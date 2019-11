FCSM : Un nouveau revers

Les sochaliens 5ème, pouvaient en cas de victoire remonter sur le podium et reléguer Nancy à jouer le milieu de tableau en Ligue 2.

Cependant tout ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes d'Olivier Echouafni face à des nancéiens plus agressifs dans la récupération du ballon et plus réalistes face au but de l'ancien manceau Pelé.

Comme face à Troyes (défaite 2-0) et face à Dijon (défaite 1-0), les sochaliens ont perdu des points face à un concurrent direct pour le podium de la L2.

Le club franc comtois se présentait dans son traditionnel 4-2-3-1 avec la recrue Sao (ex havrais) à gauche, Toko Ekambi à droite, Caceres en pointe et Bérenguer en soutien. Nancy de son côté a opté pour une sorte de 4-5-1 avec le vétéran Hadji en pointe et Lusamba en 10.

Les nancéiens ont mieux débuté la partie, en posant le pied sur le ballon et en étant bien plus agressifs dans la récupération. Malgré quelques incursions sochaliennes : Sao 14ème, K. Toko Ekambi (8ème minute mais surtout 19ème) ce sont les lorrains qui prennent l'avantage par l'intermédiaire d'Hadji qui montre qu'il est l'homme en forme pour 2015 côté ASNL. Sur un long ballon, l'avant centre après un bon contrôle orienté (et une interception ratée de Mignot) tente une frappe malgré un angle fermé, le ballon heurte le poteau droit de Pelé mais rentre finalement dans le cage sochalienne 1-0 pour Nancy (21ème) !

Puis Sao qui fêtait sa première titularisation avec le club sochalien perd la balle après une série de dribbles hésitants, perte considérable ! En effet Cétout récupère et transmet le ballon dans la profondeur à Coulibaly, les latéraux sochaliens sont dépassés (Faussurier impuissant recule), le nancéien "s'emmène" bien le ballon et place le ballon entre les jambes de Pelé qui a hésité à sortir de ses cages... 2-0 pour Nancy (26ème).

Le score aurait pu être plus large, en effet sur un coup franc lorrain Dembélé a trouvé la barre tranversale. Bref après quelques pertes sochaliennes dans les duels, M. MIGUELGORRY l'arbitre de ce match met un terme à cette première période complétement ratée côtée sochalienne et maitrisée par Nancy.

Au retour des vestiaires, Toko Ekambi se présente face au portier de Nancy, Nardi mais son plat du pied manque de puissance et est facilement repoussé (48ème).

Nancy maitrise la fin de son match , Sochaux ne franchi que bien trop peu la ligne médiane le ballon au pied, les entrées en jeu de Bruno Collaço (1er match sous ses nouvelles couleurs) ou encore celle du parisien Habran et de Kharja ne changeront pas le score du match...

Score final 2-0 pour Nancy qui se relance dans la course au podium !

Au niveau extra sportif, Peugeot qui cherche à vendre le club sochalien depuis juin va organiser une AG exceptionnelle ce mardi pour le rachat (ou non) du club par une entreprise chinoise Ledus.