Stade Brestois 29 - Nîmes Olympique en direct commenté : suivez le match en (3-1)

22:20 Merci de nous avoir suivi, à bientôt pour un nouveau live sur Vavel France. Bonne fin de soirée !

90'+2 M. Thual met un terme à cette rencontre, Brest a dominé la partie et remporte finalement le match 3-1. Les bretons remontent à la deuxième place de cette L2, en revanche cette défaite freine la série nîmoise.

90'+1 Nouri centre mais personne n'est à la retombée côté nîmois.

90' Il y aura 2 minutes de temps additionnel à jouer dans cette partie.

88' Belle parade de Thébaux devant la frappe de Parteix.

87' Frappe lointaine de Moimbé facilement stoppée par Michel.

86' Double arrête de Michel devant Courtet !

85' Sur une frappe de Courtet qui est légèrement déviée, Michel n'est pas loin d'être lobé mais la sort en corner.

84' La pluie tombe sur le stade Francis Le Blé.

83' Pérez entre en lieu et place de Traoré.

82' Carton jaune récolté par Marin.

81' Moimbé laisse sur place la défense de Nîmes, Adnane d'un plat du pied vient crucifier Michel ! 3-1 pour Brest et doublé pour le buteur breton.

80' Il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match.

79' Briançon le remplace finalement.

78' Lacourt est à terre, il sort provisoirement.

76' Thébaux effectue une sortie aérienne et capte le ballon.

75' Nîmes a repris des couleurs avec cette réduction du score, ils sont pourtant en infériorité numérique.

74' Parteix tente de trouver ses attauquants dans la profondeur, sans réussite.

72' Changement effectué par Alex Dupont, c'est Belghazouani qui cède sa place à Khaled.

70' Thébaux capte facilement un centre à mis hauteur.

69' Le jeu est de plus en plus brouillon de part et d'autre. Brest est en plein doute après cette réduction du score.

65' Coup franc lointain pour Nîmes Thébaux sort de manière approximative... Le ballon revient sur Harek qui laisse son ballon à Koura qui frappe instantanément ! Pleine lucarne et but pour Nîmes !!! Réduction du score 2-1.

64' Le ballon revient sur Belghazouani qui contre son propre retourné.

63' Les brestois font tourner le ballon, Pelé obtient un bon ballon de Adnane mais Pelé ne peut marquer, corner à suivre...

61' Falette euphorique n'est pas loin de marquer le but de l'année ! Sa frappe lointaine n'est pas loin de faire trembler la lucarne de Michel, impuissant sur ce coup de patte. Quelle frappe !

60' Il continue de protester et prend un second jaune dans la foulée... Carton rouge ! Les nîmois vont terminer la partie à 10 contre 11 !

59' Carton jaune pour Maoulida après contestation.

57' La tâche s'annonce maintenant compliquée du côté du Nîmes Olympique.

56' Falette effectue un long ballon sur Fritz qui centre sur Courtet qui laisse filer le ballon sur Adnane qui frappe et marque son premier but de la saison ! 2-0 Pour le SB29 !

55' De l'autre côté Harek cherche (trop ?) la faute mais M. Thual ne bronche pas.

54' Moimbé intenable sur son côté gauche dépasse les visiteurs mais il ne dispose pas de solution et ne peut centrer.

52' Centre très fort de Fritz sans controle qui file directement en sortie de but pour Michel.

51' Touré centre côté gauche mais aucun attaquant breton n'est à la retombée de ce centre.

50' Sur le coup franc une reprise de volée acrobatique et tentée mais sans réussite pour les brestois, les gardois peuvent relancer49' Faute de Marin sur Adnane. M. Thual a averti verbalement le sudiste.

48' On a droit à une bataille au milieu de terrain pour ce début de seconde période, les nîmois semblent montrer plus d'envie.

45' On reprend ce match, les bretons au coup d'envoi.

45' Koura entre en jeu en lieu et place de Hsissane côté Nimois.

45' La deuxième période va bientôt reprendre, le coup d'envoi va être donné par les locaux.

