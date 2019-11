Yzeure candidat à l'exploit

Attention au Petit Poucet. En Coupe de France, lorsque la magie prend, tout peut arriver, jusqu'aux exploits les plus improbables. Tout le monde se souvient du parcours de Carquefou en 2008, qui avait éliminé l'Olympique de Marseille, ou plus récemments des performances de Quevilly, demi-finaliste en 2010 et même finaliste en 2012.

Cette idée, Jocelyn Gourvennec et l'En Avant devront l'avoir en tête avant d'affronter le petit club de l'Allier qui évolue aujourd'hui en CFA. Fondé en 1938, Yzeure n'a pratiquemment jamais dépassé l'élite du foot amateur. Après le championnat régional en 73, il monte les échelons un à un jusqu'à arriver en DHR (1989) puis en DH (1998). Avant de découvrir en 2001 la CFA2, à l'aube du nouveau millénaire. Mais ces débuts dans la deuxième division du football amateur seront contrastés. S'ils réalisent cette année là leur premier exploit en Coupe de France (ils ne seront éliminés qu'en 16e de finale par le Paris Saint-Germain), ils seront relégués en Division d'Honneur, un an seulement après l'avoir quitté.

Mais la suite sera plus heureuse pour le club présidé par Pascal Désamais. Revanchards, ils redeviennent champion d'Auvergne la saison suivante pour retrouver la CFA2 en 2003. Puis la CFA dans la foulée, l'année d'après. L'Association Sportive Yzeure Football 03 Auvergne grandit vite, jusqu'à finir premier de sa poule C en 2006-2007 et ainsi accéder à la Nationale, l'anti-chambre du monde professionnel. L'expérience ne durera qu'un an, mais sera au combien enrichissante pour le petit club de l'Allier.

Après quelques années sans saveur en CFA, le club va renaître de ses cendres la saison dernière, grâce à la Coupe de France, ou ils se hisseront en 16e de finale arpès avoir éliminé une équipe de Ligue 1, le FC Lorient (1-0). L'Olympique Lyonnais aura raison d'eux en 16e (trois buts à un) et mettra fin à leurs espoirs d'exploit plus retentissant.

Un espoir dont la flamme a été ravivée cette année : s'ils ne brillent pas en championnat (11e avec quatre points d'avance sur le zone de relégation), c'est à nouveau en Coupe de France qu'ils s'illustrent : grâce à un tirage favorable (2 équipes de district, 2 DH, 1 DHR et 1 CFA2) et une motivation décuplée par l'envie de revanche, les joueurs de Nicolas Dupuis ont atteint les 16e de finale ou ils ont réalisé un nouvel exploit en éliminant Valenciennes, formation de Ligue 2 (2-0).

Un succès probant qui leur a ouvert la porte des quarts de finale. Pour le premier de leur histoire, et face au tenant du titre, Guingamp, les Yzeuriens n'ont aucun complexe et croient à un nouveau coup d'éclat. "On fait un très grand parcours en coupe cette saison. Pour la première fois de son histoire, le club atteint un huitieme de finale, c'est un moment magique pour nous joueurs amateurs, dirigeants, supporters, de vivre cela après avoir vécu les seizièmes de finale la saison dernière. Aujoud'hui, un an après, on passe ce cap, c'est extraodinaire, faire rêver une petite ville comme Yzeure, c'est juste magnifique ! Maintenant , on reçoit Guingamp, une équipe qui évolue dans l'élite du football francais au coté du PSG , l'OM , l'OL, et qui actuellement évolue en Europa League, rien que ça, ça nous annonce la couleur. Mais on devra jouer notre football sans crispation, libéré, car pour nous, c'est plus que du bonus d'arriver jusqu'en huitième de finale. On se prépare tout de même correctement pour ce match, et pourquoi pas créer l'exploit !" à déclaré hier Francis Dady Ngoye à Foot-National avant la rencontre .

Pour autant, à l'image du milieu âgé de 25 ans, Yzeure garde les pieds sur terre. "Après Guingamp, on va vite devoir redescendre sur terre pour se reconcentrer sur le championnat où quatre jours après, on reçoit nos voisins moulinois pour le derby de l'agglo. Cela va être un match difficille et encore plus important que celui face à Guingamp. Car celui-là compte pour le championnat et notament dans la course au maintien, mais on sera prêt à aller à la guerre. Un derby, certes, ça se joue, mais le plus important reste de le gagner et ce sera notre objectif !"

Du côté de l'En Avant, l'heure est à la vigilance en dépit de l'écart de division entre les deux équipes (3) et la différence sur le papier. Alors que Christophe Kerbrat rappelle que Guingamp n'a "jamais mis de côté quoi que ce soit. On va toujours tout jouer à fond », l'ancien Lyonnais Jérémy Pied, méfiant, appelle ses coéquipiers à être cocnentré.«Ce n'est pas parce qu'on a battu Monaco que ça sera facile. Dans nos têtes, on est prêt à retourner au combat, au duel et aller gagner là-bas. A nous d'être professionnels à Yzeure, de garder nos valeurs, peu importe l'équipe en face de nous. »

Cet après-midi (17h), que ce soit de joie ou de déception, le stade Bellevue va vibrer. Au coup d'envoi, Yzeure aura forcément une pensée pour Moulins, son voisin de l'Allier et seul club du département à avoir atteint les Quarts de Finale de la compétition. C''était la saison dernière. Leur victime : le Toulouse Football Club.

Les compos d'équipes probables :

Yzeure : Colard - Bellamy, Madiadia, Sohier, Guillou (Cap.) - Rousseau, Gérard, Hardouin - Ollier, El-Hajri, Sauvadet.

EAG : Lössl - Baca, Kerbrat, Sorbon, Lévêque (ou Lemaitre) - Pied (ou S.Yatabaré), Mathis (Cap.), Sankharé, Giresse - Marveaux, Beauvue.