie par Fékir, à environ 30 mètres de distance au but de Sirigu.

26' Intelligemment Verratti ralentit, Tolisso lancé fait faute.

24' Faute de Lucas sur Njie, l'OL peut repartir vers l'avant.

21' Sur le corner qui suit David Luiz rate le ballon de peu.

20' Bon tacle d'Umtiti face à Lucas qui dégage le ballon en corner.

19' Pressing de Njie sur Verratti, l'arbitre de ce match M. Turpin siffle faute.

17' Retour de Silva qui dégage en touche et stoppe une (probable) action lyonnaise.

15' Gourcuff centre loin et fort sur un coup franc à destination de Tolisso, ce dernier ne peut reprendre parfaitement le ballon.

14' Bon retour de Verratti qui intercepte une passe de Fékir.

12' Action dans la surface parsienne, Jallet centre mais personne ne peut reprend sa passe hormis les parisiens qui se dégagent.

11' Le match s'emballe,de l'autre côté Gonalons perd le ballon, Zlatan en profite entre dans la surface, sert parfaitement Cavani qui frappe mais Lopes arrête parfaitement le tir du parisien.

10' Frappe de Gourcuff contrée, Tolisso récupère le ballon, frappe à son tour le ballon heurte le poteau après plusieurs rebonds.

9' Sortie de Lopes qui est obligé de sortir (à moitié) sans ses mains.

6' Ibrahimovic est signalé (justement) hors-jeu après un long ballon aérien de Luiz.

5' Les lyonnais ont décidé de ne pas presser les visiteurs.

3' Première action chaude pour Lyon qui n'était pas loin d'ouvrir le score avec Jallet, Sirigu fait rempart en sortant, il prend la balle.

2' Pour le moment les parisiens ont le monopole du ballon.

1' Le PSG donne le coup d'envoi de ce match.

21:01 Lyon va jouer en 4-4-2 avec Fékir, Njie e Gourcuff en pointe, le PSG va jouer dans le dispositif en 4-3-3 avec Cavani, Ibrahimovic et Lucas pour animer l'attaque.

21:00 Bonsoir à vous tous, les joueurs entrent sur le terrain, le match va débuter.

20:40 Les équipes de départ des deux équipes :

OLYMPIQUE LYONNAIS : Lopes - Bedimo, Jallet, Rose, Umtiti, Tolisso - Gourcuff, Ferri, Gonalons (c) - Fekir, Njie.

Les remplaçants lyonnais : Gorgelin, Koné, Malbranque, Mvuemba, Ghezzal, Benzia, Cornet.

PARIS SAINT-GERMAIN : Sirigu - Thiago Silva (c), Marquinhos, Maxwell, David Luiz - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Ibrahimovic.

Les remplaçants parisiens : Douchez, Digne, Van der Wiel, Cabaye, Rabiot, Bahebeck, Lavezzi.

Source

L'olympique Lyonnais leader de la ligue 1 reçoit ce soir dans son stade Gerland les parisiens pour le moment décevants 3ème.

Les rhodaniens peuvent se donner un peu d'air en cas de victoire ce soir face au PSG. En effet l'enjeu est crucial : l'OL compte 2 petits points d'avance sur l'équipe de la capitale (et 1 point sur l'OM), de ce fait en cas de défaite les lyonnais pourraient perdre leur trône aux dépens du Paris Saint Germain.

Malgré un début poussif, les lyonnais semblent bien décidés à jouer les troubles têtes dans ce championnat de France de Ligue 1. L'OL dispose de la meilleure attaque du championnat avec 47 buts inscrits en 23 matchs (contre 40 pour le PSG) mais ont également la meilleure défense avec 17 buts encaissés (ils sont devant leur rivaux stéphanois, Paris en a encaissé 19).

Cependant si l'Olympique lyonnais domine aujourd'hui la Ligue 1 ce n'est pas un harsard : Lacazette est meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations (et 5 passes décisives), très loin devant les parisiens Ibrahimovic (9 buts) et Cavani (8 buts). L'attaquant ne sera pas sur le terrain face aux parisiens tout comme face à l'AS Monaco car il est toujours blessé. Le club de Jean Michel Aulas pourra tout de même compter sur deux autres (bons) jeunes pour animer l'attaque rhodanienne : il s'agit de Njie (1 but et 5 passes décisives) et de Fékir (8 buts, 5 passes) !

Ce match risque d'être d'autant plus passionnant car Lyon est leader au classement des match à domicile et le PSG est premier de celui à l'extérieur !

Lyon reste sur un match nul 0-0 au stade Louis II de Monaco et avait mis fin à sa série de 7 victoires d'affilées en championnat !

Les parisiens retrouvent quant à eux des couleurs, avec une victoire contre le Stade Rennais 1-0 (but de Lavezzi et passe décisive de Pastore).

L'entraineur lyonnais Fournier a convoqué un groupe de 18 joueurs, seront absent dans les cadres : Lacazette, Grenier, Bisevac ou encore Fofana.

Lopes, Gorgelin – Jallet, Umtiti, Koné, Rose, Bedimo – Tolisso, Gonalons, Mvuemba, Ferri, Malbranque, Gourcuff – Ghezzal, Benzia, Cornet, Fekir, Njie.

Laurent Blanc a convoqué de son côté un groupe de 19 joueurs, Pastore est le grand absent de ce groupe. Aurier qui va jouer la finale de la CAN avec les ivoiriens est évidemment absent.

Douchez, Sirigu – Camara, David Luiz, Digne, Marquinhos, Maxwell, Thiago Silva, Van der Wiel – Cabaye, Matuidi, Rabiot, Thiago Motta, Verratti – Bahebeck, Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi, Lucas.

Les deux équipes s'étaient retrouvées au Parc de Princes lors de la 6ème journée de Ligue 1, elles n'avaient pû se départager et avaient partagé les points : 1-1 (réalisation de Cavani et d'Umtiti).