45'+1 Courtet tente une reprise impossible, le ballon s'envole dans la tribune du Stade Francis Le Blé, sur cette action M. Thual renvoie dans la foulée les joueurs aux vestiaires.

45'+1 Corner obtenu par Moimbé, c'est la dernière action de cette première mi-temps.

45' On entre dans la minute de temps additionnel.

44' Pelé centre pour Adnane qui ne peut reprendre le ballon parfaitement de la tête, le ballon meurt en sortie de but.

43' Le ballon tourne de part et d'autre côté Brestois on attend la mi-temps de ce côté.

40' Harek centre pour Robail, ce dernier ne tente pas sa chance. Le ballon revient par la suite sur la tête de Nouri, le ballon passe à gauche du poteau de Thébaux.

39' Le ballon circule bien du côté breton.

37' Robail fait faute et reçoit un carton jaune après contestation.

36' Faute de Tritz qui coupe une action Nîmoise. Le coup de pied de Parpeix ne donne rien.

35' 6 tirs du côté du stade Brestois et 0 pour Nîmes.

33' Maoulida trop seul perd le ballon faute de soutien...

32' Belle entente entre Moimbé et Pelé, ce dernier réalise un superbe controle mais son centre vers Courtet est beaucoup trop long.

31' Faute de Barillon mais l'arbitre de ce match laisse l'avantage pour Brest. Il est rappelé à l'ordre par la suite.

30' A la demi-heure de jeu, Brest domine Nîmes 1-0

29' Corner pour Brest, à suivre ... M. Thual siffle faute en faveur des sudistes.

27' Les nîmois tentent de réagir mais perdent très rapidement le ballon face à des brestois très agressifs dans la récupération du ballon.

25' But de Courtet pour Brest !!! Adnane remise sur Pelé qui bute sur Michel mais le buteur brestois est bien présent et marque son 3ème but en autant de rencontre ! 1-0 Pour le Stade Brestois.

23' Sur le long coup franc de Parpeix, Barillon ne peut reprendre le ballon qui file en sortie de but...

22' Grosse faut de Tritz est arrivé en retard.

20' 0-0 Pour le moment entre Brest et Nîmes, avec une petite domination côté breton pour le moment sans importance sur le score du match.

19' Hésitation entre Marin et Michel, une action aurait pu aboutir côté breton.

17' Carton jaune pour Hsissane après un tacle sur Moimbé.

16' Frappe d'Adnane après une bonne incursion de Moimbé ! Le tir est bien stoppé par Michel, le portier Nîmois.

15' Bon pressing et bonne récupération du Stade Brestois pour le moment. Les nîmois ne peuvent se défaire mais tiennent défensivement pour le moment.

13' Bonne sortie de Michel dans les pieds des bretons.

11' Première frappe cadré du match c'est Pelé qui a tenté sa chance de loin, il n'était pas attaqué, Michel repousse le ballon.

10' Moimbé est servi côté gauche son centre ne trouve aucun partenaire, à la suite de l'action Belghazouani décale un brestois mais la frappe passe largement au dessus.

9' Long ballon pour Maoulida mais bonne couverture de Falette.

7' Harek perd le ballon heureusement sans dommage pour Nîmes.

6' Les brestois ont mis le pied sur le ballon, ils se contentent de faire tourner.

4' Courtet est très remuant en ce début de partie, il multiplie les appels, pour le moment en vain.

3' Maoulida tente de passer en force dans la surface bretonne, il est bien repris par cette dernière.

2' Brest dispose de la meilleure défense du championnat de L2.

1' Premier ballon pour Michel, le portier du Nîmes Olympique.

1' C'est parti pour ce match, le coup d'envoi est donné par les gardois.

20:29 Brest va jouer en 4-4-4 tandis que les nîmois vont débuter la partie en 4-3-3.

20:27 Brest peut reprendre la place de dauphin au Gazélec en cas de victoire face à Nîmes ce soir.

20:26 Les joueurs sont dans le tunnel, le match va débuter dans quelques instants.

20:25 Bonsoir à vous tous, merci d'avoir choisi Vavel France pour suivre ce match !

20:10 Les équipes de départ :

Brest : Thébaux, Tritz, Falette, Traoré, Moimbé, Touré, Ramaré, Adnane, Pelé, Belghazouani, Courtet.

Nîmes : Michel, Cordoval, Harek, Marin, Barrillon, Parpeix, Robail, Lacourt, Hsissane, Maoulida, Nouri.

Live Brest - Nîmes en direct sur Vavel France

18:00 L'arbitre désigné par la Ligue de Football est M. THUAL.

Le Stade Brestois 4ème de L2 (à un point du podium et la troisième place occupée par Dijon et à deux points du surprenant promu le Gazélec Ajaccio) accueille ce soir Nîmes 11ème (dans le ventre mou du classement, à 8 points du podium et à 8 points des 3 relégables).

Parlons tout d'abord des visiteurs, de Nîmes, l'équipe du sud de la France semble s'être relevée après des débuts décevants et l'affaire très médiatisée des matchs truqués. En effet depuis le début 2015 les nimois n'ont pas perdu le moindre match en Ligue 2 (une seule défaite le 4 janvier dernier contre Monaco en Coupe de France), le bilan est très positif avec 4 victoires et un nul en 5 matchs de championnat ! Un parcours de candidat à la montée en Ligue 1 ! D'ailleurs, sur le classement des 5 derniers matchs les sudistes sont premiers (13 points sur 15 possibles) devant l'Estac de Jean Marc Furlan ! Les gardois peuvent donc prétendre à viser plus haut en cas de poursuite de cette belle série !

Les 5 derniers matchs en L2 des crocodiles : Arles Avignon 0-1 Nîmes Nîmes 1-1 Nancy Dijon 4-5 Nîmes Nîmes 2-0 Valenciennes AC Ajaccio 0-1 Nîmes

Pour les bretons le bilan est un peu plus mitigé, malgré une bonne campagne en Coupe de France (qualification aux dépends du FC Metz) ils n'ont gagné qu'à une seule reprise en championnat depuis 2015 ! Le bilan de Brest : 2 défaites, 2 nuls et une victoire. Cependant les brestois demeurent dans le top 5 de la Ligue 2 et entendent bien jouer les premiers roles dans ce championnat !

Les 5 derniers matchs de championnat des brestois : Nancy 2-1 Brest Brest 1-1 Orléans Angers 1-2 Brest Brest 0-0 Niort Troyes 1-0 Brest

Live Brest - Nîmes en live sur Vavel France à partir de 20h30.

L'entraineur de Brest Dupont a composé un groupe de 19 joueurs pour al réception du Nîmes Olympique, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2, ce lundi à 20h30 au stade Francis-Le Blé de Brest.

Le groupe breton :

Thébaux, Hartock - Traoré, Moimbé, Chardonnet, Tritz, Falette - Ramaré, Ranneaud, Touré, Khaled, Doumbia, Pelé, Perez - Laborde, Sea, Belghazouani, Adnane, Courtet.

Les absents majeurs : Samassa (genou), Cuvillier (reprise), Belaud (cuisse), Grougi (mollet), Martial (cuisse), Hamdi (cuisse), Alphonse (orteil).

Dupont ne pourra pas utiliser le milieu Grougi (5 buts et deux passes décisives) un des meilleurs brestois cette saison et sera également privé de son meilleur buteur Alphonse (6 buts cette saison).

Le nîmois Pasqualetti a convoqué les 16 joueurs victorieux à Avignon (1-0).

Le groupe nîmois :

Michel, Gallon - Barrillon, Cordoval, Harek, Marin, Sartre - Briançon, Hsissane, Lacourt, Parpeix, Robail - Koura, Maoulida, Mendy, Nouri.

Hakim Omrani, Ousmane Cissokho et Romain Elie sont absents car en phase de reprise.

Nîmes peut donc compter sur ses 3 meilleurs buteurs pour ce match : Maoulida (8 buts et 4 passes décisives), Nouri (5 réalisations et 3 passes décisives) et Koura (4 buts, 3 passes déc.).

Ces deux équipes avaient joué le match aller au Stade de Costières au tout début de la saison (6ème journée de L2), le match s'était soldé sur un score nul et vierge (0-0).

Le résumé du match à retrouver ici :